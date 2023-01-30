UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Абанк вместе с компанией "АТБ-маркет" презентовали самую ожидаемую карту для клиентов p

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 08:30
Абанк вместе с компанией

На правах рекламы

"Все лучшее начинается на "А" – интригующе сообщают в пресс-службе Абанка о запуске карты "АТБ".

Ведь теперь клиенты Абанка могут оформить карту "АТБ" в течение нескольких минут и сразу получить дополнительные 5% скидки на выбранные товары в магазинах АТБ, отмеченные ценниками в виде карты.

Какие еще возможности у новой карты?

  • Кредитный лимит до 200 000 грн, в случае его доступности, со льготным периодом до 62 дней;

  • бесплатное оформление и обслуживание карты;

  • кешбэк до 20% на выбранные категории;

  • платежи с карты на карту — без комиссии;

  • оплата коммунальных услуг — бесплатно;

  • все обновления в банке автоматически будут доступны на вашей карте.

Оформить карту могут как действующие, так и новые клиенты через удобное мобильное приложение АBank24.

Карта представлена ​​в электронном кошельке, без необходимости оформлять физическую карту, что позволяет клиентам всегда иметь ее с собой.

Подробная информация о карте "АТБ" размещена на официальном сайте банка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банки атб-маркет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 