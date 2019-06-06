Акционеры банка Януковича отсудили у НБУ 129 млн грн

Национальный банк Украины проиграл апелляцию акционерам Радикал Банка в Северном апелляционном хозяйственном суде и должен возместить им 128,9 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

По данным НБУ, ООО "Промышленная инновационная компания" было владельцем 71% акций Радикал Банка, ее бенефициары - Максим Шпак и Анри Веремийченко.

Согласно судебным материалам, ООО "Промышленная инновационная компания" констатировало, что постановление НБУ об отнесении Радикал Банка к неплатежеспособным признано противоправным и отменено судебными решениями в рамках рассмотрения другого дела.

В решении Хозсуда Киева от 04.03.2019 отмечено, что размер ущерба, причиненного истцу, соответствует стоимости его корпоративных прав. Рыночная стоимость акций Радикал Банка составляла 181,6 млн грн, и соответственно стоимость доли уставного капитала банка, владельцем которой являлось ООО "Промышленная инновационная компания" (71 %), - 128,9 млн грн.

В свою очередь Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что "считает их соответствующими как требованиям действующего законодательства, так и фактическим обстоятельствам дела".

Радикал Банк был создан в 2009 году на базе киевского филиала харьковского Зембанка. Тогда крупнейшим собственником банка был депутат Киевского областного совета Андрей Пасечник (43,4% акций). Согласно документам, найденным в Межигорье после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, Радикал Банк был связан с экс-президентом.

В 2010 году Радикал вместе с другим "семейным" банком - УкрБизнесБанком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников Танталита. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

НБУ в заявлении о признании Радикал Банка неплатежеспособным указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка".

4 июля 2018 года Верховный суд отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным. В связи с этим собственник банка решил взыскать с НБУ полученный имущественный ущерб в виде лишения принадлежащих ему корпоративных прав стоимостью 129,9 млн.

По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1 января 2019 год а вкладчикам Радикал Банка были выплачены компенсации на 137,9 млн грн (89,7% запланированных выплат).

9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года. По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировли 71% банка через Промышленную инновационную компанию.