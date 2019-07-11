Депозитные ставки: роста больше не будет. Обзор

С апреля по июнь в Украине наблюдалось медленное снижение процентных ставок по депозитам. Доходность банковских вкладов снизилась незначительно: для гривни на 0,03-0,25 п.п., для валюты - на 0,03-0,27 п.п. за квартал. Несмотря на это, депозитный портфель в целом по банкам вырос. Гривневых вкладов прибавилось на 5,5% - до 293,648 млрд грн. Валютный портфель увеличился на 1,69% - до $8,693 млрд.

"Рынок демонстрирует спокойствие, несмотря на некоторые политические колебания", - говорит начальник департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков. Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро под 6,75% годовых, конечный срок погашения по этим бумагам наступит через 7 лет, напоминает Клименков. Поэтому игроки валютного рынка не ожидают каких-либо сильных потрясений.

Изменения в размере депозитных ставок также можно пояснить ситуативными причинами. Ряд банков повышал ставки вследствие оттока портфеля на фоне негативных новостей о себе. "Другие увеличивали доходность ввиду активного развития бизнеса, активного кредитования и роста потребности в дополнительных денежных ресурса"- отмечает директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Какую доходность предлагают банки

Средние ставки по депозитам в гривне

По итогам второго квартала, лидерами роста процентных ставок стали бессрочные сбережения, их доходность выросла на 0,31 п.п. до 8,24% годовых. Меньше подорожали депозиты на срок от полугода до года (на 0,08 п.п. до 14,11% годовых). Вклады сроком от месяца до трех набрали 0,06 п.п., за них предлагают в среднем 12% годовых.

Депозиты на периоды менее месяца не изменились в цене - 10,50% годовых. Сбережения на срок от трех до шести месяцев подешевели на 0,25 п.п. - до 13,95% годовых. Вклады сроком свыше года сбросили в цене 0,03 п.п. и предалгают 14,71% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди валютных вкладов максимально снизились средние ставки для бессрочных сбережений - на 0,27 п.п. до 0,64%.

Одновременно упали ставки по депозитам на сроки от трех месяцев до полугода и от полугода до года - на 0,09 п.п. до 3,03% и до 2,34% годовых соответственно.

На 0,08 п.п. также подешевели вклады на срок до месяца (1,33%) и свыше года (2,93%). Сбережения на срок от месяца до трех сбросили в цене 0,05 п.п., их предлагают за 1,21% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения подешевели на 0,07 п.п. и предлагают доходность 0,50% годовых. Вклады на период до месяца потеряли в цене 0,10 п.п., их средняя ставка - 0,97% годовых.

Снизили доходность и сбережения на срок от месяца до 3 (на 0,03 п.п. до 1,19%). Синхронно на 0,07 п.п. снизилась стоимость сбережений от 3 месяцев до полугода (2,29%), до года (1,60%) и свыше года (2,07%).

Рост процентов по депозитам не ожидается

Банкиры и дальше ожидают незначительный прирост депозитного портфеля. Его снижение возможно лишь на короткое время в связи с выборами в Верховну Раду. Они ожидают, что динамика привлечения депозитов как в гривне, так и в валюте сохранится на уровне второго квартала.

"По нашим прогнозам особых изменений ставок не будет, ни в национальной валюте, ни в долларах и евро. Доходность вкладов останется на уровне второго квартала", - говорит Клименков из МТБ Банка.

"Существенные изменения в процентной политике банков вероятны уже в 4-м квартале, - говорит Дмитрий Полищук из ПУМБ. – Ввиду низкой деловой активности и периодов отпусков средние ставки по депозитам будут оставаться на текущем уровне".

В Креди Агриколь Банке допускают, что ставки могут снизится на короткие сроки. "Вероятность того, что ставки будут расти, невысока, особенно в летний период, - поясняет заместитель директора департамента маркетинга, Дмитрий Коваленко. - Мы надеемся, что сильнее начнет обозначаться дифференциация цены в зависимости от срока размещения депозита - постепенно будет снижаться стоимость депозитов сроком на один, два и три месяца". Он отмечает, что сегодня цена депозита на короткий срок не сильно отличается от цены на депозиты сроком на год и более. Причина проста: рынку нужны ресурсы и игроки предлагают высокую доходность на короткие сроки. "Логично, что цена на длинные сроки должна быть выше, но здесь вступает обратное правило – никто не хочет фиксировать сверхвысокую доходность для клиента в долгосрочном периоде", - поясняет банкир.

*Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным программам от 28 украинских банков