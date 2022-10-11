Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

Бен Бернанке — бывший глава Федеральной резервной системы США, и еще два американских ученых Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг в этом году разделили премию Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля.

Исследователи изучали финансовые кризисы и роль массового падения банков в них. Они разработали теоретические модели, объясняющие уязвимую роль банков в обществе и почему большой банкопад привел к худшему кризису в истории.

В материале LIGA.net кратко объясним идеи их исследований и как они помогли уменьшить уязвимость банков.

Банковские кризисы

Главная идея Бернанке сформулирована в его статье 1983 года. В ней анализируется Великая депрессия 1930-х годов — массовое банкротство банков, падение доходов и голод, возникающие даже в относительно богатых странах.

В 1930-1933 годах промышленное производство США упало на 46%, а безработица выросла до 25%. Этот кризис привел к глубокому экономическому спаду в большинстве стран мира.

До статьи Бернанке эксперты считали, что депрессию можно было бы предотвратить, если бы центральный банк США напечатал больше денег. Ученый показал, что это лишь один из факторов — он не объясняет глубину и продолжительность кризиса.

Главной причиной большой продолжительности кризиса оказалось снижение способности банковской системы направлять сбережения в продуктивные инвестиции.

Люди реагировали на слухи и торопились забрать свои сбережения. Когда достаточное количество людей сделает это одновременно, резервов банка не хватит на покрытие всего — приходит банкротство.

До этого исследования считалось, что банковский кризис был следствием экономического упадка. Однако банкротство банков было не следствием, а причиной жесткого кризиса — решающим фактором для перерастания его в длительную депрессию.

Бернанке продемонстрировал, что мировая экономика начала восстанавливаться только тогда, когда государство наконец-то ввело мощные меры по предотвращению нового банковского кризиса.

Почему банки важны

В статье 1983 года ученые Даймонд и Дибвиг подошли к проблеме на практике. Они показали, как банки берут депозиты и предоставляют кредиты клиентам, при каких условиях это работает правильно, а также почему эта уязвимая система нуждается в регулировании.

Во-первых, домохозяйства экономят часть своих доходов в банках, а также нуждаются в возможности снимать свои деньги, когда хотят. Никто не знает заранее, когда возникнет потребность в деньгах, но это происходит не во всех домохозяйствах одновременно.

В то же время есть проекты, которые нуждаются в финансировании — при одноразовом полном финансировании они могут быть очень прибыльными, но если их финансировать только своими силами, прибыль может быть низкой.

В своей статье исследователи объясняют, как банки естественным образом стали посредниками в этом вопросе. Они научились превращать короткие сбережения населения в активы с длительным сроком погашения. Причем вкладчики могут получить доступ к своим деньгам, когда захотят.

В своих работах Даймонд и Дибвиг показывают решение проблемы уязвимости банков к слухам — правительственное страхование депозитов в банках. Большинство стран (в частности, Украина) ввели эти схемы. Когда вкладчики знают, что государство гарантировало их деньги, им больше не нужно спешить в банк, как только начинаются негативные слухи.

Правильно настроенная система работает так. Однако для идеальной работы банкам нужно отбирать своих клиентов, а регулятор должен контролировать банки.

Следить за заемщиком и банком

В отдельной статье 1984 года Даймонд обрисовал потребность банков в мониторинге заемщиков. В идеальном сценарии банкам необходимо знать, сможет ли заемщик придерживаться своих обязательств. Дело в том, что большинство инвестиций рискованны.

Общая неопределенность и человеческий фактор влияют на перспективу возврата инвестиций. В случае неудачи заемщик может попытаться избежать уплаты своих долгов. Даже заемщики, хорошо выполнившие свою работу и не потерявшие деньги, иногда могут обанкротиться.

Даймонд предполагал, что банк может исследовать и следить за заемщиком — проводить начальную кредитную оценку, а затем следить за продвижением инвестиций. Благодаря этому можно избежать многих банкротств и снизить общественные расходы.

Впрочем, остается одна сложность. Если банк смотрит за заемщиками — кто смотрит за банками?

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На практике не каждый вкладчик знает, правильно ли банк выполняет свою работу. Вкладчикам нужно контролировать банки, но они не могут это делать самостоятельно. Выход, как говорится в статье Даймонда, — в регуляторе.

Когда банки принуждают ответственно управлять собственной кредитной деятельностью, риск банкротства становится малым. Даже если несколько заемщиков просрочат свои ссуды, потери по всем займам будут небольшими и предсказуемыми.

Фундамент банковского регулирования

Работы, за которые отметили Бернанке, Дибвига и Даймонда, имели решающее значение для понимания современных банков. Они позволили объяснить, почему спасти банк иногда не удается и как преодолеть приближение банковского кризиса.

В то же время их исследование не дает окончательного ответа, как должна регулироваться финансовая система. Пример тому — крупные и малые финансовые кризисы, которые появляются и затухают сейчас. На практике регулирование часто не успевает за изменчивой природой финансовой системы.

Однако работы лауреатов этого года сделали общество гораздо лучше подготовленным для решения вызова финансовых кризисов.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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