UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Среди первых в "расстрельных списках" Путина. Куда исчез Коломойский после нападения РФ?

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 18:38
Среди первых в
Коллаж: Таисия Зарянова/LIGA.net

Коломойский и Боголюбов избегают телефонных разговоров, чтобы скрыть свое местонахождение. Что еще говорили их адвокаты на суде с ПриватБанком

Какую роль во время войны играли украинские топ-бизнесмены и их вклад в победу, вероятно, подробно станет известно впоследствии. Некоторые олигархи, как на днях отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, вопреки запрету, выехали за границу, в том числе, в Монако и под Варшаву.

Конечно, уехали не все. Четвертый в списке богатейших украинцев Игорь Коломойский остается в Украине и, если верить слухам от мэра Днепра Бориса Филатова , может находиться в городе.

Еще восемь лет назад Коломойский как председатель Днепропетровской области был одной из ключевых персон, которые организовывали сопротивление российским боевикам в Украине. На публике бизнесмен не скрывал своего отношения к России и лично президенту РФ Владимиру Путину.

"У нас был один большой шизофреник, а там – шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватный, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 или СССР 1991 может довести мир до катастрофы", – заявлял Коломойский.

Впоследствии, его критика сойдет на нет, а отношение к России – станет более сдержанным. В своих интервью 2019 года Коломойский не стеснялся называть российскую агрессию против Украины противостоянием Запада и России. Предлагал Украине объявить дефолт, отказаться от сотрудничества с МВФ и брать в кредит средства у страны-агрессора.

"Какой быстрый способ решить проблемы и возобновить отношения? Только деньги", – утверждал бизнесмен в интервью The New York Times.

Смену ориентиров у Коломойского объяснить не сложно – между этими двумя событиями олигарх успел стать фигурантом уголовного дела ФБР в США, а впоследствии – не выездным из Украины. Еще один интересный факт: за 50 дней войны бизнесмен еще не дал никакой оценки нападения России на Украину и фактически исчез с информационного поля.

Объяснить такой контраст и молчание Игоря Коломойского в определенной степени могут материалы продолжающегося в Великобритании судебного процесса. Две стороны конфликта – ПриватБанк и его бывшие акционеры. LIGA.net выбрала из него самое главное, поскольку последние судебные баталии раскрывают, как изменилась их жизнь после 24 февраля.

Контекст. До национализации ПриватБанка в декабре 2016 Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели более 80% его акций. В настоящее время банк обвиняет их в убыток в $1,9 млрд благодаря сомнительным операциям, которые произошли в 2013–2014 годах. Речь шла о выдаче безнадежных кредитов в ряде украинских и кипрских компаний. Как утверждают в Приватбанке, цепочка, по которой двигались деньги, контролировали тогдашние владельцы банка. На сегодня сумма требований банка превышает $4,2 млрд (включая проценты).

7 июня в Высоком суде Лондона должно было начаться слушание по существу этого дела. Но в Украине началась война, и ответчики убедили суд отложить процесс еще на год. Кроме Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в ответчиках в ней проходят подконтрольные или связанные с ними компании: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc, ЗАО Укртранзитсервис Лтд.

Игорь Коломойский

Среди первых в "расстрельных списках" Путина. Куда исчез Коломойский после нападения РФ?

Адвокаты Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова отмечают, что оба не могут покинуть Украину, потому что действует запрет на выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Коломойский находится в Украине, но местонахождение своим адвокатам не сообщает из соображений личной безопасности.

По словам адвоката, Игорь Коломойский "…как известно, является врагом президента Путина и находится в розыске в России". Защитник напомнил, что против Коломойского начато расследование в РФ за его действия в 2014 году, когда он возглавлял Днепропетровскую область, а Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс.

Адвокаты указывали и на то, что у Игоря Коломойского есть все шансы быть в расстрельных списках РФ.

28 февраля 2022 г. бизнесмен сообщил адвокатам, что занимается вопросами безопасности себя и собственной семьи, а также поддержки украинских усилий в сопротивлении вторжению.

Через две недели адвокаты информировали суд, что Игорь Коломойский все еще находится в Украине, в месте, которое время от времени бомбилось Россией.

24 марта адвокаты снова говорили с Коломойским в течение 20 минут по защищенной линии. Бизнесмен сообщил, что полностью занят вопросами, связанными с боевыми действиями в Украине, детали которых он не имеет права обсуждать.

Геннадий Боголюбов

Среди первых в "расстрельных списках" Путина. Куда исчез Коломойский после нападения РФ?

По словам адвокатов, Геннадий Боголюбов понимает, что в свои 60 лет не может покинуть страну, как Игорь Коломойский. Он этого и не планирует, считает своим долгом делать все возможное, чтобы помочь в защите страны.

Бизнесмен не уточнил адвокатам местонахождение из соображений безопасности. Его сообщения перехватываются, поскольку в течение длительного времени он "был целью российского государства". Эти опасения связаны с его отношениями с Игорем Коломойским. Мол, он, как бизнес-партнер, имеет те же риски.

Боголюбова беспокоило чувство беспредела на улицах, где люди ходят с оружием, но не являются представителями украинской или русской армий. В середине марта бизнесмен сообщал адвокатам, что не может жить как раньше, потому что возникли ограничения, среди которых отсутствие доступа к сети мобильной связи. Ни его iPad, ни телефон не подключены к мобильной сети. Есть проблемы со стабильным доступом к Wi-Fi.

Это, по словам адвокатов, одна из важных причин, мешающая Боголюбову сосредоточиться на подготовке к судебному процессу.

В конце марта Боголюбов находился где-то в пригороде Львова, по словам адвокатов, близко к ракетным ударам. Wi-Fi был доступен, но не позволял совершать звонки через интернет. Мобильную связь бизнесмен не использует – очень легко определить местонахождение.

Его офис больше не работает, по словам бизнесмена, все охранники и помощники пошли защищать страну, а личные помощники-женщины покинули страну с его помощью. Он сказал, что банки закрыты, еду достать тяжело, нормальная жизнь и бизнес – невозможны.

Что думает ПриватБанк

Адвокаты истца – Приватбанка – в суде настаивали, что банки в Украине продолжают работать удовлетворительно, нормальная жизнь не везде и не полностью, но возможна. Мол, ответчики преувеличили трудности, с которыми столкнулись. Также встал вопрос – почему бизнесмены, состоятельные люди не переехали в безопасные места страны, где могли бы полноценно общаться с адвокатами.

Часть претензий Приватбанка к истцам заключалась в том, что Коломойский и Боголюбов почти не сообщили детали того, что они на самом деле делают сейчас. Это вызывает у банка сомнения, действительно ли ответчики не в состоянии готовиться к судебному процессу.

Как уже известно, английский суд помог ответчикам и перенес заседание на один год.

Ранее сообщалось, что в рамках обеспечения иска во всем мире было заблокировано имущество ответчиков по этому делу на $2,5 млрд. Как отмечено выше, сумма претензий Приватбанка уже превысила $4,2 млрд. Согласно информации банка, предоставленной для LIGA.net ежедневно на сумму иска продолжают начислять проценты в размере около $500 000.

Высокий суд в Лондоне игорь коломойский геннадий боголюбов дела ПриватБанка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 