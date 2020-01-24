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В Швейцарии выпустили самую маленькую золотую монету. Видео

24.01.2020, 09:22
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 Монетный двор Швейцарии отчеканил золотую монету диаметром 2,96 мм и весом 0,063 г. Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

На аверсе монеты поместили знаменитый портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком и дату - 2020 год. На реверсе: номинальная стоимость 1/4 франка, надписью "Гельвеция", швейцарский крест, марка сплава AU 999,9 и вес (1/500 унции).

Поскольку изображения на сторонах монеты нельзя увидеть невооруженном глазом, она в специально разработанной упаковке с увеличительными линзами и подсветкой.

Дизайн монеты разработала гравер Швейцарского монетного двора Ремо Мачерини.

  

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Теги: Швейцария, золотая монета
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