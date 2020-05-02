Банки повысили требования к потребителям: тщательно их проверяют и предлагают меньше денег. Специальные условия разработали только для медиков (укр.)

Гарна новина - під час карантину банки продовжують видавати кредити. Погана - позичальників перевіряють більш прискіпливо.

Частина банків почала впроваджувати спеціалізовані кредитні програми для медиків, інші - активно просувають програми, які допоможуть позичальникам рефінансувати старі борги.

Розповідаємо про всі нюанси кредитування під час карантину.

Особливі пропозиції для медиків

Банки розробили антикризові пропозиції тільки для медиків, бо зараз вони - головні герої у боротьбі із коронавірусом.

Ощадбанк запропонував медпрацівникам кредитну програму "Звісно, Док" на придбання нерухомості під 9,99% річних. Це вигідна пропозиція. Середня ціна кредиту на нерухомість у лютому склала 14,3%, підрахували у Нацбанку. А Ощад решті позичальників пропонує 15,99% річних за аналогічних умов.

Річна процентна ставка не враховує разову комісію банку 0,99%, оплату відкриття рахунку у банку (100 грн), плату за перерахування кредитних коштів продавцю нерухомості (750 грн), вартість оцінки нерухомості (0,3% від вартості об’єкту, приблизно 1200 грн) і страхування життя (0,65% від залишку заборгованості).

Банк готовий надати кредити на особливих умовах офіційно працевлаштованим медпрацівникам до 9 жовтня 2020 року. На позичені гроші можна придбати квартиру або приватний будинок на вторинному ринку за ціною не менше 100 000 грн. Верхня межа обмежується платоспроможністю клієнта. Позичальник має внести авансовий платіж - не менше 30% повної вартості нерухомості.

Райффайзен Банк Аваль поверне медикам, які користуються кредитками банку, 10% витрачених коштів на загальну суму до 500 грн. Акція триватиме з 7 до 30 квітня.

Банк Аваль також знизив відсоткову ставку до 0,01% річних для медиків із відкритими кредитами готівкою на два місяці. Тобто протягом двох місяців треба буде виплачувати тільки тіло кредиту.

До чого готуватися позичальнику

Банки почали прискіпливіше ставитися до позичальників при видачі кредитів. Вони посилили вимоги до позичальників іпотечного та споживчого кредитування через інфляційні ризики, очікування зниження загальної економічної активності і платоспроможності споживачів. Також банки стали не так часто схвалювати заявки на кредити фізособам, повідомив Нацбанк після опитування 24 банків з 19 березня до 9 квітня.

Коронакриза змінила умови кредитування за різними програмами банків, у тому числі картковими.

У Нацбанку стверджують, що банки суттєво не змінювали кредитні ліміти за картками. А якщо раптом змінили - то тільки для непрацюючих кредиток.

Проте споживачі скаржаться на скорочення лімітів за кредитними картками.

ПриватБанк визнав, що регулює розміри кредитних лімітів на картках "з урахуванням економічної ситуації, кредитної історії позичальників та обсягів використання кредитних коштів протягом останніх шести місяців" і пообіцяв завчасно попереджати клієнтів.

В ПриватБанку також заявили, що розуміють відповідальність за фінансове здоров’я клієнтів, тому банк регулюватиме обсяги кредитування без застави в розумних межах. У банку кажуть, що для цього будуть враховувати економічну ситуацію, кредитну історію позичальника та чи користувалися кредитною карткою протягом півроку.

Нові надходження грошей на рахунки клієнта стануть вагомим аргументом на користь нового кредиту. Чи погодить зараз ПриватБанк позику на умовах, які пропонувались раніше, залежатиме від типу програми і обсягів фінансування, сказали у прес-службі.

Кредит Дніпро планує уважніше придивлятися до позичальника. Підкреслюють: в умовах кризи якість кредитних портфелів набуває особливої ваги.

Банк аналізуватиме доходи та активи споживача, його соціально-демографічні та поведінкові характеристики, дані Бюро кредитних історій тощо. Вдаватиметься навіть до перегляду сторінок у соціальних мережах. Проте жодної прив'язки до певних сум зарплатні чи до застави немає.

Креді Агріколь зараз вкрай зважено проводить аналіз кредитоспроможності позичальників. Банк враховує, що в умовах карантину роботодавці по-різному функціонують та виплачують працівникам зарплату. Тож установа відслідковує перерви у робочому стажі, паузи у виплатах та інші фактори, які можуть вплинути на платоспроможність.

ПУМБ під час карантину не кредитує нових клієнтів.

Останні півроку люди часто брали кредити, бо доходи росли, а процентні ставки знижувалися. У березні тенденція збереглася за інерцією - кредитування населення продовжило зростати на 27% у річному вимірі. Проте зараз клієнти все рідше звертаються за кредитами, констатують майже всі опитані банкіри.

Люди стали набагато менше цікавитися кредитами, падіння попиту у першому кварталі стало найбільшим з 2015 року, зазначили у Нацбанку.

Це очікувано, адже офіційно без роботи залишилось близько 400 000 людей, неофіційно - понад 2 млн.

В Ощадбанку з другої половини березня та протягом всього квітня фіксують суттєве зниження попиту за всіма видами кредитів.

"Динаміка роздрібного кредитування у березні була очікувано гіршою, ніж торік та в порівнянні із результатами січня-лютого 2020", - визнали і в банку Кредит Дніпро.

А у Кредобанку спостерігають зниження попиту на рівні мінус 10%. Але вважають його незначним.

Про позитивну динаміку повідомили лише в Укргазбанку - майже 300 заставних кредитів проти сотні минулого року. Проте і тут з початком карантину кредитування фізосіб пішло на спад.

Ставки все ще не падають

23 квітня Нацбанк знову знизив облікову ставку одразу на два відсоткових пункти - до 8%. Зазвичай зниження ставки створює передумови для здешевлення кредитів.

У прес-службі ПриватБанку сказали, що поки що не можуть спрогнозувати процентні ставки, оскільки їх розмір залежить від надійності позичальників, а таких зараз небагато.

"Зниження ставок за кредитами при такій динаміці можна очікувати починаючи з липня-серпня 2020", - прогнозує заступник голови правління Forward Bank Андрій Прусов.

За місяць карантину процентні ставки, навпаки, повзли вгору майже за всіма основними видами кредитування. За даними компанії Простобанк Консалтинг, середня процентна ставка за іпотекою з 10 березня до 24 квітня піднялася з 16,6% до 20,7% для первинного ринку і з 16,42% до 17,7% - для вторинного. Ставки за кредитами на нові іномарки коливалися в межах 7,5-8,2%.

Середня ціна на кредитні кошти на картці за час карантину несуттєво підвищилася - на 0,3% до 52,55%. А ось готівкові кредити на особисті цілі дешевшали - з початку березня до 24 квітня середня ефективна річна процентна ставка знизилася з 73,48% до 70,19%.

Плани банків: кредитування в онлайн

Банки планують налагодити дистанційну послугу кредитування.

Через карантин закрилися 20-30% банківських відділень, решта скоротила робочі години. Тож фінустанови прагнуть перенести пропозицію в онлайн-формат.

"Зараз візит до відділення створює незручності для клієнта і дуже часто є неможливим. Тому банк фокусується на наданні максимуму сервісів дистанційно – телефоном, електронною поштою, на запит в інтернет-банкінгу або через мобільний додаток", - сказав в.о. директора департаменту маркетингу банку Креді Агріколь Дмитро Коваленко в коментарі ЛІГА.Money.

Укргазбанк цьогоріч планує приділяти більше уваги розвитку та реалізації карткових продуктів через онлайн-сервіси, розповів Олег Кляпко. Він підкреслив, що це мінімізує кількість візитів клієнтів до банку - як при зверненні клієнта, так і при використанні/обслуговуванні кредиту.

Кредобанк робитиме ставку на рефінансування споживчих кредитів в інших банках. Адже за останній місяць попит на цей продукт банку збільшився у кілька разів.

Подібні пропозиції є й у інших банків - наприклад, Ощада та Південного.

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