Альфа-Банк и ПриватБанк оштрафовали. За что "прилетело" от АМКУ
07.04.2021, 09:40
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк за непредоставление комитету информации в установленный законом срок. Соответствующее решение коллегия АМКУ приняла 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.
АО "Альфа-Банк" оштрафовали на 27 200 грн, на государственный ПриватБанк наложено два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 400 грн.
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- В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет оштрафовал ПАО "Ощадбанк" на 1,06 млн грн за совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок.
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