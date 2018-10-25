Акции Deutsche Bank достигли исторического дна

Сегодня, 25 октября 2018 года, акции Deutsche Bank завершили торги на самом низком уровне за весь период наблюдений с 1992 года, сообщает Bloomberg.
Цена акций Deutsche Bank в среду упала на 4,76% и к закрытию торгов составила 8,87 евро за бумагу. В 2007 году одна акция банка стоила около 90 евро.
По мнению экспертов, на котировки повлияли низкие результаты банка в III квартале.
В частности, чистая прибыль банка за этот период уменьшилась на 65% и составила 229 млн евро по сравнению с 649 млн евро за соответствующий период 2017 года.
В то же время, прибыль оказалась больше, чем прогнозировали аналитики - 149 млн евро. Выручка банка сократилась на 9% и составила 6,175 млрд евро (в прошлом году - 6,776 млрд евро).
При этом, в Deutsche Bank предполагают, что выручка в этом году сократится по сравнению с 2017 годом.
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