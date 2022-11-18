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Про новости компаний
18.11.2022, 10:00

Вырастет ли цена биткоина к 2023 году? Какой токен может вырасти в 50 раз

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Вырастет ли цена биткоина к 2023 году? Какой токен может вырасти в 50 раз - Фото

Какая дешевая криптовалюта может вырасти в 50 раз

Медвежий период ввел рынок криптовалют в застой. Многие крупные проекты значительно просели в цене с начала года. Не обошла эта проблема стороной даже главную криптовалюту – биткоин. После прошлогоднего исторического максимума сейчас ему едва удается пересечь границу в 20 тысяч долларов за одну монету.

Но, существуют перспективные криптовалюты, у которых есть все шансы вырасти в цене. 

Прогноз стоимости биткоина

Цена биткоина вновь стремится вниз. Наблюдается это на фоне того, что Федеральная резервная система США повысила процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов. По прогнозам экспертов, в период с 7 ноября по 13 ноября ценовой диапазон монеты может находиться в пределах 19,150-22,540 долларов за 1 токен. Произойдет ли еще один серьезный ценовой скачок уже в этом году – пока неизвестно.

Токены с перспективами роста стоимости

Рассмотрим перспективные крипто активы, которые только начинают свой подъем, но уже привлекли внимание инвесторов по всему миру и могут стать хорошей инвестицией.

Токен IMPT

Экологический токен проекта IMPT заинтересовал инвесторов еще на стадии предварительных продаж. IMPT.io занял довольно перспективную нишу, ведь в условиях нависающего экологического кризиса многие начинают интересоваться тем, как внести собственный вклад в защиту окружающей среды, и сделать его более значимым. 

Уже сейчас проект взаимодействует с тысячами ведущих брендов, которые согласились делать отчисления от своего дохода на инвестиции в экологические инициативы.

IMPT напрямую связан с рынком углеродных кредитов. Он позволит приобретать кредиты не только компаниям, но и обычным пользователям. Токены можно будет купить или получить в качестве кешбэка, при покупке продукции у компаний-партнеров. 

Токен IMPT сейчас можно приобрести в рамках второго этапа предварительных продаж. На данный момент инвесторы вложили в проект более 12,5 миллиона долларов.

Посетить пресейл IMPT

Токен D2T: какие перспективы получит новичок на рынке криптовалют

Токен D2T принадлежит проекту Dash 2 Trade. Эта платформа создана специально для крипто инвесторов разного уровня. Разработчики планируют предложить клиентам доступ к ряду инструментов для помощи в трейдинге на криптовалютном рынке. Инструменты должны ускорить и упростить процесс трейдинга, а платформа стремится стать надежным помощником для каждого трейдера в принятии взвешенных решений.

Каждый пользователь сможет подобрать для себя подписку на сайте в зависимости от потребностей. Полный доступ ко всем аналитическим функциям без ограничений обойдется в 1000 токенов D2T/месяц.

Проект можно смело назвать перспективным. Сейчас он успешно проходит этап предварительных продаж. Уже сегодня общий объем вложенных в проект инвестиций  превысил 5,5 миллиона долларов.

Купить токен D2T

Заключение

Пока цена на биткоин показывает, что сейчас не самые лучшие времена для инвестирования в него. У инвесторов есть возможность присмотреться и к другим перспективным криптовалютам. Сейчас они торгуются за копейки, но есть все шансы, что рост цены уже не за горами.

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Теги: токен, криптовалюта, биткоин, IMPT, D2T
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