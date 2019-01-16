С видом на Днепр. Кто забрал у ВТБ Банка квартир на 100 миллионов

Фонд гарантирования вкладов рискует потерять около 100 млн грн активов ВТБ Банка. Сразу после банкротства и перехода под управление Фонда, финучреждение лишилось права собственности на 46 квартир в ЖК Кировский в Днепре.

Новые владельцы уже добились изменения информации в Реестре имущественных прав. Фонд говорит о мошенничестве и подозревает в причастности к нему бывших менеджеров российского госбанка.

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Изначально дом принадлежал структурам группы VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова и Евгения Гинера, которая была одним из крупнейших должников ВТБ Банка.

На кого переписали квартиры

В центре скандала – жилой комплекс бизнес-класса Кировский в центре Днепра площадью 46 150 м2. По данным ресурса ЛУН, квадратный метр в Кировском сейчас стоит от 20 000 до 21 500 грн.

В 2014 году банк в счет долга по кредиту взял на баланс 311 квартир и коммерческих помещений в этом доме. По информации Фонда гарантирования, на момент банкротства в ноябре 2018-го ВТБ продал все, кроме 43 квартир и трех нежилых помещений. Стоимость оставшихся объектов – 105 млн грн.

Согласно Реестру имущественных прав Минюста, новый владелец этого имущества – компания Стан Буд Строй Электро, созданная 30 ноября 2018 года. Ее бенефициар – Александр Высоцкий, директор – Юлия Заболотная (неполная тезка временного администратора ВТБ Банка).

По данным системы ContrAgent, Высоцкий владеет или руководит 13 компаниями, Заболотная – 15. Номер телефона, указанный на странице Стан Буд Строй Электро на сайте Минюста, не обслуживается.

Высоцкий перерегистрировал квартиры на себя через месяц после введения в ВТБ временной администрации - в декабре 2018 года. Он мог сделать это гораздо раньше: еще 15 января 2016-го Индустриальный районный суд Днепра выдал соответствующее решение в его пользу.

В Фонде гарантирования узнали о решении в только декабре. Сам текст появился в Реестре судебных решений через три года после заседания – 11 января 2019-го.

В мотивационной части суд указал, что владелец строительства – компания Венчурные инвестиционные технологии (ВИП) не рассчиталась с истцом за ремонтные работы в указанных квартирах. Право собственности на них Высоцкий получил в счет этого долга. Параллельно суд разорвал договор ипотеки между банком и ВИП, четко не пояснив логику этого решения.

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Цена собственности

Фонд гарантирования вкладов уверен в мошенничестве. "Можно предположить, что решение, хотя и датировано 2016 годом, на самом деле появилось в декабре 2018, – говорится в релизе Фонда. – У нас есть основания считать решение суда фиктивным".

Неофициально юристы признают существование целого рынка махинаций с правом собственности. Стоимость подделки бумажной копии судебного решения зависит от региона: в небольших населенных пунктах цены стартуют от 3000 грн, за внесение изменений в реестр прав собственности локальные нотариусы берут от 10 000 грн, рассказал LIGA.net собеседник в одной из крупных юридических компаний. Если Фонд гарантирования проиграет апелляцию по делу с ЖК Кировский его оппонетны получат около $3,7 млн.

Факт публикации в Реестре судебных решений еще не доказывает, что решение было настоящим: вероятность несанкционированного доступа в систему всегда сохраняется, говорит юрист юрфирмы Антика Михаил Войцеховский. Формально, решения суда достаточно, чтобы госрегистратор изменил запись о собственнике объекта в реестре прав собственности, добавляет он.

Фонд гарантирования подозревает, что залоги были выведены с баланса ВТБ Банка не без участия его менеджеров, отмечает источник LIGA.net в Фонде. Дело передадут правоохранительным органам по подозрению в мошенничестве.

Главными пострадавшими в этой ситуации будут кредиторы и крупные вкладчики ВТБ - они получат свои деньги только после продажи имущества банка.

След олигархов

Несмотря на то, что новым владельцем квартир в ЖК Кировский стал малоизвестный предприниматель, не связанный прямо или косвенно с крупным украинским бизнесом, за ним могут стоять структуры группы VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова (депутат Госдумы РФ, входит в санкционный список Минфина США) и Евгения Гинера, допускает собеседник LIGA.net в Фонде гарантирования.

С чем связано предположение? Первый владелец ЖК Кировский – Венчурные инвестиционные проекты, которая также кредитовалась в ВТБ Банке, совместно с компанией ВС Энерджи Интернешнл выступает соучредителем в ряде других структур, связанных с активами группы VS Energy в Украине.

По данным издания Финклуб, в декабре 2017 года ВИП выкупила долг перед ВТБ Банком на общую сумму $54,8 млн своего акционера – компании ЛД Украина. Поручителями по этому кредиту выступали компании, официально принадлежащие VS Energy – Херсоноблэнерго и гостиница Днестр.

Основателем ЛД Украина выступает кипрская Lio Developments Limited, которая значилась одним из собственников PIN Банка до того, как его официально купил Евгений Гинер. PIN также выступал финансовым партнером застройщика ЖК Кировский – компании Семь Инвест. ВИП до сих пор владеет частью объектов в ЖК Кировский, в частности, ей принадлежит большая часть паркомест в комплексе.

VS Energy до недавнего времени была одним из крупнейших проблемных заемщиков ВТБ с общей суммой долга более $220 млн, писал Финклуб. Кроме банка группа контролирует в Украине целый ряд облэнерго, владеет гостиничным бизнесом (сеть Premier) и ТРЦ.

На момент публикации VS Energy не ответила на запрос LIGA.net о "квартирах ВТБ".

Сергей Шевчук