Более 7,3 млн украинцев, получивших 1000 грн за полный курс вакцинации от коронавируса, уже успели потратить 1,7 млрд грн. Это данные Минэкономики на 24 января. Больше всего "ковидные" выплаты оживили издательский бизнес – украинцы потратили 575 млн грн на книги, 444 млн грн достались кинотеатрам, а на театры, концерты, поездки в поездах и самолетах ушла почти вся остававшаяся сумма.

Неплохой заработок оказался и у девяти банков, через которые проходила "ковидная тысяча". Согласно информации, собранной LIGA.net, на 24 января комиссионные превысили 20 млн грн. Если бы украинцы потратили все полученные на сегодня деньги за вакцинацию (7,3 млрд грн), совокупная комиссия банков составила бы еще больше – 87,6 млн грн.

Размер комиссии и банки-участники

"Ковидная тысяча" выплачивается в рамках госпрограммы "єПідтримка". Деньги наличными не выдаются, а зачисляются на банковские карты – до недавнего времени только виртуальные, но сейчас несколько банков предлагают оформить пластиковые.

В безналичных операциях принимают участие два банка – банк-эквайер (обслуживает продавца, в частности, предоставляя POS-терминал для оплаты картой) и банк-эмитент (выпускающий карту покупателя).

Эквайер получает за операцию эквайринговую комиссию, часть из которой отдает банку-эмитенту (комиссия-интерчейндж). Чем больше эмитент выпустит "ковидных" карт, тем больше заработает – люди совершают покупки, банк – получает процент.

Сооснователь Монобанка Олег Гороховский увидел повод для соревнования. "Любопытно посмотреть, кто откроет карт больше всех. Получится, своего рода, чемпионат Украины по банкингу", – писал он в своем телеграм-канале на старте запуска "єПідтримки".

Банковский процент. Согласно Согласно договоренности платежных систем Visa и MasterCard, с 26 ноября комиссия интерчейндж составляет 1,2%. Платежные системы прибыли от этих комиссий не получают, объясняет для LIGA.net Святослав Сенюта, старший директор, глава департамента взаимодействия Visa с органами власти в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. То есть все 1,2% идут банку.

В "чемпионате по банкингу" пока что лидирует ПриватБанк. Это следует из ответов банков-участников программы на вопросы LIGA.net о промежуточных итогах реализации программы "єПідтримка". Вот, что нам удалось узнать из этих ответов еще.

ПриватБанк

"Огромный бегемот" ПриватБанк, как его назвал Гороховский, уверенно занимает первое место. По состоянию на 14 января банк открыл более 4,6 млн банковских карт "єПідтримка" и перевел участникам программы 3,8 млрд гривен. То есть по тысяче получили 3,8 млн клиентов.

Из полученных выплат вакцинированные украинцы использовали около 15%, рассказали нам в банке (около 570 млн грн). С учетом размера комиссии (1,2%) общий заработок Привата составил 6,8 млн грн.

Если же допустить, что банк переведет от государства все 4,6 млрд грн, и их все потратят, комиссия вырастет до 55,2 млн.

ПриватБанк стал лидером этого забега даже с учетом неторопливого старта — банк начал осуществлять выплаты только на шестой день после запуска программы (старт был 19 декабря). Для привлечения клиентов ПриватБанк предлагает ряд предложений со скидками и бонусами.

На что тратили "ковидные" клиенты ПриватБанка:

книжные магазины — 41%;

кинотеатры — 22%;

ж/д билеты — 15%;

билеты на концерты, в театр и др. — 13%.

Помимо дохода от комиссии интерчейндж, ПриватБанк получает деньги и с эквайринговой комиссии, но об этом ниже.

Monobank

Про старт выплат за вакцинацию monobank объявил первым. В борьбе за клиента monobank предлагал перевод денег на карту сразу после получения заявки, а не через пять дней, отведенных на формальности в госструктурах.

Также необанк предложил клиентам ряд скидок от партнеров при оплате "ковидной" тысячей. А в январе monobank одним из первых стал выпускать физические карты "єПідтримка".

По состоянию на 5 января (monobank не предоставил свежие данные на момент публикации) открыто 1,9 млн карт "єПідтримка", оплату получили 1,5 млн человек (1,5 млрд грн), которые уже потратили 170 млн грн. Полученная банком комиссия — 2,04 млн.

На что тратили "ковидные" клиенты monobank:

книжные магазины — 43,60%;

кинотеатры — 26,32%;

ж/д билеты — 13,11%;

театры — 8,38%;

спортзалы — 5,20%;

концерты — 2,51%;

музеи — 0,49%;

авиабилеты — 0,38%.

Ощадбанк

Еще один госбанк в программе "єПідтримка", который, как и ПриватБанк, стартовал с шестидневной задержкой.

По состоянию на 11 января, в банке открыли "ковидные" карты более 600 000 человек, и, как уточнили для LIGA.net в Ощадбанке, все они получили свои деньги.

Если так, клиенты банка могут потратить 600 млн грн, комиссия за которые составит 7,2 млн грн.

На запрос об актуализации этих данных в Ощадбанке пока не ответили.

Альфа-Банк

По состоянию на 18 января банк открыл 275 000 карт (на 275 млн грн). Из них клиенты потратили уже 60 млн грн, комиссия банка составила 720 000 грн.

Альфа-Банк предлагает ряд акций и бонусов при использовании "ковидной" тысячи, а также стал первым, кто выпустил пластиковые карты "єПідтримка" (опередив на день monobank).

Структура трат:

книги — 40%;

кинотеатры — 28%;

ж/д билеты — 11,72%;

театры — 11%;

спортзалы — 7%;

концерты — 2%;

авиабилеты — менее 1%.

А-Банк

По состоянию на 5 января (более свежих данных банк не предоставил) клиенты А-Банка открыли 270 084 карт, деньги получили — 146 258.

Количество потраченных денег и структуру трат банк не раскрыл. Если клиенты банка уже получили и потратили положенные им выплаты, комиссия банка должна составить 3,24 млн грн.

Укргазбанк и izibank, участвующие в программе, на наши запросы не ответили, а в Райффайзен Банке заявили, что давать статистику "лучше немного позже".

Общая картина

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации, которое реализует программу, рассказали LIGA.net, что по состоянию на 25 января 8,7 млн украинцев открыли банковские карты "єПідтримка", а 7,6 млн уже подали заявки на получение денег.

Те 7,3 млн, которые получили свою тысячу, потратили уже 1,7 млрд грн. То есть всего банки получили 20,4 млн грн комиссии. Самые популярные траты:

книжные магазины — 575 млн грн;

кинотеатры — 444 млн грн;

театры, концерты и другие развлечения — 218 млн;

ж/д и авиабилеты — 204 млн;

спорт — 171 млн.

ПриватБанк доминирующий

Эквайринговая комиссия банков при безналичном расчете достигает 3% от операции. Но выяснить прибыль каждого финучреждения на эквайринге практически невозможно. У банков отличается размер комиссии и, кроме того, нельзя посчитать какое количество POS-терминалов каких банков использовано в операциях с участием денег "єПідтримки".

Более-менее уверенно можно говорить о том, что лидером должен оказаться "огромный бегемот". Как уточнили в пресс-службе, ПриватБанк занимает 56-58% на рынке эквайринга в Украине. Ставка комиссии — 1,8%, из которых 1,2% идет банку-эмитенту (это и есть упомянутая комиссия интерчейндж), то есть ПриватБанку остается 0,6%.

Если допустить, что через терминалы Привата осуществляется до половины операций с "ковидной" тысячей (на данный момент 0,85 млрд грн), то на эквайринговой комиссии банк уже заработал 5,1 млн грн. Это вдобавок к тем 6,8 млн грн, которые банк получил благодаря комиссии интерчейндж.

Стоит отметить, что указанные данные — не окончательные. Украинцы продолжают получать "ковидные" тысячи, пожилые участники программы теперь могут тратить ее и на лекарства, а те, кто сделает третью, бустерную дозу вакцины против коронавируса, получат еще 500 грн сверху полученной тысячи.

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