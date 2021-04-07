Альфа-Банк и ПриватБанк оштрафовали. За что "прилетело" от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк за непредоставление комитету информации в установленный законом срок. Соответствующее решение коллегия АМКУ приняла 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.

АО "Альфа-Банк" оштрафовали на 27 200 грн, на государственный ПриватБанк наложено два штрафа на такую же сумму, то есть на 54 400 грн.

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В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет оштрафовал ПАО "Ощадбанк" на 1,06 млн грн за совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок.

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Наталия Софиенко

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