В Украине появилась "Доступная ипотека". Действительно ли это так для всех?

Вместе с весной в Украине стартовала госпрограмма "Доступная ипотека" под 7% годовых. 1 марта на форуме "Украина 30" Владимир Зеленский поздравил первые семьи, ставшие ее участниками.

Программой могут пользоваться все украинцы, заверяли в Минфине. Через неделю после запуска на почту LIGA.net пришло письмо от читателя, которое поставило этот тезис под сомнение. Киевлянин Александр не смог оформить ипотеку под 7%, рассказал он. Отказ в банках объяснили тем, что он – ФОП. Хотя в постановлении Кабмина №63 об ипотечном кредитовании нет ограничений, которые касаются ФОПов.

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На начало 2021 года в Украине насчитывалось более полутора миллиона физлиц-предпринимателей. Действительно ли банки ограничивают их во льготной ипотеке? Спойлер — законных ограничений нет, но это возможно.

Льготная ипотека — часть Программы "Доступные кредиты 5-7-9", созданной для поддержки предпринимательства, поэтому выплаты будут идти из Фонда развития предпринимательства. Механизм предусматривает компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам для удешевления кредита. То есть базовая процентная ставка в договоре может быть, к примеру, на уровне 13-15%, но для заемщика она будет 7% за счет компенсации разницы. С условиями программы — кто может принять участие, и на какое жилье распространяется ипотека, читайте в нашем разборе.

ФОПам надо подождать?

Александр вместе супругой и дочкой арендуют однокомнатную квартиру под Киевом. Оформить ипотеку и улучшить жилищные условия он собирался еще в прошлом году, но после анонса госпрограммы "Ипотека под 7%", решил повременить до ее запуска.

В первых числах марта, сразу же после старта, Александр наведался в несколько банков — Ощад, Приват и ОТП Банк. Еще на этапе консультации ему отказали. Причина, по его словам, – в регистрации частным предпринимателем.



Тогда он написал через мессенджер сообщение замглавы правления Ощадбанка. Тот подтвердил: "Программа, действительно, согласно документам Кабмина, рассчитана на кредитование только физлиц" (скрины переписки есть в распоряжении LIGA.net). Знакомая сотрудница Ощадбанка посоветовала ему подождать — "постоянно что-то меняется".

Что говорят в банках

С 1 марта ипотечные кредиты предоставляли семь банков, которые заключили соглашение с Фондом развития предпринимательства — ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Глобус, Мегабанк, Кредобанк, Укргазбанк (9 марта к программе присоединились еще 12 финучреждений).

Корреспондент LIGA.net под видом потенциального клиента обзвонила все семь банков. Вот, что там ответили.

ПриватБанк



Ответить на вопрос, может ли ФОП принять участие в госпрограмме "Доступная ипотека" в колл-центре ПриватБанка не смогли. "Аккредитуются только физические лица", — ответила консультант.

В целом, в ПриватБанке посоветовали отправить электронную заявку на оформление ипотеки, после чего с нами свяжется координатор и подскажет, с каким набором документов обратиться в отделение банка (со списком можно ознакомиться здесь).

ОТП Банк

Не дали конкретного ответа о ФОПах и в ОТП Банке. "Будут индивидуальные условия, для получения полной консультации надо обратиться в отделение банка. В любом случае, есть и обычная ипотека от ОТП Банк, ставка выше, но программа точно подходит для ФОП", — отметили в колл-центре.

Мегабанк

Консультанты Мегабанка и вовсе не владели какой-либо информацией об условиях программы. "Мы участвуем в программе "Доступная ипотека", но конкретных данных у нас пока нет", — отметил консультант, на которого переключили из колл-центра.

В Кредобанке и Укргазбанке сообщили, что не ставят ограничений для ФОПов.

В Кредобанке пообещали связать с консультантом для предоставления полной информации по программе, но пока обратной связи нет.

В Укргазбанке в телефонном режиме рассчитали возможность участия в программе и сумму ежемесячной выплаты по кредиту, исходя из предоставленных данных — дохода семьи, параметров старой квартиры и стоимости будущего жилья. "ФОП может принимать участие в ипотечной программе под 7% годовых. Единственное условие — он должен осуществлять предпринимательскую деятельность не меньше 12 месяцев", — отметил консультант Укргазбанка.

Глобус

Не видят проблем в оформлении ипотеки для ФОПа и в банке Глобус. "Просто покажете свои доходы как ФОП и выступите как частное лицо. Если вы проходите по другим параметрам программы, то не вижу никаких преград", — сообщил консультант.

Ощадбанк

В Ощадбанке (несмотря на прежнее сообщение зампредправления) мы получили положительный ответ, но не до конца уверенный: "Возможность получить кредит для ФОП? Да, должна быть". Уточнить эту информацию и детали предложили у другого консультанта, но за 20 минут ожидания на линии он не вышел на связь.



Что говорят в Фонде и Минфине?

В Фонде развития предпринимательства, который отвечает за выплаты по программе, согласились, что с ФОПами "действительно был какой-то нюанс, но его уже устранили".

"Согласно постановлению, ФОПы тоже кредитуются. Не знаю, почему так ответили в банке, звоните в другие, мы недавно делали общий call с банками, там все нормально", — отметили в пресс-службе Фонда.

ФОПы имеют право брать ипотеку под 7%, сообщили в пресс-службе Минфина на запрос LIGA.net. При этом для определения чистого совокупного дохода ФОП банки используют внутреннюю процедуру.

Почему тогда заявитель-ФОП мог получить отказ? "Возможно, это решение банка", — прокомментировали в Минфине.

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