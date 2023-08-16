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Абанк продлил действие самого выгодного предложения для клиентов до конца сентября p

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 08:30
Абанк продлил действие самого выгодного предложения для клиентов до конца сентября - Фото

На правах рекламы

Абанк продлил акцию для желающих оформить карточку "АТБ" и получить кэшбек 50 грн до 30.09.2023!

Карта "АТБ" от Абанка позволяет делать покупки в сети магазинов АТБ со скидкой 5% на товары со специальными ценниками красного цвета и до 40% — на выбранные товары по акции "Міцні знижки".

Поэтому, если клиент еще никогда не имел карты "АТБ", но желает делать покупки выгодно — ему нужно открыть карту, совершить покупку в супермаркете АТБ от 100 грн и получить 50 грн на счет кешбэка.

Оформить карту "АТБ" можно:

в мобильном приложении А24;

в любом отделении Абанка.

купив пластиковую карту "АТБ" в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировав ее в мобильном приложении А24 за несколько минут.

На сегодня Абанком выдано уже почти 600 тыс. карт "АТБ"!

С картами "АТБ" от Абанка клиенты уже сэкономили более 14 млн грн на покупках а АТБ, а на этой неделе смогут это увидеть в новой версии приложения ABank24, в которой появится меню "Программы лояльности", где клиенты смогут просмотреть полученные скидки, аналитику по покупкам, а также другие фишки, которые заинтересуют каждого клиента.

Дополнительно клиенты Абанка получают до 20% кешбэка на покупки в разных магазинах, поэтому с картой "АТБ" можно получить еще и кешбэк от банка на продукты.

Об Абанке:

АО "А-БАНК" представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. по номеру № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями Абанка следите на официальных страницах TelegramFacebookInstagramYoutubeTikTok.

Абанк
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