Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр

Почти год бизнесмен Виктор Пинчук пытается продать свой банк – Кредит Днепр, рассказали LIGA.net три собеседника на банковском рынке. Потенциальный покупатель уже есть: банком заинтересовался еще один член неформального клуба богатейших украинцев Александр Ярославский, говорит собеседник в НБУ.

Стороны еще не договорились. Структуры Ярославского пока проводят глубокий due diligence активов банка. Сделка должна учитывать важный момент. Для дальнейшей работы банка покупателю или продавцу надо найти немалую сумму. Речь идет о примерно $50 млн для докапитализации банка.

Олигарх в поиске



В 2010 году Укрсиббанк окончательно перешел под контроль французской BNP Paribas Group – с тех пор бывший владелец финучреждения Александр Ярославский не имел отношения к банковскому бизнесу. Только в последнее время группа DCH Ярославского вновь начала проявлять интерес к финансовым активам в Украине: в 2018-м бизнесмен рассматривал покупку у российских собственников Проминвестбанка, сейчас он серьезно заинтересовался банком Кредит Днепр Виктора Пинчука.

Менеджмент Ярославского уже проводит глубокий due diligence активов финучреждения Пинчука. Представители уже успели обсудить возможную сделку с НБУ, устно озвучив свой интерес к банку.

Публично сторона Пинчука не подтверждает и не опровергает информацию о возможной продаже: в банке Кредит Днепр и холдинге East One LIGA.net сообщили, что не комментируют слухи. В DCH не ответили на звонки LIGA.net.

Осторожность объяснима: непосредственно о сделке речь пока не идет, утверждают осведомленные собеседники LIGA.net. Ярославский еще не обращался в НБУ с официальными заявками на покупку банка Пинчука, рассказывает источник в Нацбанке.

Прежде чем подавать документы на согласование регулятором (НБУ проверит Ярославского на предмет деловой репутации и источника средств для покупки банка), бизнесмен должен подтвердить планы официальным письмом о намерениях, говорит собеседник. Это будет означать, что Ярославский дал принципиальное согласие на покупку банка.

Но для начала сделка свой ход должен сделать Виктор Пинчук: вероятно, ему придется снова докапитализировать банк. Либо же привлекать для этого Ярославского.

Что сейчас с Кредит Днепром

За последние три года Пинчук внес в капитал своего банка 2,75 млрд грн. Последняя докапитализация была в ноябре – собственник выделил 867 млн, увеличив уставный капитал Кредит Днепра до 3,59 млрд грн.

Очередная острая потребность в докапитализации возникла год назад – осенью 2018-го. Тогда ситуацию даже пришлось объяснять первой замглавы НБУ Катерине Рожковой: в этот момент сразу два банка – Кредит Днепр и Мисто Банк (принадлежит партнеру Дмитрия Фирташа Ивану Фурсину) – резко обвалили один из главных банковских показателей – норматив достаточности капитала.

Уже через несколько месяцев – в начале 2019-го – Виктор Пинчук дал указание своим менеджерам: Кредит Днепр нужно готовить к продаже, рассказывает знакомый с ситуацией в банке собеседник LIGA.net на финансовом рынке. Новость сразу же разлетелась по офисам украинских финансистов и инвестбанкиров, но желающих купить убыточный Кредит Днепр не было, пока на горизонте не появились группа ТАС Сергея Тигипко и DCH Александра Ярославского.

Тигипко также довольно серьезно интересовался Кредит Днепром, но его не удовлетворило состояние банка Пинчука, сообщил осведомленный инвестбанкир.

Речь идет о двух ключевых факторах. Во-первых, убытки: 231,2 млн грн в 2018 году, 487,7 млн – в первом квартале 2019. Банку сложно покрывать расходы за счет операционных доходов, из-за чего у Кредит Днепра едва ли не самая низкая процентная маржа на рынке: 2,2% по состоянию на сентябрь 2019.

Второе: банк до последнего пытался не признавать дефолтными долги, которые фактически не обслуживаются. Так, по итогам трех кварталов 2018 года Кредит Днепр начислил 519 млн грн процентного дохода, а фактически получил 341 млн. Треть портфеля не приносила банку дохода, но он все равно продолжал считать эти кредиты рабочими.

В 2019 году Кредит Днепр существенно улучшил ситуацию практически по всем параметрам: к ноябрю он вышел на прибыль в 78,2 млн грн – удалось перекрыть полумиллиардный убыток первого квартала. С процентными доходами также стало лучше: разрыв между начисленными и полученными суммами сохраняется, но он уже не такой большой: 620 и 514 млн грн соответственно.

Но главная проблема осталась: банку по-прежнему нужен капитал. Сумма большая – 2,5 млрд грн.

Сейчас Кредит Днепр обсуждает с НБУ новую программу докапитализации. Почти закончили – стороны уточняют сроки и формат внесения нужной суммы: часть будет перекрыта за счет реструктуризации проблемного портфеля, часть – нужно покрыть "живыми" деньгами. По информации собеседника LIGA.net среди участников переговоров, НБУ требует от Пинчука внести наличными не менее половины: 1,2-1,3 млрд грн.

За что платить?

На то, чтобы докапитализировать Кредит Днепр на 2,7 млрд грн после кризиса 2014-15 у Пинчука ушло три года. Доподлинно неизвестно, насколько бизнесмен сейчас располагает свободными деньгами, но теоретически Пинчуку могли бы помочь мировые соглашения с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым после двух Лондонских судов.

СПРАВКА. В 2016 году Коломойский и Боголюбов заключили два мировых соглашения с Пинчуком. Первое касалось Лондонского суда вокруг дивидендов общего ферросплавного холдинга. По данным издания Зеркало недели, Коломойский и Боголюбов согласились в рассрочку выплатить Пинчуку половину от фигурирующих в иске $500 млн. Второе мировое соглашение касалось спора вокруг Криворожского железорудного комбината. Пинчук утверждал, что Коломойский покупал комбинат в 2014-м на его деньги и претендовал не только на их возврат, но и на прибыль комбината за 10 лет - всего около $2 млрд. Компенсация, на которой сошлись стороны, до сих пор неизвестна. По крайней мере, часть долга "приватовцы" погасили недвижимостью. Владелец EastOne получил два дома в центре Лондона, следует из документов "панамского архива". Их общая стоимость - около $500 млн.



От того, будет ли докапитализирован Кредит Днепр, зависит и возможная продажа банка Ярославскому: без докапитализации Кредит Днепр вряд ли можно считать стоящим активом, за который можно заплатить хоть какие-то деньги, отмечает управляющий одной из крупных украинских инвесткомпаний.

Привлекательные активы на балансе Кредит Днепра все же есть: речь о крупном портфеле залоговой недвижимости на сумму в 1,6 млрд грн, рассказывает аналитик ICU Михаил Демкив. По меркам рынка это действительно серьезные объемы: более крупный портфель, чем у Кредит Днепра, среди всех банков имеет только Приват.

Насколько терпеливым окажется Ярославский и согласится ли он на компромиссы в вопросе докапитализации Кредит Днепра? По информации собеседника LIGA.net из НБУ, в прошлом году бизнесмен сам отказался от покупки Проминвестбанка. Причина – плохое состояние активов банка.