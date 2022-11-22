Упадет ли Terra Luna до $0 до 2023? Какая криптовалюта имеет лучшие перспективы

Способствует этому не только состояние рынка, но и некоторые действия разработчиков проекта. В частности, создателями Terra было принято решение выпустить большое количество монет для открытого рынка. Есть высокая вероятность того, что монета продолжит свое падение и в 2023 году.

Пока Terra Luna переживает не самые лучшие часы, советуем обратить внимание на новые токены. Сейчас они демонстрируют лучшие перспективы.

Другие альткоины, на которые стоит обратить внимание в 2023

Перспективные криптовалюты для инвестиций стоит искать не только у долгожителей рынка. Существует несколько монет, которые появились только в этом году, но уже активно растут. Многие проекты пока находятся на стадии предварительных продаж. Это означает, что у инвесторов есть все шансы приобрести перспективные монеты совсем недорого.

IMPT: токен одноименного проекта IMPT.io

У проекта есть сразу несколько ключевых преимуществ, за счет которых ему удалось выбиться в лидеры. IMPT напрямую связан с экологией. Его цель – объединить между собой экологически ответственные бренды и рядовых потребителей товаров и услуг. За токен IMPT на проекте можно будет приобрести углеродные кредиты для компенсации углеродного следа. Построение рынка углеродных кредитов на блокчейне поможет решить проблемы с мошенничеством и прозрачностью. Сейчас с проектом уже согласились взаимодействовать тысячи ведущих мировых брендов.

IMPT проходит второй этап предварительных продаж. Он предусматривает продажу токенов за 0,023 доллара за единицу. На данный момент в проект уже удалось привлечь 12,8 миллионов долларов, и сумма увеличивается с каждым днем.

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Calvaria: токен RIA

Calvaria – карточная NFT-игра на блокчейне формата "Играй и зарабатывай". Среди других подобных проектов она интересна тем, что позволяет проходить сюжет без дополнительных вложений. Действия игры развиваются в загробном мире, где несколько фракций сражаются между собой за лидерство. У игрока будет возможность собрать свою уникальную колоду героев. Каждая карта в игре – невзаимозаменяемый токен NFT. Героев можно будет развивать, чтобы потом продавать в маркетплейсе по более выгодной цене.

Все транзакции внутри вселенной будут осуществляться с помощью токенов RIA. Игрок сможет зарабатывать монеты за победу в сражениях. Также разработчики обещают внедрить систему стекинга.

Предпродажа проходит 4 этап, и сейчас в проект привлечено 1,8 миллионов USDT.

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Dash 2 Trade: обзор токена D2T

D2T – криптовалюта от трейдеров для трейдеров. Создатели нового проекта – это команда Learn 2 Trade. С 2017 года она выпускает обучающие материалы для трейдеров, которые востребованы как у новичков, так и у профессионалов. Цель нового проекта – предложить крипто инвесторам такие инструменты, которые упростят торговлю на криптовалютном рынке и помогут принимать взвешенные решения при открытии или закрытии позиций.

Расчеты на платформе будут осуществляться с помощью токена D2T. За него пользователь сможет приобрести одну из двух доступных подписок. Базовые функции и показатели на сайте будут доступны бесплатно. Сейчас монету можно приобрести по минимальной цене в рамках предварительных продаж. Общий объем инвестиций составил 6,2 миллиона долларов.

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Заключение

Среди новых токенов на рынке есть много интересных монет, которые могут заинтересовать инвестора. В рамках предварительных продаж их можно приобрести по минимальной цене. Если они сохранят свою полезность и продолжат свой перспективный путь, то уже в ближайшее время можно будет наблюдать значительный рост их стоимости.