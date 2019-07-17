Мое влияние никуда не пропадет. Интервью Коломойского FT. Главное

Financial Times опубликовал статью под названием "Банк, который держит все ключи от украинского будущего". Журналисты FT рассказали о судебных тяжбах вокруг ПриватБанка, процессе его национализации и пообщались с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

LIGA.net выбрала самое интересное из статьи.

Влияние на президента

"Он восстановит право на справедливый суд… Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать за решетку, кого какого имущества лишать", - заявил Коломойский FT.

Тем не менее, свое прямое влияние на нового главу государства он отрицает, заявляя, что Зеленскому "просто улыбнулась удача": "Когда люди встречали меня в Израиле, подходили и говорили: "Поздравляем! Хорошая работа!", я отвечал: "С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале". На что люди отвечали: "Кому нужен день рождения, если у него есть целый президент".

Следствие в США

В мае ПриватБанк подал иск в штате Делавэр против Коломойского, второго соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других партнеров, требуя возмещения убытков в сотни миллионов долларов. В иске описана финансовая пирамида: кредитные средства перенаправлялись через филиал ПриватБанка на Кипре в компании в США. Деньги использовались для покупки недвижимости и сталелитейных заводов.

Обвинения состояли в том, что Коломойский и Боголюбов в течение десятилетия перевезли на Кипр $470 млрд - примерно вдвое больше валового внутреннего продукта острова за тот же период. В ответ Коломойский в недавних интервью украинским медиа называет "фейком" все заявления ПриватБанка в этом деле против него и партнеров.

FT приводит слова заместителя предправления ПриватБанка Анны Самариной. Она утверждает, что с 2017 года заемщики погасили лишь небольшую часть процентов за просроченные кредиты в размере 188 млрд грн.

Этот факт Коломойский также оспаривает: он не согласен с тем, что кредитный портфель банка не обслуживался. Как уже заявлял олигарх в предыдущих интервью, деньги вернулись в банк и были направлены на кредитование "третьих сторон", а не на финансирования бизнеса бывших владельцев.

Компенсация за Приватбанк

Коломойский считает неправдивыми обвинения в финансовых проблемах ПриватБанка: "У нас был великий банк. Он нам давал $300-400 млн ежегодной прибыли".

После национализации банка Коломойский заявлял, что он не заинтересован в восстановлении контроля над своим детищем, но при этом хочет возместить $2 млрд убытков, которые, по его словам, он понес за это время.

Отношения с Западом

Ответный удар господина Коломойского может подорвать попытки поднять уровень жизни и более тесно сблизиться с ЕС, опасаются западные сторонники Украины. Он уже призывал Киев отказаться от жесткой экономии, которой требует МВФ, и дефолта по своим долгам. В МВФ уже заявили правительству, что помощь Украине может оказаться под угрозой, если олигарх восстановит контроль над банком, сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Влияние через медиа

Коломойский не собирается покидать страну, а наоборот открыто заявляет: "Если они и решили забрать мое имущество и национализировать ПриватБанк, по распоряжению МВФ и Всемирного банка, я не думаю, что это случится с телевизионным каналом. Поэтому мое влияние никуда не пропадет".

Алена Низовец