Вторжение России заблокировало и без того слабое кредитование бизнеса – с 24 февраля получение займов полностью остановилось, как и погашение кредитов.

В результате вопрос о выживании встал перед многими бизнесами, постоянно нуждающимися в оборотных средствах, в первую очередь, аграриями и ритейлом.

Возобновление банковского кредитования началось в марте, но показатели до сих пор далеки от довоенных. Банки избегают клиентов с прифронтовых территорий. Усилия государства, которое для запуска экономики внедрило ряд кредитных программ, помогли, но не вылечили. Мешает осторожность банкиров и устаревшая регуляция банковского сектора.

Без кредитов – цены взлетают



Прирост кредитов за январь и начало февраля составил, как сообщили LIGA.net в пресс-службе Национального банка Украины, около 4% в корпоративном и розничном сегментах. А с 24 февраля кредитование приостановилось.

Это привело к существенным проблемам для бизнеса, в первую очередь — аграриев. Из-за боевых действий значительная их часть не может рассчитывать на экспорт прошлогоднего урожая, поэтому нет достаточно оборотных средств для посевной. Схожие сложности у торговых сетей. Часть магазинов и складов уничтожена или разграблена оккупантами, разрушены цепи поставок, из-за миграции сети потеряли клиентов. Без оборотных средств ритейл вынужден закрывать магазины.

Нехватка денег – вызов не только для предпринимательства, но и для потребителей.

Бизнес вынужден перекладывать дефицит оборотных средств (источником которых часто были банковские кредиты – Ред.) и невозможность получить займы – на потребителя, в цену продукции, говорит в комментарии LIGA.net Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик Case Ukraine. По его словам, показателен был март, когда "монетарных причин для инфляции не было, деньги не печатались, паника утихла в начале месяца, а цены все равно шли и идут вверх".





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждая 20 компания эвакуируется за границу". Как война повлияла на украинский бизнес



По данным Госстата, в марте рост потребительских цен ускорился до 4,5% против 1,6% в феврале. По прогнозу центробанка, годовая потребительская инфляция к концу года может превысить 20%.

Закрыть потребность в деньгах должно было банковское кредитование. Эта услуга начала возвращаться к бизнесу, но отчасти и не ко всем.







Тяжелое возвращение







Удачные действия украинской армии в марте вернули оптимизм украинцам. И банкам тоже. С началом посевной последние возобновили кредитование, хотя, как отметил LIGA.net генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, "недостаточно быстро".

Согласно данным НБУ, с 24 февраля и по 11 апреля чистые гривневые кредиты выросли на 0,5% (с начала года — на 5,6%). Для сравнения, в прошлом году этот портфель вырос на 40,2% (в среднем 3,4% в месяц).

Финучреждения до сих пор боятся кредитовать, за исключением, как сообщили в пресс-службе НБУ, "нескольких банков, два из которых – государственные".

"Самыми активными являются государственные банки. Частные – более осторожны. Сложнее всего получить кредиты в прифронтовых или недавно освобожденных областях — Сумской, Харьковской, Николаевской", — подчеркнул гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса.

Информацию об ограничении кредитования в некоторых областях частично подтвердили в опрошенных государственных банках.

В ПриватБанке и Ощадбанке — двух крупнейших кредиторах, это объяснили внутренней кредитной политикой, набором риск-правил и "объективной реальностью". Заместитель председателя правления Райффайзен банка Наталья Гурина отметила, что банк учитывает "ситуацию, которая складывается в разных областях страны".





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди первых в "расстрельных списках" Путина. Куда исчез Коломойский после нападения России?



"Учитывая, что отдельные территории страны, к сожалению, временно оккупированы, выдача кредитов на соответствующей территории даже физически не была возможной. Да, наверное, такую зону можно назвать условно "красной"", — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка.

Ограничения кредитования бизнеса в центральных областях — "зеленых зонах", где риски для жизни людей и бизнеса, по данным банков, минимальны или отсутствуют.

Кроме "зеленых" и "красных" есть так называемые "желтые" зоны.

"Зачастую желтыми или оранжевыми зонами сегодня называют (в банковской среде – Ред.) регионы, где недавно шли боевые действия или близкие к ним", — сообщили в пресс-службе госбанка.

Как госпрограммы стимулируют кредитование





Новое кредитование проводится преимущественно с использованием государственной поддержки.

"Несколько разморозило [кредитование] предоставление государственных портфельных гарантий для аграриев по программе "5-7-9", в основном под залог имущества", — говорит Сластен.

Власти расширили действие и условия уже существующих льготных государственных программ кредитования, добавили на этот рынок новую льготную нулевую ставку и предоставляют частичные государственные гарантии на кредиты. Это должно было упростить доступ бизнеса к дешевым кредитам, однако фактическая картина не столь перспективна.

- в конце марта правительство внесло изменения в программу "5-7-9%": расширило условия, существенно увеличило максимальную сумму кредита (до 60 млн грн) и добавило временную ставку 0%;



– в начале марта правительство увеличило предельный объем государственных гарантий на портфельной основе до 80% общей суммы кредита для МСП – сельскохозяйственных товаропроизводителей;



– в апреле правительство предоставило возможность продуктовым торговым сетям привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%.

В "Привате" LIGA.net сообщили, что каждые три минуты банк выдает новый агрокредит, ежедневно в общей сложности — 400 млн грн, а три из четырех кредитов банка выдаются по льготным программам. "Ощад" выдает 80 – 100 млн грн кредитов ежедневно, из которых около 70% – льготные. В Райфе в этот же период выдается около 54 млн грн ежедневно с активным участием в программе 5-7-9%.

Впрочем, эти объемы не сравнимы с прошлогодними. Согласно сообщению Министерства финансов, в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 21 февраля по 11 апреля было выдано 1391 кредит на 3,95 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году было выдано 4188 кредита на 10,6 млрд грн.

Что касается возможности для бизнеса получить кредит со ставкой 0% на время военного положения, то в банках не называют цифры. Однако в госбанках отмечают, что такие кредиты есть, а бизнес имеет "реальную возможность" их получить.

В то же время банки начали работать с новыми государственными гарантиями.

Популярностью, по словам Натальи Бутковой-Витвицкой, пользуется программа кредитования аграриев "80/20". Кредит на посевную предоставляется на шесть месяцев под госгарантию 80% от займа, а остальное обеспечивается движимым имуществом клиента. Вторая по спросу программа – "50/50" – предусматривает кредит на пополнение оборотных средств до 36 месяцев (50% кредита обеспечивает государство).

По мнению Дубогрыза, о результатах говорить рано. Официальная информация об обновлении программ и внедрении новых гарантий попала в банки только в конце марта. Эффективность можно будет оценить по результатам второго квартала.

Неиспользованные возможности

В Нацбанке прогнозируют оживление активности банков во втором квартале. В апреле регулятор опросил 18 крупнейших финучреждений и получил довольно оптимистичные ответы. "Наибольшие банки настроены предоставить в течение II квартала новые займы на 68 млрд грн, из них — 33,5 млрд грн (или 49%) сельскохозяйственным производителям преимущественно с использованием государственных программ поддержки", — сообщили в НБУ.

В прошлом году за аналогичный период корпоративному сектору было выдано 30,1 млрд. грн.

Есть и другие способности для стимулирования бизнеса. По мнению Дубогрыза, следует ставить вопрос о регуляторной либерализации. Мол, банки обладают ликвидностью для кредитования, однако неопределенность и нормативы мирного времени сдерживают их.

"Банки оценивают заемщиков по старым "мирным" методикам, а их стимулируют к кредитованию заемщиков, которые могут не соответствовать этим нормам". Словами аналитика, сигнал от НБУ, что "мы вас не будем наказывать, если в военное время вы будете давать кредиты в поддержку бизнеса", будет иметь существенное положительное влияние. Также существенно стимулировать могут не долевые, а полные госгарантии на кредиты, а также уменьшение бюрократии.

Существенный рост инфляции произойдет в любом варианте развития, но в случае отсутствия средств у бизнеса может начаться волна банкротств. Особенно это касается ритейла и бизнесов, работающих в кредит.

Богдан Вальд для LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.