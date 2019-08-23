Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся в сентябре

Наблюдательный совет Альфа-Банка созвал на 10 сентября внеочередное собрание акционеров банка, на котором планируется одобрить присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Finclub.

"Собрание созывается … для решения вопросов, связанных с реорганизацией путем присоединения акционерного общества Укрсоцбанк к акционерному обществу Альфа-Банк по упрощенной процедуре реорганизации банков", - говорится в сообщении банка.

Акционеры должны будут утвердить план реорганизации и сроки ее проведения. Будет создана комиссия для проведения реорганизации и комиссия для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей.

На этом собрании планируется также утвердить обновленный состав правления Альфа-Банка.

Уже известно, что глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.

В июле Свитек рассказал, что объединение с Укрсоцбанком фактически завершилось. За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк .