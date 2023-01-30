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"Все лучшее начинается на "А" – интригующе сообщают в пресс-службе Абанка о запуске карты "АТБ".

Ведь теперь клиенты Абанка могут оформить карту "АТБ" в течение нескольких минут и сразу получить дополнительные 5% скидки на выбранные товары в магазинах АТБ, отмеченные ценниками в виде карты.

Какие еще возможности у новой карты?

Кредитный лимит до 200 000 грн, в случае его доступности, со льготным периодом до 62 дней;

бесплатное оформление и обслуживание карты;

кешбэк до 20% на выбранные категории;

платежи с карты на карту — без комиссии;

оплата коммунальных услуг — бесплатно;

все обновления в банке автоматически будут доступны на вашей карте.

Оформить карту могут как действующие, так и новые клиенты через удобное мобильное приложение АBank24.

Карта представлена ​​в электронном кошельке, без необходимости оформлять физическую карту, что позволяет клиентам всегда иметь ее с собой.

Подробная информация о карте "АТБ" размещена на официальном сайте банка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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