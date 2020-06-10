Укрпочта Игоря Смелянского близка к тому, чтобы стать банком. НБУ категорически против. LIGA.net публикует подробную позицию регулятора

Укрпочта уже в этом году может стать банком: 19 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит госкомпании предоставлять почти все классические финансовые услуги населению.

Главная аудитория, на которую рассчитывает глава Укрпочты Игорь Смелянский – пенсионеры, из сельской местности. Его амбиция – привлечь около 30 млрд грн депозитов от клиентов уже через несколько лет после начала работы.

У больших планов Смелянского есть проблема – категорически против идеи почтового банка выступает НБУ. Неделю назад LIGA.net публиковала большой разговор с гендиректором Укпрпочты, где он в деталях рассказывал о том, как собирается трансформировать компанию после того, как депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении.

На очереди – беседа с директорами департаментов лицензирования и финансовой стабильности Нацбанка Александром Бевзом и Виталием Ваврищуком. В ней – 10 аргументов НБУ, почему Укрпочта не должна выходить на банковский рынок.

Бизнес-модель слишком оптимистична



Ваврищук. Во-первых, капитальные инвестиции. Укрпочта запланировала [потратить] несколько сотен миллионов гривень. По нашим оценкам нужно в несколько раз больше. Такой вывод можно сделать просто проанализировав затраты, которые несут средние украинские банки.

Во-вторых, операционные расходы. Укрпочта говорит о 130-250 млн грн* дополнительных расходов. Наша оценка также в разы превышает эту сумму.

В-третьих, почта планирует переразмещать средства клиентов либо на депозитах в банках, либо в ОВГЗ. Эта идея возникла несколько лет назад – в 2017-18 годах – когда ставки были очень высокими. Но в 2020-м можно констатировать, что эта эпоха уже позади. Думаю, где-то через год ставки по облигациям правительства будут на уровне 5-7%. В таких условиях Укрпочта не сможет зарабатывать на спреде, который компания закладывает в свою модель – он будет однозначно меньшим, чем несколько лет назад.

Не все пенсионеры будут доверять Укрпочте

Ваврищук. Очень сложно оценить какая часть пенсионеров согласится стать клиентом Укрпочты. Предполагается, что часть пенсионеров захотят открыть почтовые счета вместо того, чтобы получать пенсии наличными. Для многих из них эта идея не очевидна, ее нужно донести. Кто это будет делать? Очевидно, почтальоны. Верят ли они сами в идею кэшлесс? Есть сомнения.

Другие потенциальные клиенты, о которых говорит компания, – фермеры, ОТГ, предприниматели, которые продают товары на Amazon – тоже под большим вопросом: это финансово-грамотные люди, с хорошей мобильностью. Вряд ли Укрпочта сможет предоставлять им услуги такого же качества и в таких же объемах, что и классические банковские отделения. Речь о кредитах, овердрафтах – то есть тех услугах, которые банки обычно предоставляют пакетами.

У Укрпочты нет капитала, чтобы стать банком



Ваврищук. Сейчас на сайте компании опубликована только сокращенная отчетность за 2019 год. Это 4 листа с показателями – сложно на основании этих данных делать какие-либо выводы о ее финансовом состоянии.

Капитал Укрпочты не будет выполнять ту функцию, которую он выполняет у банков. Это должен быть постоянно доступный ресурс, которым можно покрыть непредвиденные убытки от банковской деятельности. Если представить, что Укрпочта в силу определенных обстоятельств станет убыточной в основном бизнесе, нет никакой гарантии, что она сможет использовать капитал.

Укрпочта-банк – это венчур

Ваврищук. Итого, идея Укрпочты-банка – это модель, основанная на большом количестве разных предположений. Главный риск – огромная неопределенность практически по каждому из них. Если хотя бы одно не реализуется, мы получим хронически убыточное предприятие. Это означает, что, вероятно, компании придется снова обращаться к правительству за дотациями.

Мне бы хотелось увидеть более качественно просчитанную бизнес-модель, чтобы она выглядела, как презентация для частных инвесторов. Пока же мы видим очень приблизительные расчеты на двух листах Excel.

В кризис Укрпочту ждут проблемы

Ваврищук: Представьте ситуацию: кризис, такой как был в марте 2020 года, люди паникуют и в течение недели пытаются забрать из Укрпочты несколько десятков миллиардов гривень.

Если компания не сможет справиться с этой задачей, это чревато потерей доверия не только к ней, а и ко всей банковской системе на годы.

Почта провалит стресс-тестирование

Ваврищук. Если бы мы имели дело с банком, который располагает активами, близкими к тем, что числятся на балансе Укрпочты, НБУ вполне мог сказать, что этот банк не должен работать на украинском рынке – он не устойчив финансово.

Если Укрпочта пройдет стресс-тест по классическим правилам Нацбанка, часть их активов нам придется просто обнулить. Например, недвижимость – ее стоимость на балансе банков должна соответствовать текущим рыночным тенденциям. К Укрпочте в этом смысле возникнет много вопросов.

Укрпочта станет пятым госбанком. Это очень плохо

Бевз. Напомню, что Укрпочту нельзя докапитализировать гособлигациями, в отличие от банков. И это – только одна из потенциальных проблем.

История с Укрпочта-банком показывает, что мы снова вернулись к моменту, когда у нас нет системного понимания роли государства в финансовом секторе. Сейчас это более 50% – крайне много. Укрпочта станет фактически пятым государственным банком.

Проблему могла бы решить агентская схема, когда Почта выступает агентом госбанка. Это решило бы вопрос надзора, поскольку услуги предоставляет банк. В эту дискуссию должен вмешаться собственник. Государству нужно сесть и посчитать расходы и доходы от своих предприятий, если те будут работать на финансовом рынке.

Окей, предположим, Укрпочта будет успешной в первое время и действительно начнет привлекать деньги населения. Но что если дальше начнутся кризисные явления и компания перестанет справляться? Как поступит государство? Будет ли докапитализировать эту историю?

Банковские законы не распространяются на Укрпочту

Бевз. Важно, что статус квази-банка получает непосредственно Укрпочта как юрлицо. Если обратиться к опыту большинства стран мира, так называемые почтовые банки – это отдельные юрлица, которыми полностью или частично владеет национальный почтовый оператор. То есть это чисто банки.

В нашем же случае речь идет о том, что в одном юрлице Укрпочта будет заниматься своим обычным почтовым бизнесом и вести финансовую деятельность. В Законе о банках и банковской деятельности прямо указано, что банки не могут предоставлять услуги, отличные от банковских, например, им нельзя заниматься торговлей. Но на Укрпочту банковское законодательство не распространяется.

НБУ также не сможет регулировать работу почтового банка

Бевз. Закон дает право Нацбанку определять только требования к порядку открытия и ведения почтовых счетов. У НБУ есть аналогичное постановление о банковских счетах. Это – только процедурный документ. Мы не можем сделать из него "носорога" и написать там, какие-то дополнительные требования – это будет некорректно.

Что будет, если Укрпочта обанкротится – неизвестно

Бевз. Банкротство банка означает, что НБУ признает его неплатежеспособным, а позже – отправляет на ликвидацию, отзывая банковскую лицензию. Если ориентироваться на проект закона, у НБУ нет понимания, по каким критериям можно отнести Укрпочту к категории неплатежеспособных.

Во-вторых, сложно представить, что государство допустит банкротство национального почтового оператора, даже если у него будут сложности с капиталом. Но опять же, закон этого никак не регулирует. То есть гипотетически, Фонду гарантирования придется управлять почтой?

Почему НБУ предлагает отменить закон о "почта-банке"

Бевз. Противоречие наших позиций по "почта-банку" не личностное, а концептуальное. У нас нет предвзятости к Смелянскому – не думаю, что у него есть проблемы с профпригодностью и деловой репутацией, на которые НБУ обращает внимание при согласовании менеджмента.

НБУ считает этот закон абсолютно неработающим. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы не участвовать в доработке проекта ко второму чтению. Наша позиция – доработать его невозможно.

Закон позволяет Укрпочте предоставлять банковские услуги без лицензии. Речь о расчетах, открытии текущих и депозитных/почтовых счетов.

* Уточнено после публикации

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