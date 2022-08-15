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Американские банки возобновили работу с ценными бумагами компаний из РФ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 11:10
Американские банки возобновили работу с ценными бумагами компаний из РФ – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Ряд крупнейших американских банков возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.

Reuters, ссылаясь на июльские указания Минфина США, подчеркивает законный характер действий банков, помогающих инвесторам избавиться от российских активов.

С российскими долговыми обязательствами возобновили работу следующие банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Представители Jefferies прокомментировали информацию, заявив, что компания "работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь нашим клиентам справиться с этой сложной ситуацией".

Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan отказались от комментариев.

Около $40 млрд российских суверенных облигаций находились в обращении до того, как в феврале Россия начала полномасштабную войну в Украине. Примерно половина принадлежала иностранным фондам. Многие инвесторы оказались в затруднительном положении с российскими активами, поскольку их стоимость резко упала, покупатели исчезли, а санкции затруднили торговлю.

Минфин США неоднократно выпускал разъяснения о запрете покупки ценных бумаг компаний из России на первичном и вторичном рынках. Для выхода из большинства российских активов подведомственное Минфину США управление выделило инвесторам срок до 1 сентября 2022 года.

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Наталия Софиенко
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российские компании bank of america JPMorgan Chase & Co
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