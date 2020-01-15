5 гривень с каждой покупки. Почему украинцы доплачивают банкам за безнал? Спор на миллиард

Украинцы расплатились картами при оплате товаров на 367 млрд грн за 9 месяцев прошлого года. Часть этих денег получили банкиры.

Мало кто знает, но за удобство на кассе всегда приходится доплачивать. По данным НБУ, в прошлом году украинские банки заработали на безнале примерно по 5 гривень с каждой покупки. Как? Все из-за комиссий, которые банки берут с торговцев за использование платежных терминалов. Эти деньги ложатся на плечи всех покупателей: те, кто платит наличными тоже платят за безнал.

В абсолютных суммах речь идет о примерно 10 млрд грн в год.

Уже скоро банки рискуют потерять эту статью доходов. К регистрации в Верховной Раде готов законопроект, который с 2021 года в разы сократит заработок финансовых посредников.

Регулировать комиссии хотел бы и Нацбанк: регулятор представит свой проект закона до конца января.

Финансисты критикуют эти инициативы: банкам будет невыгодно содержать сети платежных терминалов, наличных в экономике станет больше. Ритейлеры, напротив, поддерживают ограничения и даже обещают снизить цены на товары.

Кто прав и чем закончится эта история? LIGA.net поговорила со всеми сторонами спора.

Кто и сколько зарабатывает на платежах

Современные POS-терминалы (POS – Point of Sale, точка продажи) способны обрабатывать платежи буквально за несколько секунд. За это время транзакция проходит сложный путь через системы двух или трех финансовых посредников. У каждого есть своя комиссия:

Банк-эквайер, обслуживает платежный терминал. Комиссию платит торговец: 1,8 – 2,5% от суммы транзакции (так называемые merchant fees). Более мелкие торговцы обычно платят больше. Крупнейший поставщик POS-терминалов – ПриватБанк (около 60% рынка по количеству устройств). Другие заметные игроки: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль (вместе – более 25% рынка), Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Пивденный.

Банк-эмитент, обслуживает платежные карты. Его комиссия – от 1,4 до 2,2% (так называемая interchange, зависит от класса и типа карты), платит – банк эквайер. Эквайером и эмитентом может быть один банк, тогда комиссии не возникает. При merchant fees в 2% и interchange 1,4%, банк получает 0,6% дохода от каждой безналичной операции, поясняет директор Ассоциации членов платежных систем EMA Александр Карпов.

Платежные системы, связывают между собой эквайеров и эмитентов. Mastercard и Visa также зарабатывают на безнале: платежные системы берут комиссию и с эквайера, и с эмитента, совокупно – около 0,3% от объема операции.

Кто и как хочет регулировать комиссии

В Украине транзакционные комиссии долгое время никак не ограничивались. Идея с "потолком" для interchange и merchant fees выдвигалась еще в 2017 году с законопроектом №6573 (был отозван 28 августа 2019 года). Сейчас к регистрации в парламенте готовится идентичный документ, но с другими датами, рассказали LIGA.net три собеседника, знакомые с текстом проекта.

Он предусматривает:

- ограничение merchant fees 1,5% С 1 июля 2020 года, 1% – с 1 января 2021 и 0,5% – 1 июля 2021;

- ограничение interchange 0,3% с июля 2021.

По информации осведомленного собеседника LIGA.net, обновленный законопроект планируют зарегистрировано на этой неделе. Собеседник из финансового комитета ВР отметил, что пока этого вопроса "не было на повестке дня" членов комитета.

Параллельно свой законопроект о регулировании платежных комиссий готовит НБУ. Регулятор намерен презентовать документ до конца января, зарегистрировать в парламенте – в марте-апреле, рассказал один из кураторов законопроекта в Нацбанке.

"Он затрагивает не только вопрос комиссий, но и открытые API, больше возможностей для финтехов и в целом внедрение в Украине европейской платежной директивы PSD2, – пояснил он. – Идея относительно комиссий в том, чтобы позволить НБУ регулировать их отдельными постановлениями".

Кто "за"? Шесть аргументов

Нужно ли в принципе регулировать платежные комиссии? "За" выступают крупные ритейлеры (по информации собеседников LIGA.net в госструктурах, в 2017 году главным лоббистом законопроекта 6573 выступала крупная сеть АЗС, сейчас - одна из больших торговых сетей) и Нацбанк.

У них есть аргументы.

- Терминалов станет больше. При высоких тарифах на эквайринг(2-2,5% плюс 300 грн в месяц за аренду POS-устройства для небольших и средних торговцев) банкам стает сложнее расширять терминальные сети, поскольку малому бизнесу тяжело выдерживать эту нагрузку, предполагает собеседник LIGA.net в НБУ.

Потребность в распространении терминалов в ближайшие годы усилится из-за законодательных новшеств о тотальной фискализации, добавляет член правления "Новус Украина" Игорь Ланда: есть РРО, должны быть и POS, считает он.

- Расходы ритейлеров выросли. За последние три года доля объемов операций картами выросла с 38 до 52%, говорит Ланда. "При этом транзакционные расходы ритейла за это же время выросли на 25%, - отмечает он. - Мы пытались инициировать компромисс на встречах с банками, но безрезультатно".

Попытки рынка саморегулироваться и вместе с VISA и Mastercard самостоятельно снижать комиссии были, но они пока ни к чему не привели, добавляет собеседник в НБУ.

- Европейский опыт. Еще в 2015 году Евросоюз ограничил interchange 0,3% от суммы транзакции, говорится в пояснительной записке к законопроекту 6573. Уже тогда в Украине были одни из самых высоких торговых комиссий в Европе.

- Цены могут снизить. Затраты на обслуживание POS-терминалов ритейлеры учитывают в ценах своих товаров. "В случае снижения ставок, как второй после зарплат статьи наших расходов, мы планируем снижать цены для конечного потребителя", – говорит директор по government relations и PR Metro Cash and Carry Украина Олеся Оленицкая.

- Комиссии будут более рыночными. Учитывая почти монопольное положение ПриватБанка (60% терминалов – его сеть), ценообразование на этом рынке не всегда зависит от объективных факторов, полагает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

- Кэш станет не таким выгодным. Сейчас высокие комиссии мотивируют торговцев использовать наличные: при merchant fees 1,8-2,5%, инкассация для корпоративного бизнеса стоит в 90 раз меньше – 0,02% от суммы, рассказывает Оленицкая из Metro.

Четыре аргумента "против"

Оппоненты ограничений – банки и платежные системы имеют свои аргументы.



- Безнал станет невыгодным банкам. Около 80% доходов от merchant fee (за вычетом interchange банку-эмитенту) эквайеры тратят на обслуживание терминальных сетей, рассказывает Карпов из ЕМА.

С ограничением комиссий банкам придется снизить расходы на содержание и развитие очень дорогостоящего бизнеса платежной инфраструктуры, считает зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн.

- Карты будут платными. Эмитенты в свою очередь две трети поступлений от interchange направляют на программы мотивации использования карт, добавляет сооснователь Monobank Олег Гороховский. "Очевидные последствия: кэшбеков больше не будет, зато появятся комиссии за обслуживание карт", – прогнозирует он.

Еще одна потенциальная "жертва" – льготы в использовании кредитных денег (так называемый grace-период, в течение которого можно вернуть займ без процентов. – Ред.), считает Тютюн из Ощадбанка.

- В Европе все неоднозначно. "Уже можно говорить, что решение Еврокомиссии не оправдало себя в полной мере – доля безналичных платежей не увеличилась, цены в магазинах не снизились, как ожидалось", – рассказывала в интервью LIGA.net СЕО Visa Вера Платонова.

- Цены не изменятся. Торговые сети вряд ли существенно снизят цены вследствие экономии на merchant fee, считает Дорошенко из Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Вспомните корректируют ли ритейлеры цены на импортные позиции, если гривня укрепляется на 1%?», – сомневается Гороховский из Monobank.

Что дальше? Участники рынка пока ждут официальной появления законопроектов от депутатов и НБУ в финансовом комитете. Следующий этап – столкновение банковского и ритейлового лобби, полагает один из собеседников LIGA.net. "Банки тоже умеют лоббировать свои интересы, – указывает он. – Не исключено, что в ответ на ограничение комиссий скоро мы увидим законопроекты, ужесточающие правила использования наличных".