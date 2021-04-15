Ставки по депозитам падают, но это ненадолго. Прогноз до июля

Какие изменения произошли на рынке депозитов за первый квартал и что будет во втором

По итогам первого квартала, доходность банковских сбережений снизилась. И для гривневых депозитов, и для валютных.

Средние ставки для гривневых вкладов опустились на 0,25 – 1,11 п.п. (до 3,88 – 7,3% годовых). Валютные депозиты потеряли 0,03 – 0,42 п.п. (до 0,12 – 1,24% годовых).

"Рынок постепенно достигает уровня учетной ставки НБУ", – говорит директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова. Низкая востребованность и переизбыток ресурсов в валюте в банковской системе снижают ставки по валютным депозитам.

Несмотря на снижение депозитных ставок, вкладчики продолжают размещать деньги на гривневых депозитах. Депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе вырос на 2,56% и составил 407,313 млрд грн.

Валютный портфель снизился на 0,2% – до $9,797 млрд.

Гривневые бессрочные сбережения в гривне снизили доходность на 0,25 п.п. до 3,88% годовых.

Средняя ставка для вкладов периодом менее месяца упала на 1,11 п.п. до 5,06% годовых.

Депозиты на сроки от месяца до трех подешевели на 0,55 п.п. и предлагают 5,47% годовых.

Вклады на периоды от трех месяцев до полугода снизились на 0,36 п.п. до 6,92% годовых.

Доходность депозитов от полугода до года – на 0,42 п.п. до 7,3% годовых.

Сбережения сроком свыше года – на 0,57 п.п. до 7,21% годовых.

Долларовые вклады максимально подешевели на 0,35 п.п. для сроков свыше года, их средняя доходность составляет 1,24% годовых.

Сроки до года потеряли меньше, но и доходность у них ниже – менее 1%.

Средние ставки по вкладам в евро не достигают и 1%.

Максимальную среднюю доходность предлагают вклады на сроки до полугода – 0,76% годовых.

За первый квартал ставки для вкладов в евро максимально упали на сроки свыше года (на 0,42 п.п. до 0,59% годовых).

Дальше возможен рост

В следующем квартале банкиры прогнозируют незначительное увеличение портфеля депозитов в гривне и стабильный уровень депозитов в валюте.

"Предположительно, падение ставок по гривневым вкладам остановится и, скорее всего, они несколько возрастут в пределах 0,5%" – прогнозирует начальник управления риск-менеджмента МТБ Банка Геннадий Качуровский. Возможный рост ставок может быть обусловлен усилением инфляционных тенденций, увеличением гривневой денежной массы в экономике, добавляет он.

В Ощадбанке прогнозируют относительную стабилизацию процентных ставок в следующем квартале. Если и будут колебания, то они будут точечными и несущественными, считает Валерия Малахова. "Ставки для валюты будут оставаться на том же уровне, предпосылок к росту мы не видим, а снижаться им уже практически некуда", – отмечает она.

В обзоре исследовались депозитные программы таких банков: КредитАгриколь, Банк Восток, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП Банк, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

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