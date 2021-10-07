Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: как это было. Вся цепочка событий

Скандал с нападением на журналистов программы "Схемы" во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером продолжается уже третий день. За это время произошло множество событий. И изменилась как позиция самого банка, так и положение героев истории.

Мы поминутно восстановили хронологию скандала.

4 октября 2021, 23:15

На сайте Радио Свобода появилось заявление: на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" напали сотрудники Укрэксимбанка в ходе интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. После одного из вопросов Мецгер дал команду отобрать у журналистов видеокамеры и удалить запись интервью, заявили журналисты.

Тогда же "Схемы" опубликовали аудиозапись. На ней отчетливо слышно: человек с голосом похожим на голос Мецгера распорядился "забрать кассеты" и "вычистить все г**но".

5 октября 10:00

Полиция открыла дело о нападении на журналистов, заявили в Офисе генпрокурора. Уголовное производство начато по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Она предусматривает штраф – от 237 900 грн до 594 750 грн (от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан) или ограничение свободы на срок до пяти лет, объяснил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

5 октября 11:31

В Укрэксибанке озвучили свою версию событий. По информации банка, во время интервью журналист задавал вопросы о клиентах банка и запрашивал информацию, содержащую банковскую тайну. Из-за этого интервью якобы продолжили в формате "off the records" (без записи). В банке заявили, что могут обратиться к правоохранителям из-за подозрений, что журналист незаконно завладел банковской тайной. О факте нападения и удаления записей в сообщении банка ничего не говорилось.

В то же время на событие впервые отреагировал глава банка Мецгер. Произошедшее он назвал провокацией и попыткой запятнать репутацию менеджмента банка. Позже он удалил пост, но его успело сохранить издание FinClub.

5 октября 15:16

На скандал отреагировал министр финансов Сергей Марченко. Он заявил, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы. Конфликты с ними недопустимы, добавил он.

5 октября 16:12

Собеседник LIGA.net в Укрэксимбанке заявил, что вопрос журналиста "Схем" якобы касался связи клиента банка с террористами ДНР/ЛНР. Последовавший конфликт был вызван тем, что журналисты продолжали вести запись в условиях "off the records".

Это опровергла руководитель программы "Схемы" Наталия Седлецкая. По ее словам, журналисты не соглашались на разговор off the records.

5 октября 18:31

На конфликт отреагировали в посольстве Соединенных Штатов в Украине. Там выразили обеспокоенность и надежду на тщательное расследование ситуации.

5 октября 21:56

Обстоятельства конфликта начали проверять в набсовете банка. Там выразили обеспокоенность из-за обвинений в адрес банка. В набсовете заявили, что принимают меры для оценки ситуации и решения проблемы.

5 октября 22:23

"Схемы" восстановили видео, которое работники Укрэксимбанка удалили во время нападения. На нем видно и слышно, как глава банка Мецгер дает команду охране отобрать технику. Частично видно, как оператору "Схем" заламывают руку и отбирают технику.

5 октября 22:52

Нападение на журналистов прокомментировал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Запрет ставить несогласованные вопросы, требования стереть запись интервью, сам тон. Все это – недопустимо в демократическом обществе. Призываю как медийщиков, так и органы госвласти максимально способствовать расследованию, которое проводили журналисты "Схем", – написал Ткаченко в Telegram-канале.

6 октября 08:37

На скандал впервые отреагировали в Офисе президента.

"По меньшей мере кажется логичным решение об отстранении от должности председателя правления банка. Как максимум, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении", – говорится в заявлении ОП.

6 октября 08:38

В Укрэксимбанке анонсировали пресс-конференцию главы банка Мецгера. Она должна была касаться конфликта с журналистами.

6 октября 11:05

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не будет покрывать "безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка".

6 октября 11:31

Набсовет Укрэксимбанка отстранил с должности главу банка Мецгера. Там также извинились за ненадлежащее поведение представителей банка и его главы.

6 октября 12:06

Пресс-конференцию главы банка Мецгера, назначенную на 13:00, отменили, заявила член набсовета банка Виктория Страхова.

6 октября 13:08

Почти через два дня после самого конфликта глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер извинился перед журналистами. Он заявил, что его поведение на интервью вызывает у него "стыд и отвращение". Он подтвердил, что отстранен от должности.

6 октября 13:45

Движение Медиарух потребовало уволить, а не временно отстранить Мецгера с должности.

6 октября 14:00

Десятки митингующих и журналистов провели акцию под зданием банка с требованием отставки его руководства. В это время из окна банка рядом с местом акции выпал цветочный вазон.

6 октября 15:58

Член набсовета Укрэксимбанка Виктория Страхова заявила, что глава департамента информполитики Владимир Пикалов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов отстранены от работы.

6 октября 18:38

Генпрокуратура согласовала подозрения двум сотрудникам банка по делу о нападении на журналистов. Подозрения не смогли им вручить, т.к. их не было на рабочем месте. Там добавили, что один из фигурантов написал заявление об увольнении.

7 октября 10:16

Двоим фигурантам дела о нападении на журналистов "Схем" вручили подозрения. По данным LIGA.net, речь о главе банка Евгении Мецгере и главе департамента информполитики банка Владимире Пикалове. Вручение подозрения подтвердил и сам Мецгер.

7 октября 14:00

Врио главы Укрэксимбанка Сергей Ермаков на пресс-конференции заявил, что вопрос "Схем", после которого начался конфликт, касался выдачи кредита на $60 млн на покупку ТРЦ Sky Mall в Киеве. Глава набсовета банка Оляна Гордиенко заявила, что по мнению "Схем", этот человек мог быть связан с финансированием антигосударственной деятельности в ОРДЛО.

Этот кредит выдали в апреле 2021-го двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого из Горловки, добавил Ермаков. Банк не нашел данных об уголовных производствах, в том числе – из-за владения компаниями в ОРДЛО, подчеркнул он. В залоге кредита – весь комплекс Sky Mall, также добавил Ермаков.

Продолжение следует...

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