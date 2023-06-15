Почему НБУ не дает банкам платить большие проценты населению по вкладам

В начале июня 2023 г. Нацбанк фактически обязал банки приравнять срочные депозиты с правом досрочного расторжения к текущим счетам.

Медиа со ссылкой на представителя одного из банков уже делают прогнозы относительно того, что следствием рекомендаций НБУ станет либо заметное снижение ставок по вкладам с правом досрочного расторжения – до 4-5% годовых с нынешних 14-15%, либо полное сворачивание таких программ.

Именно возможность забрать деньги в любой момент была достаточно привлекательной для вкладчиков. Это позволяло зарабатывать на ставке, приближенной к обычным срочным депозитам – 14-15%. При этом вкладчики имели возможность быстро забрать деньги в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Но теперь обойти распоряжение Нацбанка банкиры не смогут. Почему НБУ сознательно ограничивает возможности граждан хранить деньги?

Срочный так срочный

В НБУ считают, что те банки, которые оставляли выплаты высоких процентов даже при условии досрочного расторжения договора, в некоторой степени хитрили с отчетностью. Таким образом они хотели иметь больше возможностей для собственного заработка.

В письме, которым Нацбанк рекомендовал не делать больше этого (№P/31-0006/38262 от 1 июня), указано: "Если условиями договора вклада (депозита), размещенного на определенный срок, предусмотрено ... досрочное расторжение договора, то такие срочные вклады (депозиты) должны отражаться в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах по учету средств по требованию".

В целом в Украине гражданским законодательством определены два вида банковского вклада:

- вклад до востребования – когда договор заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию;

– срочный вклад – на условиях возврата вклада по истечении установленного договором срока.

Возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по его требованию до истечения срока возможен, как исключение, на определенных условиях. Как правило, досрочный возврат средств сопровождается существенным снижением процентов.

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Почему же банкиры хитрили?

Дело в том, что по срочным вкладам в гривне банки фактически не несут расходов на формирование обязательных резервов. А вот относительно вкладов по требованию или более коротким срочным вкладам должны формировать резервы, составляющие до 20% от вклада в гривне, до 30% – в валюте.

К тому же деньги от срочных вкладов банки могут пускать в обращение: либо покупать у Нацбанка депозитные сертификаты, по которым НБУ дает 25% годовых, либо вкладывать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфина, которыми можно формировать резервы.

Видимо, это позволяло банкам сохранять высокий процент выплат даже в случае досрочного расторжения договоров.

"Этим письмом мы сообщили, что проблему видим, изучаем ситуацию и готовы реагировать дальше", – пояснили LIGA.net источники в Нацбанке.

По мнению представителей Регулятора, существование такой возможности создавало дополнительные риски для банковской финансовой системы и сдерживало развитие именно долгосрочных депозитных программ. Иными словами, программ по привлечению средств населения на длительные сроки.

"Мы принципиально не против продуктов на рынке с возможностью досрочного возврата. Как элемент банковских депозитных программ это вполне возможно. Однако население должно понимать, что в этом случае оно теряет значительный процент и это чрезвычайные обстоятельства, и нужно трижды подумать о целесообразности такого инструмента инвестиций", – отмечают источники LIGA.net в Нацбанке.

Навес ликвидности





Почему для Регулятора этот момент принципиален? Потому что НБУ уже почти год последовательно требует от банков привлекать средства населения на длительные сроки и более высокие проценты. Это, считают в Нацбанке, делает ситуацию в финансово-банковской сфере более прогнозируемой и управляемой.

В 2022 году для обеспечения потребностей государственного бюджета НБУ напечатал более 400 млрд грн, которые в значительной степени осели именно на счетах в банках.

Причем на фоне войны, обстрелов и угроз безопасности население больше предпочитает держать средства именно на условиях возможности быстрого их снятия. До 80% средств на счетах в банках сейчас именно такие. И коллективное внезапное желание их забрать оттуда может привести к коллапсу банковской и вообще финансовой системы страны.

"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только за прошлый год НБУ напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, угрожающий курсовой стабильности. Жизненно важно связать эти средства и контролировать их движение, предложив вкладчикам привлекательную процентную ставку. Срочные депозиты – один из таких инструментов. При отсутствии административных ограничений, из-за определенного психологического фактора люди могут сразу захотеть снять деньги, которые окажутся на валютном рынке", – отмечал в одном из своих интервью накануне весны глава НБУ Андрей Пышный.

Поэтому, указывал он, НБУ заинтересован в том, чтобы банки сделали адекватное предложение для размещения депозитов.

"Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли. Но когда делают предложение на уровне 20% – задумаетесь и оставите деньги в банке", – отмечал глава Нацбанка.

Наибольшая часть этой ликвидности сейчас сосредоточена в государственных банках. И они стали операторами этих средств не в результате активной работы по привлечению денег от населения – маркетинговых программ. А в результате потока ликвидности из-за войны и финансирования военных нужд.

Из-за того, что у них постоянно есть средства на текущих счетах, у них нет стимулов увеличивать срочные депозиты.

В то же время НБУ эта ситуация не устраивает. Регулятор уже прямо предпринимал довольно оригинальные шаги, чтобы повлиять на ситуацию.

В частности, с 21 октября 2022 года при его участии введен новый инструмент, по которому граждане получили возможность покупать доллары США по официальному курсу с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции.

Были и некоторые регуляторные решения.

Хотя определенная стабилизация экономической ситуации уже сама будет стимулировать украинцев хранить деньги на депозитах в банках. Ведь даже те проценты, которые предлагают населению сейчас (14-15%), будут соизмеримы с уровнем инфляции. Следовательно, такой вклад сможет обеспечить если не заработок, то сохранение средств, потому что доходность депозитов в гривне будет сопоставима с ожидаемым уровнем инфляции.

Сейчас в Нацбанке предполагают, что по итогам 2023 года уже не будет столь высокой инфляции, как в прошлом году. В общей сложности по году, по прогнозам НБУ, она может составить 15%.

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