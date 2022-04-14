Среди первых в "расстрельных списках" Путина. Куда исчез Коломойский после нападения РФ?

Коломойский и Боголюбов избегают телефонных разговоров, чтобы скрыть свое местонахождение. Что еще говорили их адвокаты на суде с ПриватБанком

Какую роль во время войны играли украинские топ-бизнесмены и их вклад в победу, вероятно, подробно станет известно впоследствии. Некоторые олигархи, как на днях отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, вопреки запрету, выехали за границу, в том числе, в Монако и под Варшаву.



Конечно, уехали не все. Четвертый в списке богатейших украинцев Игорь Коломойский остается в Украине и, если верить слухам от мэра Днепра Бориса Филатова , может находиться в городе.

Еще восемь лет назад Коломойский как председатель Днепропетровской области был одной из ключевых персон, которые организовывали сопротивление российским боевикам в Украине. На публике бизнесмен не скрывал своего отношения к России и лично президенту РФ Владимиру Путину.

"У нас был один большой шизофреник, а там – шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватный, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 или СССР 1991 может довести мир до катастрофы", – заявлял Коломойский.

Впоследствии, его критика сойдет на нет, а отношение к России – станет более сдержанным. В своих интервью 2019 года Коломойский не стеснялся называть российскую агрессию против Украины противостоянием Запада и России. Предлагал Украине объявить дефолт, отказаться от сотрудничества с МВФ и брать в кредит средства у страны-агрессора.

"Какой быстрый способ решить проблемы и возобновить отношения? Только деньги", – утверждал бизнесмен в интервью The New York Times.

Смену ориентиров у Коломойского объяснить не сложно – между этими двумя событиями олигарх успел стать фигурантом уголовного дела ФБР в США, а впоследствии – не выездным из Украины. Еще один интересный факт: за 50 дней войны бизнесмен еще не дал никакой оценки нападения России на Украину и фактически исчез с информационного поля.

Объяснить такой контраст и молчание Игоря Коломойского в определенной степени могут материалы продолжающегося в Великобритании судебного процесса. Две стороны конфликта – ПриватБанк и его бывшие акционеры. LIGA.net выбрала из него самое главное, поскольку последние судебные баталии раскрывают, как изменилась их жизнь после 24 февраля.

Контекст. До национализации ПриватБанка в декабре 2016 Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели более 80% его акций. В настоящее время банк обвиняет их в убыток в $1,9 млрд благодаря сомнительным операциям, которые произошли в 2013–2014 годах. Речь шла о выдаче безнадежных кредитов в ряде украинских и кипрских компаний. Как утверждают в Приватбанке, цепочка, по которой двигались деньги, контролировали тогдашние владельцы банка. На сегодня сумма требований банка превышает $4,2 млрд (включая проценты).



7 июня в Высоком суде Лондона должно было начаться слушание по существу этого дела. Но в Украине началась война, и ответчики убедили суд отложить процесс еще на год. Кроме Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в ответчиках в ней проходят подконтрольные или связанные с ними компании: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc, ЗАО Укртранзитсервис Лтд.

Игорь Коломойский

Адвокаты Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова отмечают, что оба не могут покинуть Украину, потому что действует запрет на выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Коломойский находится в Украине, но местонахождение своим адвокатам не сообщает из соображений личной безопасности.

По словам адвоката, Игорь Коломойский "…как известно, является врагом президента Путина и находится в розыске в России". Защитник напомнил, что против Коломойского начато расследование в РФ за его действия в 2014 году, когда он возглавлял Днепропетровскую область, а Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс.

Адвокаты указывали и на то, что у Игоря Коломойского есть все шансы быть в расстрельных списках РФ.



28 февраля 2022 г. бизнесмен сообщил адвокатам, что занимается вопросами безопасности себя и собственной семьи, а также поддержки украинских усилий в сопротивлении вторжению.



Через две недели адвокаты информировали суд, что Игорь Коломойский все еще находится в Украине, в месте, которое время от времени бомбилось Россией.

24 марта адвокаты снова говорили с Коломойским в течение 20 минут по защищенной линии. Бизнесмен сообщил, что полностью занят вопросами, связанными с боевыми действиями в Украине, детали которых он не имеет права обсуждать.

Геннадий Боголюбов



По словам адвокатов, Геннадий Боголюбов понимает, что в свои 60 лет не может покинуть страну, как Игорь Коломойский. Он этого и не планирует, считает своим долгом делать все возможное, чтобы помочь в защите страны.

Бизнесмен не уточнил адвокатам местонахождение из соображений безопасности. Его сообщения перехватываются, поскольку в течение длительного времени он "был целью российского государства". Эти опасения связаны с его отношениями с Игорем Коломойским. Мол, он, как бизнес-партнер, имеет те же риски.

Боголюбова беспокоило чувство беспредела на улицах, где люди ходят с оружием, но не являются представителями украинской или русской армий. В середине марта бизнесмен сообщал адвокатам, что не может жить как раньше, потому что возникли ограничения, среди которых отсутствие доступа к сети мобильной связи. Ни его iPad, ни телефон не подключены к мобильной сети. Есть проблемы со стабильным доступом к Wi-Fi.



Это, по словам адвокатов, одна из важных причин, мешающая Боголюбову сосредоточиться на подготовке к судебному процессу.

В конце марта Боголюбов находился где-то в пригороде Львова, по словам адвокатов, близко к ракетным ударам. Wi-Fi был доступен, но не позволял совершать звонки через интернет. Мобильную связь бизнесмен не использует – очень легко определить местонахождение.

Его офис больше не работает, по словам бизнесмена, все охранники и помощники пошли защищать страну, а личные помощники-женщины покинули страну с его помощью. Он сказал, что банки закрыты, еду достать тяжело, нормальная жизнь и бизнес – невозможны.

Что думает ПриватБанк

Адвокаты истца – Приватбанка – в суде настаивали, что банки в Украине продолжают работать удовлетворительно, нормальная жизнь не везде и не полностью, но возможна. Мол, ответчики преувеличили трудности, с которыми столкнулись. Также встал вопрос – почему бизнесмены, состоятельные люди не переехали в безопасные места страны, где могли бы полноценно общаться с адвокатами.

Часть претензий Приватбанка к истцам заключалась в том, что Коломойский и Боголюбов почти не сообщили детали того, что они на самом деле делают сейчас. Это вызывает у банка сомнения, действительно ли ответчики не в состоянии готовиться к судебному процессу.

Как уже известно, английский суд помог ответчикам и перенес заседание на один год.

Ранее сообщалось, что в рамках обеспечения иска во всем мире было заблокировано имущество ответчиков по этому делу на $2,5 млрд. Как отмечено выше, сумма претензий Приватбанка уже превысила $4,2 млрд. Согласно информации банка, предоставленной для LIGA.net ежедневно на сумму иска продолжают начислять проценты в размере около $500 000.