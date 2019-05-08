Акционеры Проминвестбанка сменили главу набсовета

Акционеры Проминвестбанка уволили главу наблюдательного совета Герхарда Вальдхайма. Решение было принято 25 апреля, согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Вальдхайм возглавлял набсовет банка с декабря 2017-го. Вместо него сроком на три года избран инвестбанкир и финансист Сергей Будкин.

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Будкин в 2016-2018 гг. был председателем совета директоров инвестфонда Irae Investments (Австралия), а сейчас является управляющим партнером в FinPoint Investment Advisers, а также членом советов директоров двух российских банков - БистроБанк и Хлынов.

Также акционеры изменили состав набсовета. Лука Перетти и Клаус Мале покинули банк. Вместо них избраны Хаген Вернер и Бартоломео Суппией. Михаил Березов и Алексей Ольшанский переизбраны на новый срок.

Проминвестбанк - один из двух оставшихся в Украине банков с российским капиталом. Его ключевой акционер - российский государственный Внешэкономбанк. По итогам первого квартала 2019-го Проминвест вошел в пятерку самых прибыльных украинских банков (633 млн грн).