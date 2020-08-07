"Производство касается активов, которые могут быть идентифицированы как связанные с международным сговором для отмывания денег, выведенных и присвоенных из ПриватБанка"... Истец: Соединенные Штаты Америки. Цель иска: взыскание активов ответчика в пользу США"

Это – отрывки иска Министерства Юстиции США к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Американские следователи нашли имущество украинских бизнесменов в США: недвижимость и металлургические предприятия. В двух исках на более чем 40 страницах изложены обстоятельства возникновения американско-кипрской бизнес-империи олигархов. К законности ее становления у американских правоохранителей есть вопросы.

Ситуация серьезная: дело ведет ФБР. Если обвинения подтвердятся, речь может идти об уголовном деле по обвинению в мошенничестве. Коломойский все отрицает: все американские активы он купил за деньги, вырученные в середине нулевых от продажи ряда украинских метзаводов группе Евраз Романа Абрамовича, заявил украинский бизнесмен в комментарии ряду местных СМИ.

LIGA.net выбрала главное из первого иска Минюста США против Коломойского и Боголюбова. Что и как привело Игоря Коломойского в Луисвилль, штат Кентукки?

История в шести частях.

Глава 1. "БОК" – личный банк Коломойского и Боголюбова





С 2010 по середину 2015 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов входили в набсовет ПриватБанка, который принадлежал им на 90%.

Кроме них в состав набсовета долгие годы входил только один человек (судя по отчетам банка, речь об Алексее Мартынове. - Ред.). Власть бизнесменов в банке была почти неограниченной. Видоизменить набсовет и ввести туда дополнительных членов их заставили только переговоры с НБУ и риск возможной национализации. Это случилось только в 2015-м.

До того Коломойский и Боголюбов создали внутри банка отдельное подразделение, которое специализировалось на выдаче кредитов их же компаниям. В банке департамент неофициально назывался "БОК" (в иске – BOK, Business Client Management).

Именно БОК занимался кредитованием бизнесменов на миллиарды долларов. Среди них известные предприятия из орбиты группы Приват: Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Покровский ГОК.

Например, в январе-феврале 2010-го НФЗ получил от банка 9 кредитов по $14 млн каждый. Общая сумма финансирования – $126 млн. ЗФЗ за этот же период получил $26 млн.

Глава 2. Банк, о котором никто не знает





У ПриватБанка времен Коломойского-Боголюбова было два основных способа скрыть активность БОК.

Первый – рефинансирование кредитов. Один из ферросплавных заводов группы Приват (какой – не уточняется), получив от банка $14 млн, заявлял, что погасит долг за счет выручки от продажи продукции. На практике ничего подобного не было: банк выдал заводу два новых кредита, которыми заемщик погасил свой старый долг.

Другой пример: кредит на 500 млн грн (заемщик также не указан) не был погашен должником. За него заплатили две другие компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым. Спустя восемь месяцев ПриватБанк профинансировал их уже на 750 000 млн грн.

Второй способ – мнимые залоги. Veroni Alloys LLC – один из иностранных заемщиков ПриватБанка и связанная с Коломойским компания – получила в финучреждении $20 млн. Залогом выступила австралиская марганцевая руда, которую Veroni должен был поставить еще один офшор Halefield Holdings Limited Hangli. Согласно контракту между двумя компаниями, который и стал залогом для ПриватБанка, сумма сделки была огромной – $122,5 млн. Veroni собиралась продать руду третьему контрагенту – International Holdings Limited.

В реальности ни одна сделка не была завершена. Все существовали только на бумаге.

Глава 3. "Украина – Кипр"





4 февраля 2013 года уже упомянутая компания Veroni получила на свой кипрский счет в Привате $20 млн – очередной кредит.

Эти деньги были использованы для покупки сталелитейного завода в Кентуки, но перед этим они прошли через 13 счетов различных офшорных компаний. Кипрскому ПриватБанку, который находился в центре этой офшорной сети, понадобилось для этого 17 транзакций и всего 8 минут времени.

Экс-владельцы ПриватБанка использовали огромную сеть офшорных компаний для того, чтобы запутать след выведенных средств. Яркий пример: среди контрагентов, на чьи счета ПриватБанк часто перечислял деньги, было 56 компаний, зарегистрированных по одному адресу в Лимассоле (Кипр).

У них были постоянные партнеры из других юрисдикций. В частности, Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman Trust Limited (Британские Виргинские Острова) проводила регулярные операции с 12 разными компаниями из указанного перечня, Equity Management & Accountancy Corp (Сент-Китс и Невис) – с 16.

Непосредственно Коломойский и Боголюбов числились владельцами в 35 контрагентах ПриватБанка, еще в 59 случаях контролерами или подписантами значились сотрудники финучреждения. Большинство компаний были классическими "пустышками".

Глава 4. Мотти Корф – старый друг Коломойского





Мордехай Корф или просто "Мотти" – давний бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова из Майами, штат Флорида. Этот человек фактически управлял американской империей украинских олигархов.

Корф был одним из акционером латвийской "дочки" ПриватБанка, как и другой житель Майами – Уриель Лейбер. Лейбер не только помогал Корфу вести американские дела украинских олигархов, но и входит в набсовет Укрнафты, крупной долей в которой владеет Коломойский.

Благодаря сети Корфа-Лейбера украинские бизнесмены купили коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Огайо, Кентуки и Мичигане, завод про производству мобильных телефонов в Иллинойсе.

Глава 5. Optima family





У Корфа и Лейбера было довольно замысловатое задание: им нужно было создать "лабиринт" из компаний, который проложил бы деньгам ПриватБанка путь к легальным американским активам.

Так появилась Optima family: сеть из десятков фирм, в названиях которых, как правило, использовались разные вариации со словом "Optima". В сети было несколько ключевых компаний.

Optima Ventures. Создана в 2008 году, владельцы: Коломойский, Боголюбов, Корф и Лейбер.

Именно Optima Ventures покупала для украинских бизнесменов недвижимость в США. Под каждый объект создавалась отдельная компания, например, Optima 777 была владельцем Crowne Plaza Hotel в Кливленде, Огайо, а Optima Stemmons приобрела Stemmons Tower building в Далласе, Техас.

Через Optima Ventures Коломойский и Боголюбов были крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде.

Georgian American Alloys (февраль 2012-го, Делавер, владельцы – те же плюс неизвестный партнер).

Эта компания была "зонтиком", под которым скрывались металлургические активы украинских олигархов в Штатах. Среди прочего, она владела такими компаниями:

- CC Metals and Alloys – ферросплавный завод (ФЗ) в Калверт-Сити, Кентукки.

- Felman Production – ФЗ в Нью-Хейвен, Западная Вирджиния. У этой компании был счет в кипрском ПриватБанке. С 2008 по 2014 годы через него прошло $225 млн в направлении "от" и "к" компаниям, связанным с владельцами банка.

- Felman Trading Inc – международный металлотрейдер из Нью-Джерси.

Warren steel (2001 год, Делавер. Контроль: Коломойский, Боголюбов и один неназванный экс-бизнес-партнерю Ранее об участии в покупке завода заявлял Вадим Шульман, сейчас он судится с Коломойским и Боголюбовым). Контролирует меткоминат в Уоррене, Огайо.

Как и в случае с кипрской сетью, американские компании Коломойского-Боголюбова регулярно проводили между собой множество транзакций. Цель существования этого "лабиринта" - скрыть факт того, что деньги, на которые покупаются американские активы, произошли из украинского ПриватБанка, следует из иска.

Именно для этого Корф и Лейбер использовали десятки компаний с одинаковыми именами и многоступенчастой структурой собственности: им нужно было запутать следы. Американские партнеры украинских олигархов держали прямой контакт с менеджментом Привата.

Optima family росла, а с ней – и состояние Корфа и Лабера. Только в период с сентября 2009 по апрель 2010 года на их личные счета от Optima Group поступило $13 млн. Офис партнеров (Optima Group, давшая название всей сети – старая компания Корфа, созданная в Майами еще в 1994 году) сначала находился на 30 этаже одного из небоскребов Майами, затем партнеры переехали на 36 этаж и в конце-концов заняли пентхаус на 55 этаже.

Глава 6. Через Запорожье в Луисвилль





В 2011 году Корф и Лейбер приобрели большой бизнес-центр PNC Plaza в Луисвилле, Кентукки: 30 этажей, 600 000 кв.м. офисной площади. Стоимость – $77 млн.

Как минимум, часть этой сделки профинансировал украинский ПриватБанк.

29 ноября 2010 года Запорожский ферросплавный завод получил в ПриватБанке кредит на $9,3 млн, чуть раньше Никопольскому ферросплавному выдали $13,5 млн. Оба кредита предназначались для "финансирования текущей деятельности".

В это же время Optima уже вела переговоры о покупке небоскреба в Луисвилле: осенью 2010 компания внесла депозит на $3,5 млн. Сделку финансировали частями: последний транш – около $13 млн – внесен осенью 2011-го.

В это время со счетами НФЗ и ЗФЗ начало происходить следующее:

19 сентября, между 16:36 и 19:00. $3,7 млн ЗФЗ и $11,1 млн НФЗ перечислены на другие счета компаний в украинском ПриватБанке. Через некоторое время все деньги зашли на счета предприятий в Привате на Кипре.

19 сентября, между 17:38 и 19:14. ЗФЗ и НЗФ перечисляют $14,7 млн на кипрский счет компании Chemstar Products LLC.

20 сентября, между 17:02 и 18:32. Компании Divot Enterprises Limited и Logarinvest Limited получают от Chemstar несколько относительно мелких траншей (более $1 млн), Logarinvest перечисляет деньги Demeter Diversified LLC. Затем все средства возвращаются на счет Chemstar.

22 сентября, между 18:17 и 18:54. Chemstar снова проводит операцию в пользу Divot, но уже в размере $18 млн. Затем $15,6 млн идут на счет Kadis Holding Limited. Уже через несколько секунд кипрский Приват перечисляет всю сумму компании Pavanti Enterprises Limited.

22 сентября, 19:04. Pavanti перечисляет $15,6 млн в американский Regions Bank на счет, где лежало $3000. Получатель – Optima Ventures, покупатель Луисвилльского небоскреба, фирма Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Морти Корфа и Уриэля Лабера.

***

Через семь лет PNC Plaza обанкротилась. В 2019-м Корф и Лабер продали БЦ за $22 млн.

Деньги ПриватБанка, которые долгое время были недвижимостью, снова превратились в деньги.

Учитывая масштабы и серьезность обвинений, LIGA.net готова опубликовать позицию Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

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