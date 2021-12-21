26% банков не смогут выполнить новые требования к капиталу – НБУ

Банки, составляющие 26% от общего количества банков, не смогут самостоятельно сформировать буферы капитала и системной важности. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Нацбанком.

По данным Нацбанка, банки должны сформировать буферы капитала в течение двух лет.

35% банков, которые совместно владеют 48% всех активов в банковской системе, сформируют буферы капитала и системной важности в срок до 3 месяцев, 20% банков с долей активов в 22% – за 3-6 месяцев, а 15% банков, которые имеют 26% активов – за 6-12 месяцев. Еще 4% банков с долей активов 1% могут сформировать буферы капитала за срок, превышающий один год.

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В то же время рекордная доходность банковского сектора в этом году и значительный запас капитала позволят финансовым учреждениям выполнить ряд требований к буферам капитала, которые будут внедряться с начала 2022 года, убеждены в НБУ.

Речь идет о требованиях к покрытию капиталом 50% расчетного размера операционного риска, повышению весов риска до 150% для необеспеченных потребительских кредитов и до 50% для ОВГЗ в иностранной валюте.

"Также сейчас благоприятное время для начала активации буферов консервации капитала и системной важности. Банки должны до 1 января 2023 сформировать половину размера буфера консервации капитала и буфер системной важности. До 1 января 2024 оба буфера должны быть сформированы в полном размере", — говорится в сообщении регулятора.

В НБУ подчеркнули, что проведенное стресс-тестирование крупнейших банков продемонстрировало, что риски капитала банков существенно снизились по сравнению с предыдущей оценкой в 2019 году.

"Кредитный риск сейчас не является основным источником потребности в капитале, более высокий вес имеет процентный риск. Банки, для которых выявлены существенные риски, уже работают над их минимизацией в рамках программ реструктуризации", – отмечается в сообщении.

НБУ в 2020 году отсрочил формирование банками буферов консервации и системной важности. Принятое решение было обусловлено введением в стране карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

В сентябре украинские банки проверили на устойчивость к возможному кризису.

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Наталия Софиенко

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