Альфа-Банк и Укрсоцбанк окончательно объединятся осенью

За 2018 год группа Альфа-Банк перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк. Работы по переводу IT-систем завершили около двух недель назад. Об этом сообщил генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банк, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Для нас объединение фактически уже завершилось, так как мы все время фокусировались не на юридическом слиянии, а на переводе активного бизнеса Укрсоцбанка (УСБ) на платформу Альфа-Банка Украина. Весь прошлый год мы занимались именно миграцией клиентов", - сказал Свитек.

По словам, сейчас на балансе УСБ осталось порядка 6% клиентов от их числа на начало 2017 года, при этом активных клиентов из них всего 11 тысяч.

"Самый крупный портфель, который остался на площадке Укрсоцбанка - это портфель плохих кредитов. Поэтому юридическое слияние де-факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах Укрсоцбанка. Сейчас вопрос юридического слияния еще остается открытым и обсуждается. Мы будем поднимать его на набсовете в ближайшие недели. Мой прогноз, что юридически слияние произойдет этой осенью", - отметил Свитек.

Он также рассказал, что в УСБ есть три вида активов, с которыми активно работают. Первый – непрофильная недвижимость, которую продают.

Второй вид активов - это огромные по размеру отделения УСБ. "Мы называем этот проект "дворцы". Например, в относительно небольшом Хмельницком в центре города был наш офис, похожий на мраморный дворец с фонтаном. Из 20 таких "дворцов" по всей Украине 10 мы уже продали. Сохраняем только те отделения, которые востребованы. В 2018 году наша команда продала таких "гигантов" на $27 млн, в этом году - еще на $30 млн. До конца года планируем практически полностью отработать весь портфель недвижимости УСБ", - сказал Свитек.

Также активно работают и с третьим видом активов УСБ - корпоративной задолженностью. "Весь корпоративный NPL-портфель на начало 2018 года составлял $315 млн. За прошлый год по этому направлению мы собрали $182 млн, что на 50% больше плана. На начало года осталось около $186 млн", - уточнил Свитек.

Кроме того, в Укрсоцбанке после кризиса осталось около 15 тысяч ипотечных кредитов физлиц, которые годами не обслуживались и которые попали под мораторий. "В 2017 году наша команда по работе с проблемной задолженностью разработала и запустила программу урегулирования проблемных долгов. По ней клиенты добровольно урегулировали около трети кредитов - 4,4 тыс. из 15 тыс. Сегодня вышли на темп урегулирования до 200 клиентов в месяц, и это помогает снять нагрузку NPL-портфеля с баланса", - сказал Свитек.

По поводу того, каким будет бренд объединенного банка Свитек ответил, что еще не определились. До конца сентября должны провести глубинное исследование. "После его результатов мы еще раз взвесим все плюсы и минусы решения о смене бренда", - объяснил он.

Суммарные активы двух банков на начало мая составляли 104,2 млрд грн: 70,2 млрд грн у Альфа-Банка плюс 34 млрд грн у Укрсоцбанка против 111,4 млрд грн на начало года (69,5 млрд грн + 41,9 млрд грн). По размерам активов банк четвертый на рынке и уступает только тройке госбанков, хотя его доля и сократилась с 5,8% до 5,5%. "Если мы дойдем до 10% – это будет хорошо", - поделился планами Свитек.

В 2018 году сообщалось, что юридическое слияние Альфа-банка Украина и Укрсоцбанка (Киев) будет завершено в первом полугодии 2019 года.

Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings в размере 9,9%.

Владельцами ABH Holdings являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также группа UniCredit S.p.A. - 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.