ПриватБанк отчитался по итогам 2020 года. Кого и как кредитовал банк, сколько заработал и что потерял из-за Коломойского? Детали

Новый 2021 год – знаковый для ПриватБанка. Госбанк может сменить руководителя (у Петра Крумханзла закончился контракт), проиграть решающие суды прежним владельцам и потерять крупную сумму денег из-за разбирательств с семьей Суркисов.

Что тем временем происходит с бизнесом крупнейшего госбанка? 27 января Приват на встрече с журналистами подвел итоги 2020 года.

LIGA.net коротко приводит главные тезисы рассказа его топ-менеджеров: и.о. предправления Анны Самариной, Развана Мунтяну, главы розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, Head of Digital Кристины Кармазиной и руководителя дирекции МСБ-клиентов Евгения Заиграева.

Прибыль почти $1 млрд, но меньше, чем в 2019

ПриватБанк в 2020 году получил 25,3 млрд грн чистой прибыли – на 7,3 млрд меньше, чем было в 2019-м.

Почему снизилась прибыль? В Привате называют несколько причин.

Карантин. В марте и апреле объемы и количество платежных транзакций обвалилось. Во втором полугодии ситуация улучшилась, но заработать существенно больше комиссионного дохода, чем в 2019-м банк не смог: прирост всего на 3% до 18,8 млрд грн.

Еще одно влияние кризиса – банку пришлось сформировать резервы на 1,9 млрд грн под возможные дефолты по кредитам, в том числе физлиц.

Девальвация. Падение курса гривни в 2020 почти на 20% (с 24 до 28 грн/$) привело к убыткам Привата на 7,5 млрд грн. Одна из причин – крупный портфель долгосрочных валютных депозитов. Эти обязательства появились еще до национализации.

Рост расходов. Операционные расходы выросли на 19% до 17,2 млрд грн. Факторы роста – переход в онлайн и адаптация к локдауну (Приват потратил 710 млн грн на доплаты сотрудникам отделений за работу во время карантина), резервы под возможные убытки, переезд почти 300 офисов.

Две сотни офисов Привата вернулись к Коломойскогому

В начале 2020 Приват вынуждено покинул 220 офисов по всей Украине. Это здания, право собственности на которые принадлежит компании ПриватОфис, связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Банк и НБУ не смогли добиться ответственности компании по кредитам рефинанса Привата, выданных до национализации. Офисы, которые находились в залоге, фактически были потеряны.

Кроме того, Приват принял решение "обесценить" здание головного офиса в Днепре и сформировать резервы под его возможную потерю – также из-за судов со структурами Коломойского. В зоне подобного риска – еще 11 объектов банка в разных городах Украины, в том числе здание на Музейном переулке в Киеве, которое после национализации выполняло роль "киевского хед-офиса".

Еще одна "юридическая" проблема – суды с семьей Суркисов: под них Приват еще в первом полугодии сформировал порядка 8 млрд грн резервов.

Кого кредитовали: "5-7-9" и государство

Кредитный портфель Привата (без учета кредитов, связанных с прежними собственниками) за 2020 год снизился на 8% до 55 млрд грн.

За год банк выдал 8,9 млрд грн 24 800 клиентам МСБ и 1,5 млрд грн 2200 заемщиков по программе 5-7-9 (средний чек – 300 000-700 000 грн). Приват прокредитовал треть всех участников программы "5-7-9".

В 2021 банк собирается расширять кредитование, в частности, автокредитов. И не исключает расширение инвестиций в ОВГЗ. В 2020 год банк одолжил государству около 30 млрд грн.

Ставки по депозитам обвалились

Средства клиентов Привата выросли с 240,6 до 309,5 млрд грн.

Банк при этом существенно снизил ставки по депозитам: в гривне с 14,7 до 9%, в долларах – с 2,8 до 1,2%.

В Приват24 – плюс три миллиона пользователей

Среднее количество транзакций в 2020 году выросло до 284 млн в месяц (в 2019 было 259 млн). Количество активных клиентов-физлиц выросло с 17,2 до 17,8 млн человек. Число пользователей Приват24 выросло на 3,4 млн до 12,6 млн клиентов.

В декабре 2020 года Приват запустил пилотный сервис по удаленной идентификации клиентов. Банк планирует за счет этого привлечь ту часть украинцев, которые до сих пор не имеют счетов в украинских банках.

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