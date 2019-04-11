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11.04.2019, 19:04

Арестованного в России инвестора отпустили под домашний арест

Арестованного в России инвестора отпустили под домашний арест

Основатель Baring Vostok провел в московском СИЗО почти два месяца

Басманный суд Москвы отпустил старшего партнера и основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля, сообщает российский Интерфакс. Калви провел в СИЗО почти два месяца.

Следователи, ходатайствовавшие об изменении меры пресечения,  объяснили это устойчивыми социальными связями Калви в Москве, а также инвестиционной и благотворительной деятельностью в России.

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Гражданина США Майкла Калви и еще пять человек, трое из которых работают в фонде Baring Vostok, задержали 15 февраля. Их заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей (около 1 млрд грн) у банка Восточный, 52% которого сейчас владеет Baring Vostok, а 31% - российский бизнесмен Артем Аветисян. Потерпевшими по делу были признаны двое акционеров Восточного.

Калви в суде настаивал на корпоративном характере спора. То, что должно разрешаться в коммерческом суде, стало предметом уголовного преследования, заявил он. Также он обвинил оппонентов в попытке добиться контроля над банком Восточный, чтобы скрыть свои финансовые преступления.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, Вкусвилл, Etalon Group, Gett, ЭР-Телеком, Новомет, банк Восточный и других.

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Теги: baring vostok, майкл калви
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