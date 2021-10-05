Государственный Укрэксимбанк в центре громкого скандала. Журналисты программы "Схемы" обвиняют сотрудников банка в применении силы и препятствовании работе, это произошло, когда записывали интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Все из-за вопросов, которые якобы "не понравились" Мецгеру, заявил журналист "Схем" Кирилл Овсяный. В банке говорят, что конфликт разгорелся из-за того, что журналисты якобы не выключили камеру, когда Мецгер согласился поговорить "не под запись".

Что известно о ситуации и что говорит вторая сторона конфликта – в разборе LIGA.net.

Что говорят "Схемы"

4 октября журналисты программы "Схемы" пришли на интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. По их версии, в ходе беседы ему не понравился один из вопросов. Из-за этого к оператору якобы применили физическую силу, отобрали камеры и удалили видеозапись интервью.

В это время в помещении присутствовали журналист и оператор "Схем", глава банка Мецгер, глава департамента информполитики банка Владимир Пикалов, охранник и еще один сотрудник банка, рассказал LIGA.net адвокат "Схем" Анатолий Попов.

Вопрос "Схем" касался одного из будущих расследований, уточнила руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая.

После этого журналисты опубликовали короткий аудиофайл, записанный во время конфликта. На записи журналисты заявляют о препятствовании их работе и применении против них силы. Там также слышна команда забрать у них камеры и кассеты. Эти команды давал глава правления банка Мецгер, уточнил адвокат Попов.

В самом нападении участвовал охранник и один из сотрудников банка, уточнил адвокат Попов.

"Произошла ситуация после того, как руководителю банка не понравился вопрос. Были встречные вопросы "Зачем это вам", "Зачем вы это делаете", а потом зашло еще два человека, и после этого была дана команда забрать камеру. Было много пререканий, что мы провокаторы и что такие вопросы не стоило задавать", – говорит адвокат.

Попов уверяет, что оператор попытался вытащить карту памяти из камеры, но на него якобы напали двое сотрудников банка. Ему скрутили руки и силой отобрали карту. После этого из помещения вынесли камеры и флеш-карты с записью интервью и нападения и унесли в неизвестном направлении. На протяжении почти часа журналистов не выпускали из кабинета руководителя банка, добавил Попов. После этого им вернули технику и флеш-карты, видео с них было удалено, сказал он.

Адвокат "Схем" не смог ответить, какой именно вопрос спровоцировал конфликт. Сейчас журналисты готовят материал, посвященный этому, добавил он. Соответствующее расследование опубликуют в ближайшее время, добавила Седлецкая из "Схем".

Однако опубликованные две минуты аудиозаписи – не все, что осталось. Всего у журналистов осталось более 40 минут аудиозаписи с интервью, заявил Попов. Эти данные они передадут в полицию, сказал адвокат.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", заявили в Генпрокуратуре. Журналистов хотят допросить как потерпевших, добавили там.

Что говорят в Укерэксимбанке

На следующий день после конфликта на сайте банка появилось их объяснение ситуации.

"Журналист поставил ряд вопросов о деятельности клиентов банка. Журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях. Информация, которая запрашивалась, является банковской тайной. Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить проведение интервью", – заявили в пресс-службе банка.

В банке заявили, что могут обратиться к правоохранителям и медиарегуляторам из-за вопросов журналиста. По мнению банка, журналист мог незаконно завладеть информацией, которая содержит банковскою тайну.

Там утверждают, что журналисты покинули здание банка беспрепятственно и со всей техникой.

Сам глава банка Евгений Мецгер обвинил журналистов программы "Схемы" в провокации и желании запятнать репутацию. Примерно так можно пересказать его пост в Facebook.

Собеседник LIGA.net в руководстве Укрэксимбанка на условиях анонимности рассказал немного другую версию. По его словам, во время интервью журналисты начали задавать вопросы, которые отличались от темы заявленного интервью. Они касались деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, каким-то образом сотрудничает с террористическими организациями ДНР/ЛНР.

"Банк не может комментировать деятельность клиентов, журналистам предложили направить новый запрос, а Мецгер согласился объяснить ситуацию офрек, не под запись" – говорит собеседник LIGA.net.

По его словам, через какое-то время сотрудники банка заподозрили, что журналисты не выключили камеру и съемка продолжается. После этого и начался конфликт.

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Что такое Укрэксимбанк

Укрэксимбанк – государственный и один из крупнейших банков Украины. Банк активно выдает кредиты на крупные государственные проекты. В частности – выдал 3 млрд грн ГП "Антонов" на сборку трех самолетов Ан-178 и вложил 300 млн грн в реконструкцию аэропорта Винницы.

Также банк – главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог.

В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка. Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.

При этом Укрэксим – самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн. Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

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