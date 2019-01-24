Последний рост ставок. Что будет с депозитами в 2019-м

Средние процентные ставки по депозитам продолжают расти, за исключением некоторых коротких вкладов в валюте. Депозиты в гривне подорожали на 0,2 – 4,02 п.п. Тенденция повышения доходности гривневых сбережений наблюдалась в течение всего прошлого года.

Продолжится ли рост ставок в 2019-м?

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Какие вклады подорожали

Динамика гривневых ставок в зависела от учетной ставки НБУ, которая с осени 2017 года выросла с 12,5 до текущих 18% годовых. В конце года на темпы роста ставок повлияло введение военного положения, которое спровоцировало небольшой отток средств населения в валюте, говорит начальник департамента розничного бизнеса МТБ Банка Дмитрий Клименков.

"Банки пытались удержать пассивы, поскольку клиенты сомневались в стабильности банковской системы и изымали свои накопления, - поясняет Клименков. - В конце года банки активнее выдавали потребительские кредиты: в декабре растут траты населения. А лучший способ привлечь новые деньги - дать повышенную ставку".

Приток гривневых депозитов в целом по банковской системе за четвертый квартал составил 4,4% или 11,375 млрд грн. Валютных вкладов наоборот стало меньше: "минус" 0,05% или $5 млн в эквиваленте.

Спрос на валютные депозиты и соответственно повышение ставок по ним генерировали банки, которые наращивали кредитование бизнеса в валюте. Общий прирост портфеля валютных кредитов в системе - 1,2% до 15,1 млрд грн.

"Многие банки, фокусирующиеся на кредитовании крупных и средних компаний, покрывали их потребности в оборотном капитале не только за счет гривневых ресурсов, но и валютных, - говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса Пиреус Банка Наталья Решетникова. – Население готово нести валюту в банки, как и ранее этот ресурс считается более стабильным инструментом для накоплений".

Средние ставки по депозитам в гривне



Лидерами роста доходности стали гривневые сбережения на период до месяца: их средняя ставка выросла на 4,02 п.п. до 10,5% годовых. Меньше выросли в цене вклады на срок от 3 до 6 месяцев - на 0,92 п.п. до 13,7%. Депозиты сроком свыше года подорожали на 0,71 п.п. - здесь банки предлагают 13,92% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев набрали 0,57 п.п. (11,61%). Депозиты сроком от полугода до года выросли в цене на 0,54 п.п. до 14,35%. Бессрочные сбережения подорожали на 0,2 п.п. до 7,96% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

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Долларовые депозиты сроком до 1 месяца набрали 0,3 п.п., средняя ставка - 1,41% годовых. Сбережения периодом свыше года выросли в цене на 0,22 п.п. до 3,04% годовых.

Синхронно повысилась доходность вкладов на периоды до полугода и свыше полугода - на 0,18 п.п. до 2,28% и до 2,77% годовых соответственно.

Несущественно подешевели вклады на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,17%), а также бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 0,94%).

Средние ставки по депозитам в евро

Стоимость бессрочных сбережений в евро просела на 0,01 п.п.: средняя ставка - 0,58% годовых. Вклады до месяца набрали 0,47 п.п. их предлагают под 1,07%.

Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 1,10%. Сбережения сроком до полугода повысили доходность на 0,19 п.п. до 1,68%.

Вклады на период свыше полугода подоржали на 0,15 п.п. до 2,05% годовых. Депозиты сроком года выросли в цене на 0,14 п.п. до 2,23% годовых.

Продолжится ли рост?



По данным НБУ, в прошлом году гривневый депозитный портфель по банковской системе вырос на 14,5% или на 34,08 млрд грн. Опрошенные банкиры прогнозируют дальнейший прирост объема банковских сбережений в национальной валюте.

"Следуюший год будет похож на 2018-й, - предполагает Клименков из МТБ Банка. – Особые валютные колебания вряд ли возможны: сотрудничество с МВФ продолжается, валютные резервы НБУ вернулись на довоенный уровень. В целом, больших макроэкономических форс-мажоров не предвидится".

Рост экономики ожидается даже выше прогнозных показателей, с 7 февраля вступают в силу нормативные акты по валютной либерализации, что будет способствовать более свободному движению капитала, отмечает банкир. "Единичные волнения на этом рынке могут возникнуть разве что в период президентских выборов, но после окончания горячего политического сезона все вернется на круги своя, разумеется, если не будет агрессии со стороны России", - говорит Клименков.

Население обычно не особо активно размещает свободные средства в бакнах в первом квартале года, отмечает Решетникова из Пиреус Банка. Но в этом году банкиры все же ожидают притока как гривневых, так и валютных ресурсов, особенно на короткие периоды.

"Колебания на валютном рынке несущественно отобразились на общей тенденции, клиенты, как и ранее, диверсифицируют вклады в разрезе валют и сроков, - рассказывает Решетникова. - С учетом повышения процентных ставок по валютным вкладам, мы ожидаем снижения волатильности портфеля, частичной миграции клиентов с текущих и сберегательных счетов на депозитные вклады и притока новых краткосрочных валютных депозитов".

Доходность вкладов существенно не измененится. "Учитывая имеющиеся официальные макропрогнозы по снижению уровня инфляции, минимальной девальвации гривни, вероятное сохранение размера учетной ставки на текущем уровне, а также фактические темпы прироста ресурсной базы банков, в первом квартале текущего года стоит ожидать, что средняя доходность депозитных продуктов для физических лиц останется на текущем уровне", - прогнозирует директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

Анна Ишутина