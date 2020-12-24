В платежной системе "УКРКАРТ" стартовали транзакции на торговых POS-терминалах

В декабре начался новый этап развития национальной платежной системы "УКРКАРТ" — прошла ​​первая транзакция через POS-терминал в торговой сети. Оплату провели карточкой "Альпари Банка", эквайером операции стал банк "Окси".

Карточная платежная система "УКРКАРТ" функционирует на базе независимого процессингового центра УКРКАРТ. По состоянию на конец этого года ее карты могут выпускать и обслуживать 13 украинских банков. Несколько финансовых учреждений в 2020-м уже начали эмиссию.

"УКРКАРТ известный рынку как процессинговый центр, но существует также одноименная платежная система. Мы активно развивали ее в течение 2020-го — выпускали пластиковые и цифровые карты, выполняли переводы и зачисления, готовили API для цифровых банков. После старта транзакций на торговых POS-терминалах мы сможем расширить перечень услуг и будем работать над тем, чтобы карты платежной системы "УКРКАРТ" получили распространение на всей территории Украины", — отметил владелец ООО УКРКАРТ, финтех-инвестор Игорь Фисун.

Главные преимущества ПС "УКРКАРТ" — более выгодные тарифы и оперативное принятие решений по проектам, по сравнению с международными платежными системами. Она работает на основе международных стандартов и обеспечивает легкую интеграцию с любой платежной инфраструктурой украинского рынка.

УКРКАРТ планирует и в дальнейшем развивать свою платежную систему. На очереди — эмиссия бесконтактных платежных карт с чипом и продолжение выпуска цифровых. Ведутся переговоры по запуску кобейджинговых проектов с другими платежными системами, действующими на территории Украины.

ООО УКРКАРТ — оператор услуг платежной инфраструктуры Национального банка Украины, развивающий бизнес в сфере процессинга платежных карт, обработки транзакций и девелопмента программного обеспечения для финансовых учреждений. Компания имеет статус Third Party Processor (TPP) в МПС Visa и Member Service Provider (MSP) — в МПС Mastercard, 3DS Service Provider — в обоих платежных системах. С 2007 года УКРКАРТ ежегодно подтверждает соответствие стандартам безопасности индустрии платежных карт.