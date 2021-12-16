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про новости компаний
16.12.2021, 16:01

В Украине назвали лучший сервис микрокредитования

Цей матеріал також доступний українською
В Украине назвали лучший сервис микрокредитования - Фото

14 декабря в столице состоялось главное fintech-событие года – PaySpace Magazine Awards 2021. Эксперты, читатели и редакция журнала определили лучших игроков рынка fintech. Финансовая компания Moneyveo в пятый раз подтвердила статус лидера сферы, победив в номинации "Лучший сервис микрокредитования". А новый продукт компании Veocard получил серебро в категории "Лучший TechFin-проект". 

СЕО Moneyveo Алена Андроникова выразила благодарность организаторам премии и всем участникам голосования:

"Очень приятно снова оказаться на этой сцене и держать в руках награду PaySpace Magazine Awards. Благодарю каждого, кто голосовал за Moneyveo, кто верит в успех наших продуктов и инноваций! Главное на пути достижения цели – это не то, что вы получаете в итоге, а то, кем становитесь. Я желаю каждому из вас трансформироваться каждый день и становиться лучшими!" 

Кроме того, Манивео вошла в тройку победителей категории "Лучший TechFin-проект". Ее продукт первая на небанковском рынке платежная карта Veocard занял 2-е место в рейтинге. 

"В 2021 мы выпустили инновационный продукт – карту Veocard, которая оказалась для нас настоящим достижением года. Это стало возможным благодаря объединению первоклассных партнеров – IBOX BANK, международной платежной системы Visa и логистического оператора "Нова Пошта", – рассказала Алена Андроникова. – Veocard – первая платежная карта в Украине, созданная финансовой компанией и банком. Я уверена на 100%, что у проекта большое будущее".

Алена добавила, что в разработке продукта важна его технологичность. Для клиентов она выражается в скорости получения услуги и ее креативном дизайне. Но пользователь не видит всего того, что находится под капотом продукта. В Moneyveo, помимо машинного обучения, используют различные модели скоринга (кредитный, маркетинговый и др.), которые помогают определить, на каком этапе и почему клиент отказался от услуги и как сделать ее удобнее.  

В рамках церемонии награждения состоялась экспертная панель: "Весь FinTech: возможности и вызовы 2022". В дискуссионной панели приняли участие: СEO Moneyveo Алена Андроникова, СЕО бренда CreditPlus Владимир Довгаль,  соучредитель и СEO мобильного банка Sportbank Денис Сапрыкин др. 

Участники обсудили актуальные вопросы финтех-отрасли, ее перспективные и новые направления развития. Алена Андроникова отметила, что для гармоничного существования современным компаниям необходимо не только совершенствовать свой бизнес-ландшафт, заниматься текущими задачами, мотивировать команду, но и отвечать на вызовы времени, то есть быть социально ответственными. Moneyveo развивает несколько направлений КСО, которые способствуют решению важных общественных задач и формированию целостной экосистемы в компании. 

О премии

В 2021 году в рейтинге приняли участие 285 компаний и экспертов. За своих фаворитов проголосовало 118 тысяч пользователей. Победители были определены в 19 номинациях. Премия прошла при поддержке всеукраинских ассоциаций ВАФК и ЕМА. Манивео выступила одним из партнеров мероприятия.

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Теги: Moneyveo, PaySpace Magazine Awards 2021
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