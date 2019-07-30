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30.07.2019, 09:59

Американский банк Capital One подвергся масштабной кибератаке

Американский банк Capital One подвергся масштабной кибератаке

В США хакер взломал базу данных банка Capital One и получил данные больше 100 млн клиентов

Хакеры взломали американский банк Capital One и получили доступ к 100 млн заявок на кредитные карты, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, эта кибератака стала одной из самых масштабных в мире. Ущерб от нее оценивается в $100-$150 млн, несмотря на то, что персональные данные клиентов так и не были скомпрометированы.

В преступлении ФБР подозревает жительницу Сиэтла Пейдж Томпсон. Ранее 33-летхняя женщина работала в малоизвестной компании, которая предоставляла услуги передачи данных Capital One. Ей предъявили обвинение в кибермошенничестве.

Первое судебное слушание по этому делу назначили на 1 августа. До этого времени Пейдж Томпсон останется под стражей.

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Теги: Capital One, кибератака
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