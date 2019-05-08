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08.05.2019, 11:23

Акционеры Проминвестбанка сменили главу набсовета

Акционеры Проминвестбанка сменили главу набсовета

Набсовет Проминвестбанка возглавил совладелец FinPoint Сергей Будкин

Акционеры Проминвестбанка уволили главу наблюдательного совета Герхарда Вальдхайма. Решение было принято 25 апреля, согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Вальдхайм возглавлял набсовет банка с декабря 2017-го. Вместо него сроком на три года избран инвестбанкир и финансист Сергей Будкин.

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Будкин в 2016-2018 гг. был председателем совета директоров инвестфонда Irae Investments (Австралия), а сейчас является управляющим партнером в FinPoint Investment Advisers, а также членом советов директоров двух российских банков - БистроБанк и Хлынов.

Также акционеры изменили состав набсовета. Лука Перетти и Клаус Мале покинули банк. Вместо них избраны Хаген Вернер и Бартоломео Суппией. Михаил Березов и Алексей Ольшанский переизбраны на новый срок.

Проминвестбанк - один из двух оставшихся в Украине банков с российским капиталом. Его ключевой акционер - российский государственный Внешэкономбанк. По итогам первого квартала 2019-го Проминвест вошел в пятерку самых прибыльных украинских банков (633 млн грн).

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Теги: банки, Проминвестбанк, Сергей Будкин
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