Почему возникли проблемы с продажей наличного доллара

О том, что в обменниках начали отказывать в принятии некоторых купюр (преимущественно долларов) в стране, заговорили с конца мая 2023 года. Тогда, помимо сообщений медиа, по этой теме начались комментарии в соцсетях.

Ажиотажа добавил отказ принимать наличные доллары и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах Приватбанка.

В течение июня дошло до того, что представители специальных структур заявили, что нагнетание слухов по обмену – это специальная информационно-психологическая операция (ИПСО) врага.

В конце концов, на проблемы с обменом отреагировал Нацбанк, который предупредил, что готов к проверкам и наказаниям. И даже парламентарии предложили изменить законодательство, чтобы штрафовать работников банков или обменников за отказ принимать доллары и евро.

Что происходит на рынке наличной валюты, разбирался LIGA.net .

Почему возникли проблемы с обменом банкнот?

С конца весны обменники и банки страны начали избегать возможностей принимать не только изношенные, поврежденные или загрязненные, но и условно "старые" доллары 1996 и даже 2001 годов выпуска. О таких случаях сообщалось по всей стране.

"Видят, что купюра старая – сразу ищут, к чему придраться. Не хотят рисковать и отказывают, или же обменивают дешевле курса на 30 процентов", – сообщало одно из луцких изданий Volyninfa со ссылкой на опыт местных жителей.

Ситуация обострилась после того, как государственный Приватбанк довольно внезапно прекратил принимать наличные доллары и евро в свои терминалы самообслуживания. Он был и является фактически единственным финучреждением в стране, которое предоставляло клиентам такую возможность.

Дело в том, что до 2019 года обменом рваных, значительно поврежденных и изношенных банкнот (или "уставших", как их в шутку называют финансисты), занимался только Нацбанк.

Но затем был определен перечень банков, которым предоставили такую возможность вместо него. Тогда же регулятор определил критерии оценки состояния банкноты. Условно – наличие значительных и незначительных повреждений. Нацбанк позволил не учитывать незначительные огрехи состояния. А в случае значительного износа или повреждения банкнот дал возможность принимать их на условиях инкассо .

Эта операция означала, что банки забирали эти "уставшие" деньги иностранных государств для изъятия из обращения в Украине. Фактически они брали на себя заботы по вывозу и обмену этой валюты. И, таким образом, имели возможность получать за это определенные комиссионные.

Это и логистика перевозок, и инкассация. На рынке говорят, что с началом великой войны банкиры стали всячески избегать инкассо валюты. Банкноты продолжали накапливаться внутри страны.

Вдобавок, весной население начало забирать со счетов шестимесячные валютные депозиты, которые внедрили осенью. Эта услуга предполагала возможность покупать доллары США по официальному курсу. Что, среди прочего, дополнительно "вымывало" с рынка новые банкноты, которые традиционно предпочитают украинцы.

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А еще в мае этого года начали распространяться слухи об определенных ограничениях в обращении долларов выпуска 1996 года. Они повлекли за собой дополнительное психологическое давление на рынок наличной валюты США – кроме "уставших" банкнот финучреждения перестали обменивать и выпущенные в 1996 и даже в 2001 годах.

"Ситуацию обострила ИПСО, якобы устаревшие банкноты вообще прекратят принимать", – констатировали по этому поводу в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО).

В ЦПИ отметили, что слухи безосновательны, потому что в обращении остаются и принимаются все доллары США, выпущенные после 1914 года.

Кому выгоден ажиотаж с обменом наличной валюты?

Как констатируют в том же ЦПИ, кроме врага, проблемами с обменом начали "пользоваться злоумышленники, обменивавшие такие купюры на 20-30% ниже курса".

В дальнейшем, после покупки со значительной скидкой, можно было зарабатывать сдав их в соседних странах по нормальному курсу. К примеру, в любом обменнике той же Польши без проблем можно обменять доллары, выпущенные в 1996 году.

Из-за специфики организации работы больше возможностей скупать валюту по меньшему курсу имели частные менялы при обменниках небанковских финучреждений. Банкам, принимающим валюту в кассах, это было сделать сложнее. Нацбанк прямо запрещает устанавливать разные курсы на одну валюту. Даже учитывая состояние купюр.

Однако, по отношению к "уставшим" банкнотам банкиры имеют больше возможностей, и с начала великой войны постепенно увеличивали комиссии за операции инкассо. Видимо, можно было прогнозировать, что клиенты в этой связи будут задавать меньше вопросов, почему цены на эти услуги растут.

Что по поводу проблем с обменом валюты думают в Нацбанке?

Перед вмешательством Нацбанка о проблемах с обменом заговорили политики. В воскресенье, 11 июня, свою обеспокоенность ситуацией выразил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Большое количество жалоб [относительно отказов в обмене, – LIGA] касается и нарушений со стороны государственных банков. Наряду с этим большее количество жалоб на нелегальные обменники (внимание МВД!). Обсудили [ситуацию, – LIGA] с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет – по предупреждениям последуют санкции", – написал он в своем телеграмм-канале.

16 июня Нацбанк провел встречу с банкирами по результатам которой заявил, что готов к проверкам и более кардинальным решениям.

После этого Приватбанк сообщил, что возобновляет услугу принятия наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и "сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил".

Но 19 июня Гетманцев констатировал , что, несмотря на "первые результаты в изменении поведения банков", ему продолжают жаловаться на действия обменников и "принятых Нацбанком мер недостаточно".

Политик отметил, что нарекания связаны с тем, что: "Совершенно не решена проблема черных обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей".

На фоне этого 20 июня в Раде даже был зарегистрирован законопроект 9404 , которым авторы – несколько десятков депутатов – предложили за отказ в проведении операций обмена валют штрафовать сотрудников обменников на 8,5 –17 тыс. грн.

В этот же день глава Нацбанка Андрей Пышный на своей странице в Фейсбуке рассказал, что в стране имеет место быть "искусственно созданный ажиотаж, которому, к сожалению, сознательно или бессознательно "подыграли" некоторые небанковские финансовые учреждения и банки".

Пышный говорит, что Нацбанк принял изменения к своей нормативке – отменил определение незначительного износа банкнот и "запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот".

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Он заявил, что регулятор, в случае нарушения, будет расценивать такие действия, как потенциальный признак мошенничества. И готов, в зависимости от уровня совершенного правонарушения, налагать штрафы до 5% от размера капитала – для небанковских учреждений, и, для банков – на сумму до 400 тыс. грн.

"Обращаюсь к гражданам: банкноты предыдущих лет выпуска, которые являются законным платежным средством в иностранном государстве, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. Значит, вы можете обменивать их на гривны в любое время", – написал Пышный.

Главный банкир страны добавил, что регулятор держит эту ситуацию на усиленном контроле и готов и рассматривать обоснованные жалобы граждан на банки или небанковские финансовые учреждения.

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