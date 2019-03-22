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22.03.2019, 16:41

Акционеры ТАСкомбанка останутся без дивидендов

Акционеры ТАСкомбанка останутся без дивидендов

Банк Сергея Тигипко не планирует выплату дивидендов по итогам 2018 года

ТАСкомбанк откажется от выплаты акционерам дивидендов за 2018 год. Об этом говорится в повестке собрания акционеров банка, которое состоится 24 апреля.

На формирование резервного фонда банка планируется направить 5% прибыли - 20 096 003,32 грн.

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Прибыль за 2018 год в сумме 381 824 063,12 грн планируется оставить нераспределенной на счете. "По результатам 2018 года выплату дивидендов акционерам не осуществлять", - сказано в документе.

Чистая прибыль ТАСкомбанка в 2018 году составила 401,9 млн грн.

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка Новый и VS Банк.

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Теги: ТАСкомбанк
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