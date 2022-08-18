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24 августа будет обычным рабочим днем — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 14:18
24 августа будет обычным рабочим днем — НБУ - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

В период действия военного положения отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

"Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 24 августа – День Независимости Украины, приходящийся на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы", — говорится в сообщении НБУ.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 24 августа 2022 будут работать в обычном режиме.

"Во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных", – говорится в сообщении НБУ.

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Наталия Софиенко
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система электронных платежей СЭП
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