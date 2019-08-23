Альфа-Банк и Укрсоцбанк объединятся в сентябре

Наблюдательный совет Альфа-Банка созвал на 10 сентября внеочередное собрание акционеров банка, на котором планируется одобрить присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Finclub.
"Собрание созывается … для решения вопросов, связанных с реорганизацией путем присоединения акционерного общества Укрсоцбанк к акционерному обществу Альфа-Банк по упрощенной процедуре реорганизации банков", - говорится в сообщении банка.
Акционеры должны будут утвердить план реорганизации и сроки ее проведения. Будет создана комиссия для проведения реорганизации и комиссия для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей.
На этом собрании планируется также утвердить обновленный состав правления Альфа-Банка.
Уже известно, что глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.
В октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.
Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.