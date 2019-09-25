Альфа-Банк выкупил активы Дельта Банка с 97% дисконтом

Альфа-Банк купил пул активов ипотечных кредитов Дельта Банка, общей стоимостью более 1,3 млрд грн за 44,14 млн грн. Об этом свидетельствуют опубликованные данные в системе Prozzoro.Продажі.

Аукцион состоялся 17 сентября.

Во время торгов при стартовой цене лота в 48,4 млн грн ставки сначала снизились до 33,8 млн грн, но затем повысились до 44 млн грн, рассказал директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования Тарас Елейко.

"Этот пул состоял на 60% из активов, которые находятся в Киевском регионе, остальные 40% находятся в Центральной Украине и западном регионе. При этом тело кредитов составляло только 37% задолженности, а именно 498 млн грн и 831 млн грн составляли проценты по данным кредитам". – сказал он в видеообращении, которое опубликовал Фонд гарантирования на своей странице в Facebook.

Таким образом, дисконт к общей сумме задолженности составил 96,7%.

Кроме Альфа-Банка в торгах также принимали участие еще четыре компании – ООО Факторинг – С, ФК Гефест, Укрдебт Плюс и Вердикт Капитал.