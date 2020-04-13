Во время карантина новыми клиентами Укргазбанка стали 15 тысяч украинцев

Все больше украинцев выбирают обслуживание в государственном Укргазбанке, особенно во время карантина. Именно так и сделали 15 тысяч новых клиентов, для которых надежность и безопасность - главные критерии в выборе своего банковского учреждения. Об этом сообщили в банке.

Неудивительно, что все больше украинцев выбирают Укргазбанк своим надежным финансовым партнером. Ведь сегодня банк предлагает одни из самых привлекательных депозитных программ, а также немало онлайн продуктов и услуг – виртуальная карта, онлайн погашение кредитов, бесплатная доставка карточек домой и т.д. Именно поэтому клиентам Укргазбанка сейчас нет никакой необходимости посещать банковские отделения, так как все актуальные для них банковские продукты теперь доступны, не выходя из дома.

Кстати, только за неделю от запуска банком новой виртуальной карты, ее пользователями стали более 5 тысяч украинцев. Новая виртуальная карта сразу доступна в мобильном приложении «ЭКОбанк онлайн» в трех валютах - гривне, долларах США и евро. По желанию клиента она также может быть доставлена ​​в пластиковом образце домой соврешенно бесплатной.

Наиболее же популярной сейчас является «ЕКОкредитка» Укргазбанка - кредитная карта с честным льготным периодом и лимитом в 300 тысяч гривен. Заказать ее можно, не выходя из дома - в приложении «ЭКОбанк онлайн». Уже через несколько минут после заказа карты поступит смс-сообщение с подтвержденным кредитным лимитом.

«Мы хорошо понимаем насколько важна финансовая поддержка украинцев в это непростое для страны время. Недавно мы ввели бесплатные тарифы на зачисление средств с валютных счетов. Таким образом, клиенты могут переслать в Укргазбанк средства из другого банка, который сейчас имеет некоторые проблемы с наличной валютой, а потом разместить эти средства у нас на депозите или бесплатно получить свою валюту в кассе банка - на усмотрение клиента. Своим зарплатным клиентам, которые, возможно, имеют задержки в выплатах заработной платы работникам из-за карантина, мы полностью отменили плату за обслуживание. И каждый день таких инициатив, а также шагов, которые мы делаем навстречу клиентам, у нас становится все больше. Потому что мы понимаем наших клиентов. Постоянно поддерживаем с ними связь. Стараемся быть максимально лояльными к их нуждам, ибо только вместе сможем достойно преодолеть этот непростой период нашей жизни», — отметил председатель правления Кирилл Шевченко.

Напомним, клиентами Укргазбанка уже являются более 2,1млн украинцев. Все они могут пользоваться услугами банка дистанционно - в мобильном приложении ЭКОбанк онлайн или на сайте. Также к услугам клиентов - круглосуточный Контакт-центр и чат-боты в мессенджерах - Viber, telegram и facebook.