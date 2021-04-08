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Инфографика | Индекс недоверия к гривне. Зачем Зеленскому, Шмыгалю и Ко "горы" валюты

Индекс недоверия к гривне. Зачем Зеленскому, Шмыгалю и Ко
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
08.04.2021, 10:30

Топ-чиновники опубликовали декларации. Что для них важнее – доллар или гривня?

Сколько хранит наличными президент Владимир Зеленский? Каким банкам доверяет премьер-министр Денис Шмыгаль? Какую валюту предпочитает глава НБУ Кирилл Шевченко?

Очередная волна декларирования доходов топ-чиновников дает возможность проверить – доверяют ли люди, от решений которых сильно зависит украинская экономика, своей национальной валюте?

LIGA.net изучила декларации руководителей ключевых экономических центров влияния – от Офиса президента и Верховной Рады до НБУ и Министерства финансов за последние пять лет.

Как за это время менялись их финансовые привычки?

"Индекс доверия" к гривне: стабильность Порошенко – к Зеленскому

Для того чтобы оценить степень доверия экономического блока власти, LIGA.net вычислила процентное соотношение сбережений чиновников в гривне и иностранных валютах (в гривневом эквиваленте по курсу на момент подачи декларации).

Ключевое значение имели не фамилии. В общий список попали все чиновники и депутаты, занимавшие важные должности с 2016 года.

Кроме очевидных позиций – президента, премьера, глав НБУ и Минфина – мы отобрали руководителей Офиса президента (ранее – Администрации), Минэкономики и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, профильных заместителей председателя НБУ (валютный блок, макроэкономика и банковский надзор), спикеров Верховной Рады, а также глав парламентских комитетов по экономразвитию, а также налогам и финансам. 

Параметры – медианное значение среди всех декларантов на каждый год с 2016 по 2020-й. В отличие от простого среднего арифметического, которое зависит от аномалий, таких как 0 или 100%, медиана позволяет увидеть наиболее часто встречающееся значение.

Вывод – фамилии топ-чиновников меняются, а их доверие к гривне – не особо. Самые важные для экономики люди чаще всего хранят в нацвалюте только пятую часть своих активов.

Власть голосует за доллар. И кэш

Общая черта деклараций многих украинских топ-чиновников с начала публикации деклараций – предпочтения в пользу долларов или евро как основной валюты и крупные суммы, которые они хранят наличными.

Изменилось ли что-то  после смены власти в 2019 году?

Сбережения первых лиц страны говорят, что нет: неизвестно, насколько реален заявленный объем кэша, но почти все чиновники, чьи декларации изучила LIGA.net, имеют большие суммы наличных денег.

Даже главный декларант – президент Владимир Зеленский – хранит наличными более $615 000 и 100 000 грн. Еще 4,7 млн грн президент держит на счету в ОТП банке, 0,5 млн – в Привате и €382 000 – в латвийском филиале ПриватБанка. Его супруга Елена Зеленская также имеет небольшие валютные вклады в ОТП Банке и латвийском Привате.

Предыдущий президент Петр Порошенко также хранил наличные, но гораздо меньше – $21 000 и 60 000 грн. Его главный денежный актив, как и у Зеленского, не в гривне – $61,2 млн в Международном инвестиционном банке, принадлежащем самому Порошенко.

Другие украинские топ-руководители также не очень доверяют гривне и банковской системе.

У премьер-министра Дениса Шмыгаля и его жены хранится в кэше $235 000 (единственный счет в банке – 58 000 грн в Привате). Его предшественник Алексей Гончарук заявлял в своей декларации о наличных в 100 000 грн, $31 000 и €10 000 при 320 000 грн на счетах в банках.

Глава НБУ Кирилл Шевченко задекларировал наличными 4,6 млн грн и $257 000, в банках (за пределами Украины) он держит €3,5 млн. У прежнего руководителя Нацбанка Якова Смолия было $3,8 млн на счету в Укрэксимбанке.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал 28,5 млн грн и $75 000 в кэше, у его жены – 970 000 грн, $140 000 и €45 000.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отобразил в декларации наличными $153 000 и €50 000.

2016 2017 2018 2019 2020
Президент
0%
16%
23%
26%
17%
Порошенко Порошенко Порошенко Зеленский Зеленский
Премьер-министр
10%
44%
78%
16%
1%
Яценюк Гройсман Гройсман Гончарук Шмыгаль
Глава НБУ
0%
6%
7%
8%
5%
Гонтарева Смолий Смолий Смолий Шевченко
Спикер ВРУ
34%
29%
32%
17%
94%
Гройсман Парубий Парубий Разумков Разумков
Глава ОП
35%
17%
17%
16%
4%
Ложкин Райнин Райнин Богдан Ермак

"Технократы" тоже в кэше. Но гривне доверяют больше

В чем хранят сбережения министры, заместители в НБУ и главы парламентских комитетов?

Вывод LIGA.net – у этой категории топ-чиновников больше доверия к гривне и реже встречаются крупные суммы наличных, но общий тренд остается тем же.

Министр экономики Игорь Петрашко задекларировал $510 000 и 2,3 млн грн наличными, еще $828 000 есть на его счету в американском банке Morgan Stanley.

У замглавы НБУ Юрия Гелетия – $32 000 в кэше (300 000 грн – у жены). У предыдущего куратора валютного блока Олега Чурия было $170 000 наличными.

Новый профильный зампред НБУ по банковскому надзору Ярослав Матузка задекларировал $90 000, экс-глава этого направления Катерина Рожкова показала $250 000 (оба – кэш).

Глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев заявил только наличные: 278 000 грн, €40 000 и $35 300.

Есть ли среди топ-чиновников и депутатов "патриоты", для которых национальная валюта на первом месте? Да. Кроме Дмитрия Разумкова, гривне доверяли его предшественник Владимир Гройсман, экс-министр финансов Оксана Маркарова и нынешний глава Минфина Сергей Марченко, экс-министр экономики Тимофей Милованов и экс-глава экономического комитета рады Андрей Иванчук. Из действующих чиновников – замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. 

2016 2017 2018 2019 2020
Министр финансов
0%
100%
100%
100%
97%
Данилюк Маркарова Маркарова Маркарова Марченко
Министр экономики
9%
8%
8%
62%
12%
Кубив Кубив Кубив Милованов Петрашко
Замглавы НБУ (макроэкономический блок)
67%
83%
76%
96%
89%
Сологуб Сологуб Сологуб Сологуб Сологуб
Замглавы НБУ (надзор за банками)
2%
4%
5%
7%
38%
Рожкова Рожкова Рожкова Рожкова Матузка
Глава финкомитета Рады
15%
19%
10%
17%
18%
Южанина Южанина Южанина Гетманцев Гетманцев
Глава экономического комитета Рады
62%
63%
100%
11%
13%
Иванчук Иванчук Иванчук Наталуха Наталуха
Глава Нацкомиссии по фондовому рынку
36%
47%
49%
23%
23%
Хромаев Хромаев Хромаев Хромаев Хромаев
Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
Олександр Надельнюк
Олександр Надельнюк
редактор по роботі з даними, Liga.net
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гривня декларации
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