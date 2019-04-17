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17.04.2019, 08:40

Банк Ахметова не будет платить дивиденды акционерам

Банк Ахметова не будет платить дивиденды акционерам

В 2018 банк ПУМБ утроил прибыль

Банк ПУМБ в 2018 году получил чистую прибыль в размере 2 млрд грн, что в 2,85 раза превышает результат 2017 года. Но деньги не планируют выплачивать акционерам, сообщил глава правления банка Сергей Черненко, передает Finclub.

Первые выплаты дивидендов, по словам Черненко, начнутся в 2021 году. При этом он отметил, что окончательное решение должно принимать собрание акционеров.

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Прибыль останется в банке, несмотря на его перекапитализацию (Н2 составляет 16,3%).

"Мы намерены выждать паузу, посмотреть, как будет развиваться экономика. У нас есть договоренность с набсоветом, что к распределению прибыли мы, скорее всего, придем по результатам 2020 года - то есть в 2021-м. До этого мы будем сохранять прибыль в банке", - сказал глава правления.

Только если ситуация в экономике не будет ухудшаться, ПУМБ "хочет перейти к нормальному стандарту прибыльного бизнеса, который должен платить дивиденды".

Основным акционером ПУМБ является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших банков в Украине.

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Теги: ринат ахметов, ПУМБ
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