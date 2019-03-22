Акционеры ТАСкомбанка останутся без дивидендов

ТАСкомбанк откажется от выплаты акционерам дивидендов за 2018 год. Об этом говорится в повестке собрания акционеров банка, которое состоится 24 апреля.

На формирование резервного фонда банка планируется направить 5% прибыли - 20 096 003,32 грн.

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Прибыль за 2018 год в сумме 381 824 063,12 грн планируется оставить нераспределенной на счете. "По результатам 2018 года выплату дивидендов акционерам не осуществлять", - сказано в документе.

Чистая прибыль ТАСкомбанка в 2018 году составила 401,9 млн грн.

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС.

В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка Новый и VS Банк.