UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

26% банков не смогут выполнить новые требования к капиталу – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 16:49
26% банков не смогут выполнить новые требования к капиталу – НБУ - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Банки, составляющие 26% от общего количества банков, не смогут самостоятельно сформировать буферы капитала и системной важности. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Нацбанком.

По данным Нацбанка, банки должны сформировать буферы капитала в течение двух лет.

35% банков, которые совместно владеют 48% всех активов в банковской системе, сформируют буферы капитала и системной важности в срок до 3 месяцев, 20% банков с долей активов в 22% – за 3-6 месяцев, а 15% банков, которые имеют 26% активов – за 6-12 месяцев. Еще 4% банков с долей активов 1% могут сформировать буферы капитала за срок, превышающий один год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В то же время рекордная доходность банковского сектора в этом году и значительный запас капитала позволят финансовым учреждениям выполнить ряд требований к буферам капитала, которые будут внедряться с начала 2022 года, убеждены в НБУ.

Речь идет о требованиях к покрытию капиталом 50% расчетного размера операционного риска, повышению весов риска до 150% для необеспеченных потребительских кредитов и до 50% для ОВГЗ в иностранной валюте.

"Также сейчас благоприятное время для начала активации буферов консервации капитала и системной важности. Банки должны до 1 января 2023 сформировать половину размера буфера консервации капитала и буфер системной важности. До 1 января 2024 оба буфера должны быть сформированы в полном размере", — говорится в сообщении регулятора.

В НБУ подчеркнули, что проведенное стресс-тестирование крупнейших банков продемонстрировало, что риски капитала банков существенно снизились по сравнению с предыдущей оценкой в 2019 году.

"Кредитный риск сейчас не является основным источником потребности в капитале, более высокий вес имеет процентный риск. Банки, для которых выявлены существенные риски, уже работают над их минимизацией в рамках программ реструктуризации", – отмечается в сообщении.

НБУ в 2020 году отсрочил формирование банками буферов консервации и системной важности. Принятое решение было обусловлено введением в стране карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ банки капитал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 