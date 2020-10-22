Поражение от итальянского Ювентуса в первом матче группового этапа Лиги чемпионов принесло киевскому Динамо почти $6 млн. Примерно столько же клуб Игоря Суркиса заработает за каждую игру турнира – даже если проиграет оставшиеся пять матчей.

Динамо впервые за три года выступает в Лиге чемпионов – самом престижном футбольном турнире мира. Участие в нем закрыло львиную долю финансовых вопросов клуба. В сумме Динамо получит не менее $35 млн – размер своего годового бюджета.

Однако тренескому штабу Мирчи Луческу рано планировать серьезную трансферную компанию. Проблема – в неожиданных долгах, которые уже в скором времени появятся у Динамо. Клуб должен почти $17 млн государственному ПриватБанку, еще около $5 млн – личный долг Игоря Суркиса. По информации собеседников LIGA.net, знакомых с позицией банка, Приват выставит им счета уже до конца этого года.

Что это значит для Динамо и его владельца? Вероятно, придется договариваться, говорят собеседники LIGA.net. Но есть и более радикальный исход: ПриватБанк – когда-то титульный спонсор Динамо – способен инициировать банкротство вице-чемпиона Украины.

Это долгий и сложный путь, но пока именно Приват контролирует эту игру.

VIP-клиенты и VIP-должники. Откуда взялся долг Динамо перед Приватом





В 2008 году Динамо оформило первый кредит в ПриватБанке Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. История начиналась с кредитного лимита примерно на $3 млн, рассказывает один из собеседников LIGA.net в банке.

В течение последующих восьми лет Приват был стабильным финансовым партнером Динамо: по состоянию на январь 2018 года, когда истек последний кредитный договор межlу сторонами, клуб был должен банку $16,7 млн.

Крупными клиентами Привата были и члены семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, которые с середины 90-х годов контролируют Динамо. Их депозиты в Привате в сумме превышали миллиард гривень, львиная доля принадлежала отцу братьев-бизнесменов – Рахмилю Суркису. Он держал в банке $20 млн. Этот депозит выступал обеспечением по кредитам Динамо.

Также семья активно пользовалась кредитными ресурсами банка – особенно Игорь Суркис, долг которого превышал 150 млн грн (более $5 млн по курсу на 21 октября).

Вероятно, Суркисы до сих пор остались бы топ-клиентами ПриватБанка, но все перевернула национализация (декабрь 2016-го). Суркисов признали связанными лицами с экс-собственниками банка на основании того, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский совместно владеют медиахолдингом 1+1. Это послужило поводом для банка списать депозиты Суркисов в свою пользу.

Деньги потеряли почти все члены семейства, кроме Рахмиля Суркиса – по неизвестным причинам, его гигантский депозит не был конвертирован в капитал. Операцию с этими деньгами не завершили: счет Суркиса-старшего сохранился, но владелец фактически потерял доступ к депозиту.

Суды вокруг этого решения ПриватБанка длились три с половиной года. Для Суркисов все начиналось как нельзя лучше: в 2017-м они одержали победу в первой инстанции и апелляции. В январе 2018-го Приват восстановил их депозиты: экс-клиентам выплатили более 300 млн грн "живыми" деньгами, еще 150 млн грн банк использовал, чтобы перекрыть старые кредиты Игоря и Светланы Суркисов.

Позже – в 2018-м – депозит Рахмиля Суркиса был взыскан, в качестве обеспечения кредита Динамо, который на тот момент уже был просрочен. Сейчас на счету Суркиса-старшего в банке остается около $2 млн, $200 000 он забрал наличными.

История казалась исчерпанной, но все изменилось в июне 2020 года: Большая палата Верховного суда отменила решения всех предыдущих инстанций. Главный судебный процесс Суркисы государству проиграли. права на все депозиты Суркисов (в том числе Рахмиля) вновь перешли к Привату.

Что теперь? Как Приват будет забирать у Суркисов деньги





Теперь семье бизнесменов придется вернуть деньги Привату. В банке неофициально говорят, что до конца года.

Решение Большой палаты фактически подтвердило правоту государства: депозиты Суркисов (в том числе Рахмиля Суркиса) были правомерно конвертированы в капитал банка. Активов семьи в банке больше не существует. Остаются только долги.

Теперь Приват обязан "повернуть" все прежние выплаты и взаимозачеты в пользу Суркисов, рассказывают два собеседника LIGA.net, близкие к руководству финучреждения.

Претензии банка можно разделить на две части:

Во-первых, деньги, которые Суркисы забрали наличными – приблизительно 330 млн грн – банку придется забирать через суд. Это долгая история: с момента решения Большой палаты (15 июня 2020) у Привата есть год на то, чтобы обратиться с иском и взыскать эту часть средств, говорит один из собеседников LIGA.net.

Во-вторых, долги Динамо, а также Игоря и Светланы Суркисов перед банком также нужно восстановить (в 2018-м их перекрыли частью депозитов семьи). Ситуация гораздо более сложна юридически, но преимущество банка в том, что он может не обращаться в суд. В таком случае обязательства Суркисов и Динамо могут быть быстро восстановлены: счет экс-клиенты получат уже в четвертом квартале 2020 года, рассказали два собеседника, близкие к Привату.

В результате, вероятно, до конца года ПриватБанк предъявит ТОВ "Динамо Киев" претензию на $16,7 млн, Игорю Суркису – примерно на 150 млн грн, Светлане Суркис – на 3,5 млн грн.

Возможности ПриватБанка и финансы Динамо





В пресс-службе Динамо к моменту публикации не ответили на запрос LIGA.net относительно кредита клуба в ПриватБанке. Игорь Суркис также не отреагировал на звонки и смс-сообщения.

Будут ли они обслуживать долг перед Приватом? Учитывая, что срок кредитных договоров истек два года назад, деньги нужно вернуть сразу. В таких обстоятельствах у Динамо и его владельца есть четыре варианта:

- Заплатить: совокупно более $20 млн уже в этом году.

- Договориться с банком. "Если, например, Динамо обратится в банк и запросит реструктуризацию или отсрочку, не думаю, что ему окажут в этом", – говорит один из собеседников LIGA.net, знакомый с позицией банка.

Сейчас у Динамо нет никаких отношений с Приватом: клуб не обслуживается в банке с 2018 года, рассказывает один из источников.

- Ждать судов. Если заемщики проигнорируют заново возникший долг, Приват будет взыскивать деньги через суд, говорит один из собеседников.

Есть ли у Динамо деньги? Формально – нет. Самые ценные активы, которые находятся на балансе ООО "Динамо Киев" – одноименный стадион в центре Киева и тренировочная база в Конча-Заспе. В августе финансисты по просьбе LIGA.net оценивали оба объекта в $15 млн.

Еще около $100 млн – трансферная стоимость футболистов Динамо, но на балансе украинского юрлица таких сумм нет. Из судебных разбирательств, связанных с игроками Динамо известно, что, как минимум, часть зарплат им выплачивала виргинская компания Newport Management, а средства от трансферов с 2017 года оседали на счетах кипрской Dynamo Kiev Cyprus. Так было с 25 млн евро от продажи Андрея Ярмоленко. Не исключено, что доходы от участия Динамо в еврокубках также остаются на счетах вне Украины.

Самое радикальное последствие сценария с судебным урегулированием спора: банк, как один из кредиторов, имеет право инициировать банкротство Динамо. Тогда долги придется покрывать активами клуба. Будет ли Приват первым на очереди? По состоянию на 21 октября, в госреестре обременения недвижимости нет информации о том, что имущество Динамо выступает залогом по другим кредитам. Но процедура банкротства – долгий процесс с непредсказуемым результатом для инициирующего кредитора. У должника может оказаться ножество других кредиторов с большими претензиями.

- Надеяться на "печерское правосудие". Большая палата Верховного суда все же оставила Суркисам шанс на возврат денег: 23 сентября иск семьи был снова направлен в первую инстанцию – Печерский райсуд Киева.

В деле есть ряд процессуальных нюансов, например, может ли гражданский суд рассматривать иски, в которых речь идет об отмене сделок по конвертации депозитов в капитал (возможно, это юрисдикция хозсудов).

В любом случае, для Суркисов это очень важный процесс: в случае победы, они могут избежать выплаты денег госбанку – но только, если закрепят потенциальный успех в апелляции. Однако, даже если все пойдет по такому сценарию, семья может не успеть: в 2017 году на обе инстанции у Суркисов ушло около 10 месяцев.

Сейчас столько времени у них нет.

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