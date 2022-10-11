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Разбор | Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

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Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства - Фото
Фото: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach
11.10.2022, 14:00

Нынешнюю премию по экономике в честь Альфреда Нобеля разделили три американских исследователя. Какой вклад в развитие экономических наук они внесли?

Бен Бернанке — бывший глава Федеральной резервной системы США, и еще два американских ученых Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг в этом году разделили премию Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля.

Исследователи изучали финансовые кризисы и роль массового падения банков в них. Они разработали теоретические модели, объясняющие уязвимую роль банков в обществе и почему большой банкопад привел к худшему кризису в истории.

В материале LIGA.net кратко объясним идеи их исследований и как они помогли уменьшить уязвимость банков.

Банковские кризисы

Главная идея Бернанке сформулирована в его статье 1983 года. В ней анализируется Великая депрессия 1930-х годов — массовое банкротство банков, падение доходов и голод, возникающие даже в относительно богатых странах.

В 1930-1933 годах промышленное производство США упало на 46%, а безработица выросла до 25%. Этот кризис привел к глубокому экономическому спаду в большинстве стран мира.

До статьи Бернанке эксперты считали, что депрессию можно было бы предотвратить, если бы центральный банк США напечатал больше денег. Ученый показал, что это лишь один из факторов — он не объясняет глубину и продолжительность кризиса.

Главной причиной большой продолжительности кризиса оказалось снижение способности банковской системы направлять сбережения в продуктивные инвестиции.

Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

Люди реагировали на слухи и торопились забрать свои сбережения. Когда достаточное количество людей сделает это одновременно, резервов банка не хватит на покрытие всего — приходит банкротство.

До этого исследования считалось, что банковский кризис был следствием экономического упадка. Однако банкротство банков было не следствием, а причиной жесткого кризиса — решающим фактором для перерастания его в длительную депрессию.

Бернанке продемонстрировал, что мировая экономика начала восстанавливаться только тогда, когда государство наконец-то ввело мощные меры по предотвращению нового банковского кризиса.

Почему банки важны

В статье 1983 года ученые Даймонд и Дибвиг подошли к проблеме на практике. Они показали, как банки берут депозиты и предоставляют кредиты клиентам, при каких условиях это работает правильно, а также почему эта уязвимая система нуждается в регулировании.

Во-первых, домохозяйства экономят часть своих доходов в банках, а также нуждаются в возможности снимать свои деньги, когда хотят. Никто не знает заранее, когда возникнет потребность в деньгах, но это происходит не во всех домохозяйствах одновременно.

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В то же время есть проекты, которые нуждаются в финансировании — при одноразовом полном финансировании они могут быть очень прибыльными, но если их финансировать только своими силами, прибыль может быть низкой.

Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

В своей статье исследователи объясняют, как банки естественным образом стали посредниками в этом вопросе. Они научились превращать короткие сбережения населения в активы с длительным сроком погашения. Причем вкладчики могут получить доступ к своим деньгам, когда захотят.

В своих работах Даймонд и Дибвиг показывают решение проблемы уязвимости банков к слухам — правительственное страхование депозитов в банках. Большинство стран (в частности, Украина) ввели эти схемы. Когда вкладчики знают, что государство гарантировало их деньги, им больше не нужно спешить в банк, как только начинаются негативные слухи.

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Правильно настроенная система работает так. Однако для идеальной работы банкам нужно отбирать своих клиентов, а регулятор должен контролировать банки.

Следить за заемщиком и банком

В отдельной статье 1984 года Даймонд обрисовал потребность банков в мониторинге заемщиков. В идеальном сценарии банкам необходимо знать, сможет ли заемщик придерживаться своих обязательств. Дело в том, что большинство инвестиций рискованны.

Общая неопределенность и человеческий фактор влияют на перспективу возврата инвестиций. В случае неудачи заемщик может попытаться избежать уплаты своих долгов. Даже заемщики, хорошо выполнившие свою работу и не потерявшие деньги, иногда могут обанкротиться.

Даймонд предполагал, что банк может исследовать и следить за заемщиком — проводить начальную кредитную оценку, а затем следить за продвижением инвестиций. Благодаря этому можно избежать многих банкротств и снизить общественные расходы.

Впрочем, остается одна сложность. Если банк смотрит за заемщиками — кто смотрит за банками?

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На практике не каждый вкладчик знает, правильно ли банк выполняет свою работу. Вкладчикам нужно контролировать банки, но они не могут это делать самостоятельно. Выход, как говорится в статье Даймонда, — в регуляторе.

Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

Когда банки принуждают ответственно управлять собственной кредитной деятельностью, риск банкротства становится малым. Даже если несколько заемщиков просрочат свои ссуды, потери по всем займам будут небольшими и предсказуемыми.

Фундамент банковского регулирования

Работы, за которые отметили Бернанке, Дибвига и Даймонда, имели решающее значение для понимания современных банков. Они позволили объяснить, почему спасти банк иногда не удается и как преодолеть приближение банковского кризиса.

В то же время их исследование не дает окончательного ответа, как должна регулироваться финансовая система. Пример тому — крупные и малые финансовые кризисы, которые появляются и затухают сейчас. На практике регулирование часто не успевает за изменчивой природой финансовой системы.

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Однако работы лауреатов этого года сделали общество гораздо лучше подготовленным для решения вызова финансовых кризисов.

Богдан Вальд
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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