Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, а российские власти уже прямо угрожают войной.

Как будут работать банки, если начнется полномасштабное вторжение и что будет с курсом?

Работа банковской системы будет зависеть от уровня риска и угроз, ответили в пресс-службе НБУ на запрос LIGA.net. У регулятора есть утвержденные законом алгоритмы, в которых заложены возможные решения Нацбанка в случае мобилизации или военного положения.

Кроме того, в Нацбанке был принят ряд постановлений для обеспечения надежной и стабильной работы банковской системы в таких условиях, добавили в пресс-службе регулятора.

Эти документы дают ответы на некоторые важные вопросы.

LIGA.net исследовала законодательство и отдельные решения Нацбанка, чтобы понять, как будут работать банки, можно ли будет снять наличные деньги, обменять валюту, переводить деньги и т.д.

Вот ответы на самые важные вопросы.

Можно ли будет перечислять деньги?

В условиях особого периода межбанковские переводы можно будет проводить в гривне через систему электронных платежей (СЭП), говорится в постановлении НБУ. Это не уникальная система: сейчас СЭП обслуживает 96% межбанковских переводов Украины.

Особый период наступает, когда объявляют мобилизацию, военное положение и военное время, говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако в условиях мобилизации или военного положения денежные переводы сможет выполнять ограниченное количество банков. Их будет определять НБУ.

Можно ли будет платить картой в магазине?

Нацбанк может ограничить или запретить безналичные расчеты, если объявят мобилизацию, а в определенных районах – военное положение. Это коснется банков, зарегистрированных на территории, которой коснется объявление военного положения.

Если его объявят по всей территории Украины, безналичные переводы также смогут проводить только определенные регулятором банки.

Можно ли будет снимать наличные?

Нацбанк может в особый период ограничивать снятие наличных со счетов предприятий, ФОПов и населения, говорится в постановлении регулятора.

Основная задача банков – обеспечить армию, предприятия и население наличными, подчеркивают в Нацбанке.

Что будет с банковскими отделениями, которые могут оказаться в оккупации?

Если мобилизация или военное положение заблокируют отделение банка, он сможет организовать работу мобильных отделений, говорится в постановлении НБУ.

В таких условиях Нацбанк может пересмотреть статус банка или принять решение об эвакуации, говорится в документе. Если же банк прекратит свою деятельность, он будет должен вывезти все наличные деньги в соответствующее подразделение НБУ или "уполномоченный банк".

Что будет с курсом гривни в случае войны?

Влияние новой войны на курс гривни предусмотреть невозможно, говорится в ответе НБУ. Однако сейчас валютный рынок намного более устойчивый, чем в 2014-м, отмечают в регуляторе.

У Нацбанка есть план действий на случай вторжения, говорят в НБУ. В частности, курс останется плавающим, его не будут фиксировать. Колебания курса в Нацбанке обещают сглаживать.

Готовы ли банки?

Наличие плана действий в случае войны LIGA.net подтвердили и в двух государственных банках.

В ПриватБанке постоянно анализируют риски и разрабатывают "все возможные сценарии", заявили там LIGA.net. В банке подчеркнули уверенность в стабильности банковской системы.

Похожий ответ дали в Ощадбанке, тоже не уточнив детали.

"В банке есть план действий на такой случай. Осуществляется ежегодная актуализация соответствующих документов. Любые детали этих документов относятся к информации с ограниченным доступом", – сообщили LIGA.net в Ощадбанке.

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