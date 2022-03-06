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Американский производитель семян и средств защиты растений Corteva прекратил работу в РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 12:05
Американский производитель семян и средств защиты растений Corteva прекратил работу в РФ - Фото
Завод Corteva (Фото: пресс-служба компании)

Американская компания Corteva Agriscience, один из крупнейших в мире производителей семян сельскохозяйственных культур и средств защиты растений (гербициды, фунгициды, инсектициды), прекратила работу в России. Об этом сообщается в заявлении компании.

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"Corteva Agriscience внимательно следит за ситуацией вокруг вторжения России в Украину. В настоящее время вся коммерческая деятельность в России приостановлена. Уважение суверенитета стран и демократии имеет первостепенное значение, а война и насилие не являются приемлемыми способами разрешения разногласий", – заявила компания.

Corteva также намерена принять меры, чтобы "минимизировать любое негативное влияние на продовольственную безопасность в Украине".

Corteva Agriscience – бывшее подразделение конгломерата DowDuPont, выделенное в отдельную публичную компанию в 2019 году. Она производит семена под брендами Pioneer, Encirca, Brevant. Наряду с американской Monsanto и китайской Syngenta, Corteva Agriscience является одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке производства семян.

Главный офис компании расположен в Уилмингтоне, штат Делавер (США).

Андрей Водяный
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санкции Corteva Agriscience сельськое хозяйство
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