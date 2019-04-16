Ставки по депозитам в гривне растут. Обзор

По итогам первого квартала депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на 1,7% до 510,255 млрд. грн. Сбережений в национальной валюте стало больше на 3,41% - 277,423 млрд грн, в иностранной - на 1,35% до $8,545 млрд.

В течение первого квартала процентные ставки по депозитам в гривне и долларе преимущественно выросли. Вклады в евро, наоборот, снизили доходность.

Реклама

"Динамика роста процентных ставок по гривневым депозитам спровоцирована высокой учетной ставкой НБУ - 18%» - говорит заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин.

Еще одна причина - рост кредитования населения. "Кредитование населения в иностранной валюте отсутствует, а со стороны бизнеса спрос на такие кредиты очень мал. Банкам нужна национальная валюта", говорит Лежечкин. Те же причины объясняют снижение ставок по депозитам в долларах и евро.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Какую доходность предлагают банки



Средние ставки по депозитам в гривне

В течение первого квартала гривневые вклады максимально повысили доходность для срока свыше года, для них средняя ставка выросла на 0,91 п.п. до 14,74% годовых. Меньше подорожали депозиты периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,64 п.п. до 14,2%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев в среднем набрали 0,48 п.п. и предлагают 11,94% годовых. Депозиты на период до месяца не менялись в цене в течении квартала – 10,50% годовых.

Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. и составляет 7,93% годовых. Вклады сроком от полугода до года подешевели на 0,25 п.п. до 14,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди валютных вкладов лидером роста стали сбережения в долларах на срок от 3 до 6 месяцев, их доходность выросла на 0,85 п.п. до 3,12% годовых. Выросли в цене и вклады периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,09 п.п. до 1,25% годовых). Депозиты сроком до месяца не изменились и предлагают 1,41% годовых.

Реклама

Бессрочные сбережения и вклады свыше года синхронно опустили среднюю ставку на 0,03 п.п. до 0,91% и до 3,01% годовых соответственно. Заметно подешевели депозиты на период от полугода до года, на 0,33 п.п. до 2,42% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают доходность 0,57% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев потеряли 0,38 п.п., средняя ставка - 1,67% годовых. Депозиты сроком свыше года подешевели на 0,09 п.п. до 2,14% годовых. Вклады на период до месяца по-прежнему предлагают 1,07% годовых.

Повысили доходность сбережения на срок от месяца до 3 (на 0,12 п.п. до 1,22%). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,68 п.п. до 2,36% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

Что будет с депозитными ставками во втором квартале

В следующем квартале банкиры ожидают дальнейший незначительный прирост депозитного портфеля. "Положительная динамика во втором квартале будет обусловлена предполагаемым возвратом крупных вкладчиков, забравшими валютные депозиты в связи с президентскими выборами", - прогнозирует зампред правления Мегабанка Андрей Онопко.

Процентные ставки для валютных вкладов расти не будут. Банкиры сходятся во мнении, что доходность валютных вкладов пока будет оставаться на нынешнем уровне, снизить ставки могут еще банки, которые не сделали этого ранее.

"Предпосылки к росту доходности валютных пассивов банков отсутствуют, роста кредитования в иностранной валюте не ожидается" - уверяет Лежнин.

Для сбережений в национальной валюте банки ожидают снижения доходности. "Если прогнозы по снижению темпов роста инфляции в 2019 году оправдаются и НБУ смягчит монетарную политику, снизив учетную ставку, то вполне вероятно, что ставки по депозитам в национальной валюте уже к концу второго квартала начнут снижаться", - полагает Онопко.

Ишутина Анна