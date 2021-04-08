Сколько хранит наличными президент Владимир Зеленский? Каким банкам доверяет премьер-министр Денис Шмыгаль? Какую валюту предпочитает глава НБУ Кирилл Шевченко?
Очередная волна декларирования доходов топ-чиновников дает возможность проверить – доверяют ли люди, от решений которых сильно зависит украинская экономика, своей национальной валюте?
LIGA.net изучила декларации руководителей ключевых экономических центров влияния – от Офиса президента и Верховной Рады до НБУ и Министерства финансов за последние пять лет.
Как за это время менялись их финансовые привычки?
Для того чтобы оценить степень доверия экономического блока власти, LIGA.net вычислила процентное соотношение сбережений чиновников в гривне и иностранных валютах (в гривневом эквиваленте по курсу на момент подачи декларации).
Ключевое значение имели не фамилии. В общий список попали все чиновники и депутаты, занимавшие важные должности с 2016 года.
Кроме очевидных позиций – президента, премьера, глав НБУ и Минфина – мы отобрали руководителей Офиса президента (ранее – Администрации), Минэкономики и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, профильных заместителей председателя НБУ (валютный блок, макроэкономика и банковский надзор), спикеров Верховной Рады, а также глав парламентских комитетов по экономразвитию, а также налогам и финансам.
Параметры – медианное значение среди всех декларантов на каждый год с 2016 по 2020-й. В отличие от простого среднего арифметического, которое зависит от аномалий, таких как 0 или 100%, медиана позволяет увидеть наиболее часто встречающееся значение.
Вывод – фамилии топ-чиновников меняются, а их доверие к гривне – не особо. Самые важные для экономики люди чаще всего хранят в нацвалюте только пятую часть своих активов.
Общая черта деклараций многих украинских топ-чиновников с начала публикации деклараций – предпочтения в пользу долларов или евро как основной валюты и крупные суммы, которые они хранят наличными.
Изменилось ли что-то после смены власти в 2019 году?
Сбережения первых лиц страны говорят, что нет: неизвестно, насколько реален заявленный объем кэша, но почти все чиновники, чьи декларации изучила LIGA.net, имеют большие суммы наличных денег.
Даже главный декларант – президент Владимир Зеленский – хранит наличными более $615 000 и 100 000 грн. Еще 4,7 млн грн президент держит на счету в ОТП банке, 0,5 млн – в Привате и €382 000 – в латвийском филиале ПриватБанка. Его супруга Елена Зеленская также имеет небольшие валютные вклады в ОТП Банке и латвийском Привате.
Предыдущий президент Петр Порошенко также хранил наличные, но гораздо меньше – $21 000 и 60 000 грн. Его главный денежный актив, как и у Зеленского, не в гривне – $61,2 млн в Международном инвестиционном банке, принадлежащем самому Порошенко.
Другие украинские топ-руководители также не очень доверяют гривне и банковской системе.
У премьер-министра Дениса Шмыгаля и его жены хранится в кэше $235 000 (единственный счет в банке – 58 000 грн в Привате). Его предшественник Алексей Гончарук заявлял в своей декларации о наличных в 100 000 грн, $31 000 и €10 000 при 320 000 грн на счетах в банках.
Глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал наличными 4,6 млн грн и $257 000, в банках (за пределами Украины) он держит €3,5 млн. У прежнего руководителя Нацбанка Якова Смолия было $3,8 млн на счету в Укрэксимбанке.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал 28,5 млн грн и $75 000 в кэше, у его жены – 970 000 грн, $140 000 и €45 000.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отобразил в декларации наличными $153 000 и €50 000.
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Президент
|
0%
|
16%
|
23%
|
26%
|
17%
|Порошенко
|Порошенко
|Порошенко
|Зеленский
|Зеленский
|Премьер-министр
|
10%
|
44%
|
78%
|
16%
|
1%
|Яценюк
|Гройсман
|Гройсман
|Гончарук
|Шмыгаль
|Глава НБУ
|
0%
|
6%
|
7%
|
8%
|
5%
|Гонтарева
|Смолий
|Смолий
|Смолий
|Шевченко
|Спикер ВРУ
|
34%
|
29%
|
32%
|
17%
|
94%
|Гройсман
|Парубий
|Парубий
|Разумков
|Разумков
|Глава ОП
|
35%
|
17%
|
17%
|
16%
|
4%
|Ложкин
|Райнин
|Райнин
|Богдан
|Ермак
В чем хранят сбережения министры, заместители в НБУ и главы парламентских комитетов?
Вывод LIGA.net – у этой категории топ-чиновников больше доверия к гривне и реже встречаются крупные суммы наличных, но общий тренд остается тем же.
Министр экономики Игорь Петрашко задекларировал $510 000 и 2,3 млн грн наличными, еще $828 000 есть на его счету в американском банке Morgan Stanley.
У замглавы НБУ Юрия Гелетия – $32 000 в кэше (300 000 грн – у жены). У предыдущего куратора валютного блока Олега Чурия было $170 000 наличными.
Новый профильный зампред НБУ по банковскому надзору Ярослав Матузка задекларировал $90 000, экс-глава этого направления Катерина Рожкова показала $250 000 (оба – кэш).
Глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев заявил только наличные: 278 000 грн, €40 000 и $35 300.
Есть ли среди топ-чиновников и депутатов "патриоты", для которых национальная валюта на первом месте? Да. Кроме Дмитрия Разумкова, гривне доверяли его предшественник Владимир Гройсман, экс-министр финансов Оксана Маркарова и нынешний глава Минфина Сергей Марченко, экс-министр экономики Тимофей Милованов и экс-глава экономического комитета рады Андрей Иванчук. Из действующих чиновников – замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Министр финансов
|
0%
|
100%
|
100%
|
100%
|
97%
|Данилюк
|Маркарова
|Маркарова
|Маркарова
|Марченко
|Министр экономики
|
9%
|
8%
|
8%
|
62%
|
12%
|Кубив
|Кубив
|Кубив
|Милованов
|Петрашко
|Замглавы НБУ (макроэкономический блок)
|
67%
|
83%
|
76%
|
96%
|
89%
|Сологуб
|Сологуб
|Сологуб
|Сологуб
|Сологуб
|Замглавы НБУ (надзор за банками)
|
2%
|
4%
|
5%
|
7%
|
38%
|Рожкова
|Рожкова
|Рожкова
|Рожкова
|Матузка
|Глава финкомитета Рады
|
15%
|
19%
|
10%
|
17%
|
18%
|Южанина
|Южанина
|Южанина
|Гетманцев
|Гетманцев
|Глава экономического комитета Рады
|
62%
|
63%
|
100%
|
11%
|
13%
|Иванчук
|Иванчук
|Иванчук
|Наталуха
|Наталуха
|Глава Нацкомиссии по фондовому рынку
|
36%
|
47%
|
49%
|
23%
|
23%
|Хромаев
|Хромаев
|Хромаев
|Хромаев
|Хромаев
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