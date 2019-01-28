Счет на миллиарды. Какой бизнес будет кредитовать ПриватБанк

ПриватБанк возвращается к активному кредитованию бизнеса. После национализации эта сфера считалась особо болезненной для банка – как утверждали в НБУ, после смены собственника в Привате не обслуживается 98% кредитного портфеля юрлиц.

Обновить базу бизнес-клиентов – одна из задач госбанка, отмечается в стратегии Минфина. До 2022 года банк должен занять 15% рынка кредитования МСБ и 5% - сектора крупных корпоративных клиентов.

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Малый и средний бизнес – главная цель Привата, говорит куратор корпоративного бизнеса банка Сергеев. Крупный клиент по его меркам – компания с годовым оборотом от 50 млн грн - это в два раза ниже планки, которую обычно устанавливают другие банки из группы крупнейших.

Большие кредиты свыше 400 млн грн Приват не будет рассматривать в принципе. Госкорпорации – также не входят в список приоритетов для банка: его клиентами хотели стать Укрзализныця и Энергоатом, но Приват отказался от полномасштабного сотрудничества с ними, рассказывает Сергеев.

Крупнейший госбанк возобновил кредитование юрлиц в середине 2017-го. "Токсичный портфель" кредитов связанных компаний с бывшими собстенниками банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым существует отдельно - работу с ним в структуре банка курирует зампредправления Галина Пахачук.

Чтобы активизировать работу с бизнес-клиентами, Приват заменил треть кредитных менеджеров в прошлом году, говорит Сергеев. Из новых кредитов 81% – небольшие займы на сумму до 10 млн грн. Значительная часть портфеля приходится на овердрафты (краткосрочные кредитные лимиты для компаний) – 17%. Сейчас самый большой "чек" в портфеле госбанка – 380 млн грн, в валюте – 3 млн евро.

Как Приватбанк принимает решение о выдаче бзнес-кредитов и сколько денег выдает заемщикам, Сергеев рассказал в интервью LIGA.net.

О РИСКАХ

- В стратегии ПриватБанка, утвержденной весной Минфином, заложены довольно высокие темпы роста почти всех сегментов кредитования – 30-40% ежегодно в течение четырех лет, в том числе для МСБ и крупного корпоративного бизнеса. Есть ли в экономике база для такого роста?

- Я считаю, что это больше зависит от нас и нашего желания кредитовать. Спрос на кредитование есть, хотя и аппетиты уже не те, что раньше – экономика растет не такими темпами, как хотелось бы. Но чаще всего есть две причины, по которым кредит не выдается: ставка и сложная процедура выдачи. Причем второй фактор – это основное препятствие. Банки хотят кредитовать, а бизнес – привлекать кредиты, но в очень большом количестве случаев мы не пересекаемся. Выход – нужно правильно оценивать риски. Если есть работающая модель, которая позволяет достаточно быстро принимать решения – автоматически или полуавтоматически – возможности для роста будут.

- Как вы будете сегментировать риски?

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- У нас есть концепция, по которой мы делим все кредитные заявки на три группы, в зависимости от уровня риска и величины суммы. Низкий риск + мелкая сумма – решение принимается автоматически. От высокого риска мы сразу отказываемся, за некоторыми исключениями (можем рассмотреть только при средних суммах кредита). Все остальное – индивидуальное решение кредитного комитета.

- Как выстроена его работа?

- В него входят представители разных направлений: рисковики, юристы, безопасность, залоговики и т.д. Каждый дает свое заключение по конкретной заявке, дальше мы делаем "мозговой штурм" и решаем, приемлем для нас этот риск, или нет.

О ПРИОРИТЕТАХ

- Вы уже определились с типом клиента, которого хотите кредитовать?

- Мы пока понимаем главное – банк не хочет кредитовать "большими кусками". Нам интересно, чтобы было много клиентов с относительно небольшим средним чеком.

- Но это высокие операционные затраты.

- Да, поэтому мы говорим об автоматизации части процессов, когда решение о выдаче принимается компьютером. Конечно, для этого нужна очень выверенная модель оценки рисков.

- На основании чего автоматическая модель принимает решения?

- Это большой массив статистических данных.

- Вам достаточно данных, учитывая, что банк возобновил кредитование не так давно – в 2017 году?

- Да.

- Система автоматической обработки заявок работает для всех кредитных продуктов?

- Нет, в некоторых случаях отбор проходит полностью автоматически, в некоторых – система просто собирает информацию и дает нам предварительный вывод.

- Много заявок отсеивается компьютером?

- Процентов 70.

- А насколько велик сам спрос? Сколько к вам поступает обращений, скажем за месяц?

- В неделю по сегменту МСБ мы получаем порядка 600 обращений – это только по продукту КУБ. За весь 2017 год этим продуктом воспользовалось 18 000 клиентов, за 2018-й – уже 30 000.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Країна успішного бізнесу (КУБ) - кредитный продукт ПриватБанка по финансированию малого-среднего бизнеса До национализации представлял собой краудфандинговую платформу на базе Привата, на которой предприниматели привлекали деньги у пула кредиторов-физлиц.

- Какой средний чек?

- 132 000 грн. Общая сумма финансирования – 3,9 млрд грн. То есть это даже мелкие кредиты – как раз то, что нам нужно. Если говорить обо всех клиентах (лизинг, лимиты на счет, другие кредиты), то тикет еще ниже – 86 000 грн в 2017-м и 98 000 – в 2018-м. Количество бизнес-клиентов при этом выросло за год с 30 000 до 47 000. Это свидетельствует о том, что банк движется в сторону диверсификации.

- Вас устраивают такие сравнительно небольшие размеры среднего чека?

- Для меня это не так важно, главное, что мы смогли охватить большее количество клиентов.

О КРУПНЫХ КЛИЕНТАХ

- Насколько жестко вы отсеиваете крупную клиентуру?

- Вчера, например, мы рассматривали 19 заявок, а утвердили только одну.

- Какие крупные бизнесы вы кредитуете?

- Агро, торговля, аптечный бизнес, производители окон, есть промышленность, машиностроение, приборостроение. Например, у нас обслуживается очень хороший клиент, который производит электронику для атомных электростанций. Понятно, что масштабы потребностей у всех разные. Если возвращаться ко вчерашнему примеру, то были заявки на 2 млн грн, а были и на 180 млн.

- Вы говорили, что Приват видит перспективу в кредитовании коммунальных предприятий. Насколько активно вы хотите заходить в этот сегмент?

- Перспективный – еще не значит, что мы хотим броситься туда с головой. Мы определили для себя оптимальный уровень диверсификации: коммунальный сегмент – не более 15% портфеля, скажем, возобновляемая энергетика – не более 5%. Есть ограничения по отраслям, в некоторые области мы однозначно не хотим идти, например, в строительство.

- Почему?

- Мы считаем, что ПриватБанк пока не обладает достаточной компетенцией в этой области.

- Значит, в кредитовании коммунальных предприятий она есть?

- Это сравнительно новый сегмент, который появился недавно благодаря реформе децентрализации. У местных бюджетов появились деньги, они готовы развиваться, инвестировать, значит наши интересы совпадают, как банк мы можем им помочь. Это не значит, что мы будем кредитовать всех подряд. Проблем еще очень много: коммунальные предприятия зачастую убыточны, то есть заемщиков нужно оценивать очень осторожно.

- Что вы можете предложить коммунальщикам? Лизинг?

- В том числе. Обновления требует, например, коммунальный транспорт. Лизинг здесь – очень хорошая модель.

- Вам нужно участвовать в тендерах, чтобы профинансировать конкретный проект?

- Нет, если коммунальное предприятие или местные власти берут что-то в лизинг, тендер проводить не нужно.

- В сегменте МСБ в целом сейчас обостряется конкуренция между банками: все ищут качественного заемщика, с хорошей кредитной историей, но их очень мало на нашем рынке. Как вы будете конкурировать за таких клиентов?

- Во-первых, мы можем предложить привлекательную ставку – по корпоративным клиентам у нас рабочая ставка 19% и есть возможность опускаться ниже. Во-вторых, технология: мы работаем 24/7, у нас есть Приват24 с очень широким функционалом для бизнеса, зарплатные проекты с разными фишками для физлиц. Если говорить автомобильными терминами, то у нас есть отличная машина, сильный двигатель, нормальные пилоты – и мы не просто все это эксплуатируем, но и пытаемся развивать.

О ПРОБЛЕМНЫХ ЗАЕМЩИКАХ

- Как с NPL по новым выдачам?

- Мы очень строго следим за этим. В корпоративном бизнесе уровень просрочки 0,89%, в МСБ – 4%.

- У вас есть ограничение по уровню невозвратов?

- Да, по корпоративному бизнесу стоит планка 1,5% – это фантастика для украинского рынка, но нужно понимать, что мы очень селективно подходим к таким клиентам. Малый-средний сегмент – ориентируемся на 5%, но наш набсовет говорит даже о более жестких рамках.

- Что будет, если вы превысите эту планку?

- Будем анализировать, что пошло не так, какие процессы работают неправильно. Для нас это сигнал – что-то вроде "измерения давления". Если у человека высокое давление, значит ему не стоит принимать алкоголь, курить и т.п. С банком то же самое.

Сергей Шевчук