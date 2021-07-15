Впервые в Украине BISbank и Visa запустили платежный сервис Visa B2B Connect

Впервые в Украине BISbank (Банк Инвестиций и Сбережений) и Visa, мировой лидер в области цифровых платежных технологий, запустили платежный сервис Visa B2B Connect.

"Мы рады представить сервис Visa B2B Connect в Украине, предлагая предприятиям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам быстрые и безопасные международные транзакции. Уверены, с помощью этого инновационного платёжного решения наш Банк будет способствовать усилению местного бизнеса и цифровой трансформации нашей страны. Вместе с Visa мы стремимся содействовать постоянному внедрению инноваций и соответствовать высоким стандартам глобальной платежной экосистемы, которая становится все более открытой, прозрачной и взаимосвязанной", – прокомментировал Виталий Зинников, Председатель Правления Банка Инвестиций и Сбережений.

Сервис позволяет бизнес-клиентам BISbank осуществлять трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с меньшими операционными расходами, отслеживать статус платежей. Платформа значительно упрощает проведение глобальных корпоративных платежей, совершая транзакции между банком-отправителя непосредственно в банк-получателя, преодолевая дорогостоящие процессы.

"Visa B2B Connect – это быстрая, безопасная и эффективная платформа, которая была специально разработана для устранения ограничений в сфере трансграничных корпоративных платежей", – комментирует Ракеш Кханна, вице-президент по бизнес-решениям в регионе CEMEA, Visa. "Мы рады запуску Visa B2B Connect в Украине. Данное решение позволит масштабировать цифровые инновации и повысить эффективность финансовых учреждений, которые работают в стране, а также их корпоративных клиентов".

Ключевыми особенностями платформы являются – улучшенная безопасность и защита от мошенничества. Благодаря функции цифровой идентификации Visa B2B Connect, токенизирует бизнес-информацию банковские реквизиты и номера счетов, компания получает уникальный идентификатор, что снижает вероятность мошенничества. Visa B2B Connect помогает преодолеть ограничения замкнутых систем, так как совместима с другими существующими платежными системами и сервисами.

"Visa B2B Connect позволяет снизить общие затраты на проведение международных транзакций, а наши банки-партнеры и их корпоративные клиенты получают дополнительную выгоду и эффективность", – подчеркнула Светлана Чирва, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси. "Вместе с нашим партнером Bisbank мы рады сделать эту платформу доступной в Украине. Visa продолжает внедрять инновационные решения, помогая местной экономике и бизнесу стать более эффективными и устойчивыми".