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Банки | ПриватБанку выбрали нового главу. Но он об этом не знает. Интервью о запрещенном конкурсе

ПриватБанку выбрали нового главу. Но он об этом не знает. Интервью о запрещенном конкурсе - Фото
Петр Крумханзл больше не руководит ПриватБанком. Кто его заменит? Коллаж: LIGA.net/Евгений Адаменков
30.03.2021, 10:00

Член набсовета ПриватБанка Ольга Томаш о конкурсе на нового СЕО банка и "режиме тишины вокруг него"

За последний год все госбанки в Украине сменили руководителей. Вместо Андрея Пышного в Ощадбанке теперь Сергей Наумов, Александра Гриценко в Укрэксиме заменил Евгений Мецгер, перешедшего в НБУ Кирилла Шевченко в Укргазе сменил Андрей Кравец.

На очереди – ПриватБанк. В январе 2021-го истек контракт прежнего СЕО банка Петра Крумханзла. Сейчас им временно руководит Анна Самарина, параллельно набсовет выбирает на конкурсе нового главу.

Набсовет долгое время не раскрывал деталей конкурса, как и его участников. В СМИ звучали фамилии Андрея Пышного и топ-менеджера Райффайзен Банка Аваль Герхарда Бьоша также, по информации собеседников LIGA.net в банке, в конкурсе участвовал и сам Крумханзл.

Выбор уже практически сделан, но в конце февраля конкурс был заморожен через суд по иску Профсоюза ПриватБанка, который протестует против "закрытого формата конкурса". На 31 марта назначена апелляция по этому делу.

С чем связана эта закрытость, почему Приват не хочет называть претендентов на кресло СЕО и какого именно главу ищет крупнейший розничный банк Украины? ПриватБанк предложил LIGA.net обсудить эти вопросы с членом набсовета ПриватБанка Ольгой Томаш, которая занималась организацией конкурса.

Ниже – основные тезисы из разговора.

Почему о конкурсе так мало информации? 

Фактически конкурс начался еще осенью 2020 года. 

Мы молчали, потому что хотели избежать таких неожиданностей, как случай с фактическим замораживанием конкурса (в конце февраля конкурс был приостановлен Хозяйственным судом Киева по иску Профсоюза ПриватБанка. – Ред.).

Мы следили за тем, что происходило в других госбанках (конкурс на нового главу Ощада был остановлен на несколько месяцев из-за иска одного из конкурсантов. – Ред.). Набсовет подходил к организации процесса максимально скрупулезно, обоснованных причин для судебного оспаривания не существует. Поэтому сейчас мы хотим выйти с месседжем: все, что происходит вокруг конкурса, это – не более чем спекуляция.

Почему СЕО Привата выбирают в закрытом формате?

В банковском законодательстве нет определения "закрытый" или "открытый" конкурс. Открытый конкурс, как я предполагаю, означает, что ПриватБанк дает объявление на сайте о том, что ищет CEO, и все желающие могут подавать свои заявки. Но это совершенно нестандартный подход.

Я нигде не видела, чтобы CEO искали через объявление на сайте. Мы говорим не о массовой вакансии, а о точечной высокоуровневой позиции.

Отбор остановили за два дня до выбора победителя

Судебный иск Профсоюза ПриватБанка остановил конкурс на последнем этапе – утверждение результатов конкурса набсоветом. Фаворит уже определен, но его нельзя назвать победителем, пока нет решения НС.

Даже самому конкурсанту пока неизвестно, что он – вероятный новый глава ПриватБанка. Его имя знают только члены НС и, возможно, представители правительства как собственника. 

Может ли НС не поддержать эту кандидатуру? Маловероятно.

Кто участвовал в конкурсе?

В лонг-листе было более 50 фамилий. Разглашать их – неэтично.

У некоторых есть другая работа, и они не хотят, чтобы их работодатели знали, что они участвуют в конкурсе.

Конкурс ПриватБанка вели рекрутеры из России? Неправда

Это неправда, что отбором СЕО Привата занимался московский офис компании-рекрутера Egon Zehnder, как об этом писали СМИМы работали с варшавским и парижским офисами. Рекрутер помогал в процессе отбора, но ключевая роль – у Набсовета и его номинационного комитета (в комитет входят независимые члены Ольга Томаш, Надир Шейх и Шерон Иски, а также представители президента и Верховной Рады соответственно Юлия Мецгер и Сергей Алексеенко. – Ред.).

Финальное решение принимает набсовет по рекомендации номинационного комитета.

Кто гарантирует, что нового СЕО Привату не назначат по указу "сверху", как всегда происходило в госбанках? 

Раньше в госбанках председатель правления назначался государством, сейчас – выбирается независимым набсоветом. В набсовете шесть независимых членов и три представителя государства. Именно НС определяет формат конкурса, критерии оценки, проводит отбор. Это и есть единственно возможная гарантия выбора наиболее подходящего кандидата.

Какой глава нужен Привату? 

Юридический опыт управлять делами с бывшими акционерами или работать с токсичным портфелем важен, но это – не ключевые задачи для CEO самого большого розничного банка в Украине. 

Хотели бы мы пригласить в Приват CEO из таких банков как HSBC, Commerzbank или ING? Наверное, нет. Эти банки работают в совершенно других условиях. Одно дело возглавлять структуру, в которой десятилетиями наработаны практики, процедуры, другое – банк, который был национализирован и сейчас готовится к приватизации.

Подходит ли Привату опыт руководителей из других госбанков? На мой взгляд, в чем-то – да. Но в целом ПриватБанк на пути к трансформации продвинулся дальше, чем остальные госбанки.

Крумханзл не справился?

Конкурс начался прошлой осенью, а контракт прежнего СЕО Петра Крумханзла истек зимой 2021. Означает ли это, что он заведомо не подходил под задачи для нового главы?

Во-первых, согласно законодательству, НС госбанка не может продлить контракт члена правления без конкурса. По-хорошему, это нужно было сделать еще раньше. Но мы не могли этого сделать, пока действовали ограничения относительно зарплаты руководителям госбанков (47 200 грн. – Ред.). 

Во-вторых, Крумханзл проделал колоссальную работу. Он пришел в период огромных турбуленций и выдержал напор, которого никто не ожидал – ни он сам, ни наблюдательный совет. Мы  благодарны ему за это и считаем, что он выполнил свою роль на отлично.

Какую зарплату предлагает Приват новому СЕО? Это секрет

К руководителям госкомпаний нет требований раскрывать свою зарплату.

Кроме того, квалифицированные люди, которые готовы лидировать и вести такой большой банк – это ограниченный ресурс. Такие люди интересны всем. Когда всем известен размер зарплат, очень легко переманивать руководителей. Это поставило бы государственные банки в невыгодную конкурентную позицию.

Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
корреспондент отдела "Финансы"
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Петр Крумханзл набсовет приватбанка
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