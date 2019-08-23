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Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся в сентябре

Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся в сентябре
23.08.2019, 20:01

10 сентября акционеры Альфа-Банка на внеочередном собрании собираются одобрить присоединение Укрсоцбанка

Наблюдательный совет Альфа-Банка созвал на 10 сентября внеочередное собрание акционеров банка, на котором планируется одобрить присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Finclub.

"Собрание созывается … для решения вопросов, связанных с реорганизацией путем присоединения акционерного общества Укрсоцбанк к акционерному обществу Альфа-Банк по упрощенной процедуре реорганизации банков", - говорится в сообщении банка.

Акционеры должны будут утвердить план реорганизации и сроки ее проведения. Будет создана комиссия для проведения реорганизации и комиссия для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей.

На этом собрании планируется также утвердить обновленный состав правления Альфа-Банка.

Уже известно, что глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.

  • В июле Свитек рассказал, что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.
Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге и инвестициями в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительствами на Кипре и в Великобритании. Основан банк в 1992 году. С 2001 года он осуществляет деятельность под брендом Альфа-Банк Украина.

В октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%. 

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

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